R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a q u e s t a m a t t i n a , a l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e , l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e l l e o n o r i f i c e n z e d e l l ' O r d i n e " A l M e r i t o d e l L a v o r o " a i C a v a l i e r i n o m i n a t i i l 2 g i u g n o 2 0 2 5 . H a n n o p r e s o l a p a r o l a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e i C a v a l i e r i d e l l a v o r o , E n r i c o Z o b e l e e i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , d o p o a v e r c o n s e g n a t o l e i n s e g n e a i C a v a l i e r i d e l l a v o r o e g l i a t t e s t a t i d ' o n o r e a i n u o v i A l f i e r i d e l l a v o r o , h a p r o n u n c i a t o u n d i s c o r s o . E r a n o p r e s e n t i i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a , l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , M a r i o l i n a C a s t e l l o n e , i l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , G i o v a n n i A m o r o s o , r a p p r e s e n t a n t i d e l G o v e r n o , d e l P a r l a m e n t o e d e l m o n d o d e l l ' i m p r e n d i t o r i a . I n p r e c e d e n z a i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a a v e v a c o n s e g n a t o i d i s t i n t i v i d ' o r o a i C a v a l i e r i d e l l a v o r o c h e a p p a r t e n g o n o a l l ' O r d i n e d a 2 5 a n n i .