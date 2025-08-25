R o m a , 2 5 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " S a n g i u l i a n o , c h e d a m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a s i v a n t a v a d i p o r t a r e i n t r i b u n a l e a r t i s t i e g i o r n a l i s t i , o g g i – d a g i o r n a l i s t a R a i – a n n u n c i a a z i o n e l e g a l i n e i c o n f r o n t i d e i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e . U n m o d o s i n g o l a r e d i i n t e n d e r e l a p r o f e s s i o n e g i o r n a l i s t i c a a l l ’ i n t e r n o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o . C r e d i a m o c h e s i a l u i , p e r p r i m o , a d o v e r d e c i d e r e q u a l e s t r a d a i n t r a p r e n d e r e : s e r i t e n t a r e c o n l ’ a m b i z i o n e p o l i t i c a , g i à m i s e r a m e n t e f a l l i t a , o p p u r e p r o s e g u i r e c o n l a c a r r i e r a g i o r n a l i s t i c a , c h e o g g i a p p a r e s e m p r e p i ù r i d o t t a a s e m p l i c e g r a n c a s s a d e l g o v e r n o ” . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , S t e f a n o G r a z i a n o