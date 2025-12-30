R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p r e p a r a l ' u n d i c e s i m o d i s c o r s o d i f i n e a n n o , c h e c o m e a l s o l i t o a r r i v a d o p o a l t r i a p p u n t a m e n t i c h e t r a d i z i o n a l m e n t e p r e c e d o n o l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e : g l i i n c o n t r i c o n i l c o r p o d i p l o m a t i c o , g l i a m b a s c i a t o r i e l e a m b a s c i a t r i c i i t a l i a n i , i m i l i t a r i i m p e g n a t i a l l ' e s t e r o e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l e f o r z e p o l i t i c h e e d e l l a s o c i e t à c i v i l e . I n t e r v e n t i l e g a t i d a u n u n i c o f i l o , c h e r a p p r e s e n t a n o p e r c i ò l ' o c c a s i o n e p e r t r a c c i a r e u n b i l a n c i o e i n d i c a r e l e p r o s p e t t i v e f u t u r e s u l p i a n o d e l l a p o l i t i c a i n t e r n a e d i n t e r n a z i o n a l e . T e m i , s o p r a t t u t t o q u e l l o d e l l a p a c e , c h e i n e v i t a b i l m e n t e m a n o n i n m o d o p r e v a l e n t e t r o v e r a n n o u n ' e c o n e l s a l u t o c h e i l C a p o d e l l o S t a t o r i v o l g e r à a r e t i u n i f i c a t e d o m a n i s e r a a l l e 2 0 . 3 0 a l l e i t a l i a n e e a g l i i t a l i a n i , p a r l a n d o d a l l o s t u d i o a l l a V e t r a t a , q u e l l o d o v e s i s v o l g o n o g l i i n c o n t r i u f f i c i a l i . I l P r e s i d e n t e s a r à i n p i e d i d a v a n t i a l l a s c r i v a n i a , p r o p r i o p e r f a r r i s a l t a r e i l t o n o d i r e t t o e c o l l o q u i a l e c o n c o n c i t t a d i n e e c o n c i t t a d i n i p i u t t o s t o c h e q u e l l o s o l e n n e . U n a s c e l t a d i m e t o d o c h e r i f l e t t e r à a n c h e i c o n t e n u t i d e l d i s c o r s o , f o c a l i z z a t o s u l l ' i m p o r t a n z a d i q u e l l a c o e s i o n e s o c i a l e c h e n a s c e d a l l ' i n c o n t r o t r a l e i s t i t u z i o n i e l ' i m p e g n o q u o t i d i a n o d i c i a s c u n o , g a r a n z i a d i t e n u t a d e l p a t t o c o s t i t u z i o n a l e b a s e d e l l a n o s t r a c o n v i v e n z a . U n a p p e l l o c h e s i r i n n o v a a l l a v i g i l i a d e l l ' o t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a p r o c l a m a z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a e c h e r i c h i a m a q u e l l a c o n d i v i s i o n e d i v a l o r i c o m e p a c e , l i b e r t à , d e m o c r a z i a , s i c u r e z z a e b e n e s s e r e c h e c o n s e n t i r o n o d i s u p e r a r e l e i m m a n i d i f f i c o l t à c o n s e g u e n t i a d u e g u e r r e m o n d i a l i i n t r e n t ' a n n i . C o n c e t t i s u i q u a l i M a t t a r e l l a i n s i s t e r à p a r t i c o l a r m e n t e r i v o l g e n d o s i a i g i o v a n i , c h i a m a t i a p r e n d e r e i n m a n o i l l o r o f u t u r o e a u s c i r e d a q u e l l a c o n t r a d d i z i o n e c h e l i v e d e p r o p e n s i a l l ’ i m p e g n o c i v i l e , a l l a m o b i l i t a z i o n e s u i g r a n d i t e m i d e l n o s t r o t e m p o , d a l l a p a c e a l l ’ a m b i e n t e , a l v o l o n t a r i a t o , a l l a v i t a a s s o c i a t i v a , m a l o n t a n i d a l v o t o e d a l l a p a r t e c i p a z i o n e p o l i t i c a , i n t e m p i n e i q u a l i l ' a s t e n s i o n e d a l l e u r n e d i v e n t a s e m p r e p i ù p r e o c c u p a n t e .