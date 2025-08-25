Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Sangiuliano, che da ministro della Cultura si vantava di portare in tribunale artisti e giornalisti, oggi –da giornalista Rai– annuncia azione legali nei confronti dei partiti di opposizione. Un modo singolare di intendere la professione giornalistica all’interno del servizio pubblico. Crediamo che sia lui, per primo, a dover decidere quale strada intraprendere: se ritentare con l’ambizione politica, già miseramente fallita, oppure proseguire con la carriera giornalistica, che oggi appare sempre più ridotta a semplice grancassa del governo”. Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano
Rai: Graziano, 'Sangiuliano scelga tra politica e giornalismo'
25 agosto, 2025 • 16:10