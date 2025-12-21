R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l P d i n a f f a n n o n o n r i e s c e a t r o v a r e a l t r o d i m e g l i o d a f a r e s e n o n a t t a c c a r e i l T g 1 p e r c e r c a r e u n t i t o l o . D i f f i c i l e p e r l o r o p e n s a r e c h e o g g i f i n a l m e n t e c i s i a p l u r a l i s m o v i s t i i 1 5 a n n i p a s s a t i n e i q u a l i l a R a i h a a v u t o u n ’ u n i c a , s i n i s t r a , v o c e . O r a c h e s i è i n t r a p r e s a l a s t r a d a d e l p l u r a l i s m o , p u r t r o p p o a n c o r a l o n t a n o d a v e d e r s i s u t u t t i i g e n e r i e n e l l a d i s t r i b u z i o n e d e i p r o g r a m m i , a l P d m a n c a i l m e g a f o n o a v o c e u n i c a c u i e r a a b i t u a t o ” . L o d i c h i a r a n o i p a r l a m e n t a r i d e l l a L e g a i n V i g i l a n z a R a i G i o r g i o M a r i a B e r g e s i o , I n g r i d B i s a , S t e f a n o C a n d i a n i , E l e n a M a c c a n t i , C l o t i l d e M i n a s i e d E l e n a M u r e l l i .