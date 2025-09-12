R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I n s e g u i t o a i c o n t a t t i a v v e n u t i p e r l a p u b b l i c a z i o n e d e l p r o s s i m o l i b r o d i S i g f r i d o R a n u c c i , n a t o s u l l ' o n d a d e l s u c c e s s o d e l v o l u m e ' L a S c e l t a ' , i l g i o r n a l i s t a e C a i r o a v r e b b e r o f i s s a t o u n i n c o n t r o c h e d o v r e b b e t e n e r s i i n a u t u n n o . I l l i b r o i n q u e s t i o n e , a q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , s a r e b b e u n a s o r t a d i s e q u e l d i ' L a s c e l t a ' ( u s c i t o l ' a n n o s c o r s o p e r B o m p i a n i ) c h e d o v r e b b e a f f r o n t a r e , p a r t e n d o d a s p u n t i a u t o b i o g r a f i c i , i l t e m a d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a . M a l ' o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o c o n C a i r o p o t r e b b e r i v e l a r s i g i u s t a p e r a l l a r g a r e i l d i s c o r s o a d a l t r i p r o g e t t i f u t u r i , a n c h e t e l e v i s i v i . S e c o n d o n o t i z i e c i r c o l a t e p i ù v o l t e g i à q u e s t ' e s t a t e s u u n p o s s i b i l e a p p r o d o a L a 7 , C a i r o a v r e b b e m a n i f e s t a t o a p p r e z z a m e n t o n e i c o n f r o n t i d e l c o n d u t t o r e d i ' R e p o r t ' . D ' a l t r o c a n t o , n o n è u n m i s t e r o c h e R a n u c c i n e g l i u l t i m i m e s i a b b i a v i s t o p e g g i o r a r e i l s u o r a p p o r t o c o n l a R a i , s c o n t e n t o s i a d e l l a g e s t i o n e d e l p a l i n s e s t o , t r a i l t a g l i o d e l l e p u n t a t e e q u e l l o d e l l e r e p l i c h e d i ' R e p o r t ' , c h e d e l l o s v u o t a m e n t o d e l l a s u a s t o r i c a r e d a z i o n e . A q u a n t o s i a p p r e n d e , s i t r a t t e r e b b e d i u n i n c o n t r o i m p o r t a n t e m a n o n a n c o r a d e c i s i v o , c h e a v v i e n e " a t i t o l o p e r s o n a l e t r a p e r s o n e c h e s i s t i m a n o " . F o n t i v i c i n e a l c o n d u t t o r e r i f e r i s c o n o c h e u n a d e l l e c o s e c h e a v r e b b e c o l p i t o m a g g i o r m e n t e R a n u c c i i n q u e s t i m e s i s a r e b b e i l f a t t o d i n o n a v e r p o t u t o ' d i f e n d e r e ' l a p r o p r i a s q u a d r a d i l a v o r o , i n s e g u i t o a l l ' a c c o r d o t r a l a R a i e i s i n d a c a t i s u l l a s t a b i l i z z a z i o n e d i 2 0 0 g i o r n a l i s t i d a i n v i a r e a l l e T g r , t r a c u i s a r e b b e r o a n c h e m o l t i d e i p r e c a r i c h e n e g l i u l t i m i a n n i s o n o s t a t i i n f o r z e a l l a r e d a z i o n e d i ' R e p o r t ' .