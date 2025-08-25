Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Sangiuliano, che da ministro della Cultura si vantava di portare in tribunale artisti e giornalisti, oggi da giornalista Rai annuncia azione legali nei confronti dei partiti di opposizione. Un modo singolare di intendere la professione giornalistica allinterno del servizio pubblico. Crediamo che sia lui, per primo, a dover decidere quale strada intraprendere: se ritentare con lambizione politica, già miseramente fallita, oppure proseguire con la carriera giornalistica, che oggi appare sempre più ridotta a semplice grancassa del governo. Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano