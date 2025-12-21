R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - “ F a s i n c e r a m e n t e u n p o ' s o r r i d e r e l ’ a t t a c c o d e i c o l l e g h i d e l P d i n C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a d e l l a R a i c i r c a i t a g l i a l l a t e l e v i s i o n e d i S t a t o . D e s t a d a v v e r o u n p o ' d i i l a r i t à p e r c h é , s o t t o i l g o v e r n o M e l o n i , l ’ a z i e n d a t e l e v i s i v a p u b b l i c a h a a v u t o u n n e t t o r i l a n c i o d e l l e p r o d u z i o n i e d e g l i i n c a s s i p u b b l i c i t a r i " . L o d i c h i a r a n o i c o m p o n e n t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " F a n n o i n v e c e m e n o s o r r i d e r e l e c r i t i c h e r i v o l t e a l T g 1 r e o , s e c o n d o i l P d , d i a v e r r i l a n c i a t o l a n o t i z i a d i f f u s a d a l l a t e s t a t a A f f a r i I t a l i a n i c i r c a i l g r a d i m e n t o d e l l a m a n o v r a n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a . E ’ q u i c h e i c o l l e g h i d e l P d m o s t r a n o i l l o r o v e r o v o l t o d i c e n s o r i r i s p e t t o a d u n a t e s t a t a c h e s v o l g e i l p r o p r i o l a v o r o d i i n f o r m a z i o n e n e l l ’ i n t e r e s s e d e g l i i t a l i a n i " , p r o s e g u o n o g l i e s p o n e n t i d i F d I . " S e n z a c o n t a r e c h e l a n o t i z i a d e l s o n d a g g i o è s t a t a r i l a n c i a t a n o n s o l t a n t o d a l T g 1 m a a n c h e d a g l i a l t r i t e l e g i o r n a l i R a i . U n a t t a c c o , q u i n d i , f a z i o s o e s t r u m e n t a l e . R i b a d i a m o c h e l a R a i è d i v e n t a t a p i ù p l u r a l i s t a d i q u a n t o n o n l o f o s s e i n p a s s a t o e c h e , c o m e a l s o l i t o , q u e s t o è u n a r g o m e n t o c h e a l l a s i n i s t r a , a b i t u a t a a d i r i g e r e a p r o p r i o p i a c i m e n t o l ’ i n f o r m a z i o n e p u b b l i c a , p r o p r i o n o n v a g i ù ” , c o n c l u d e F d I . .