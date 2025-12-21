R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " È p a t e t i c a l a f a z i o s i t à d e g l i e s p o n e n t i d e l P D c h e c r i t i c a n o i l T g 1 p e r c h é h a r i f e r i t o d i u n s o n d a g g i o d i f f u s o d a a l c u n e a g e n z i e c h e p a r l a d i u n g i u d i z i o p o s i t i v o d e l l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i s u l l a m a n o v r a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a . I l P D s i s c a g l i a c o n i l T g 1 , m a t a c e q u a n d o i l T g 3 , t e s t a t a d i d i v e r s o o r i e n t a m e n t o , r i f e r i s c e l a s t e s s a n o t i z i a . U n a n o t i z i a è u n a n o t i z i a . I n v e c e q u e l l i d e l P D s o n o i s o l i t i b u g i a r d i c h e c o n m o t i v a z i o n i r i d i c o l e e c o n u n a f a z i o s i t à p a t e t i c a d i f f o n d o n o m e n z o g n e . L a v e r i t à è c h e i l P D e i g r i l l i n i h a n n o d e v a s t a t o i c o n t i p u b b l i c i m e n t r e i l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a c r e a o c c u p a z i o n e e s v i l u p p o i n I t a l i a ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i .