R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ N o n p o s s i a m o l i m i t a r c i a m e t t e r e i n a t t i v i t à l e p e r s o n e o g g i i n a t t i v e , p u r e s s e n d o l ’ I t a l i a t r a i P a e s i U e c o n i l p i ù a l t o t a s s o d i i n a t t i v i . S e r v e c o n c e n t r a r e l e r i d o t t e f o r z e l a v o r o s u i s e g m e n t i a m a g g i o r e p r o d u t t i v i t à , i n p a r t i c o l a r e l ’ i n d u s t r i a . P e r ò , p e r r e c u p e r a r e o c c u p a z i o n e n e l l ' i n d u s t r i a b i s o g n a a v e r e u n ' i n d u s t r i a c a p a c e d i v i n c e r e s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e q u e s t o v u o l d i r e a v e r e p i ù a z i e n d e m a n a g e r i a l i z z a t e " C o s ì V a l t e r Q u e r c i o l i , p r e s i d e n t e F e d e r m a n a g e r , d u r a n t e i l c o n v e g n o ' W o r k s h o r t a g e e s f i d a d e m o g r a f i c a : v e r s o u n n u o v o p a r a d i g m a d e l l a v o r o ' , i n i z i a t i v a d i F e d e r m a n a g e r e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e a l l i e v i S n a , p e r a n a l i z z a r e l ’ i m p a t t o d e l l ’ a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o s u l m o n d o d e l l a v o r o , p r e s s o P a l a z z o W e d e k i n d , a R o m a . L a c r e s c e n t e c a r e n z a d i f o r z a l a v o r o l e g a t a a l c a l o d e m o g r a f i c o r a p p r e s e n t a u n a s f i d a c r i t i c a p e r i l s i s t e m a p r o d u t t i v o e i l w e l f a r e i t a l i a n o . A l c o n v e g n o , i l p r e s i d e n t e d i F e d e r m a n a g e r , h a d e l i n e a t o l e s t r a t e g i e n e c e s s a r i e p e r a f f r o n t a r e u n m e r c a t o d e l l a v o r o i n d r a s t i c o c a m b i a m e n t o : “ A t t u a l m e n t e s o l o i l 5 % d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i i t a l i a n e è m a n a g e r i a l i z z a t o , m a p r o d u c e l a g r a n p a r t e d e l v a l o r e d e l M a d e i n I t a l y c o m p e t i t i v o s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . E ' e s s e n z i a l e i n v e s t i r e i n q u e s t e 2 0 . 0 0 0 a z i e n d e i n d u s t r i a l i e d i s e r v i z i a l l e i m p r e s e c h e h a n n o c a p a c i t à d i m a n a g e r i a l i z z a z i o n e , i n m o d o d a t r a i n a r e l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e . P a r a l l e l a m e n t e , d o b b i a m o v a l o r i z z a r e l e p e r s o n e p i ù s e n i o r , n o n a c c o m p a g n a n d o l e s e m p l i c e m e n t e a l l a p e n s i o n e , m a i m p i e g a n d o l e i n a t t i v i t à d i m e n t o r i n g e f o r m a z i o n e p e r i p i ù g i o v a n i , a c c e l e r a n d o l a c u r v a d i a p p r e n d i m e n t o e a u m e n t a n d o l a p r o d u t t i v i t à . I n f i n e , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l ’ a u t o m a z i o n e d i v e n t a n o s t r u m e n t i c h i a v e p e r l i b e r a r e l a f o r z a l a v o r o d a c o m p i t i a b a s s o v a l o r e a g g i u n t o . M a s e s e m p r e p i ù P i l v e r r à p r o d o t t o d a l l ’ a u t o m a z i o n e , d o v r e m o c o m i n c i a r e a p e n s a r e a u n a f i s c a l i t à c h e c o n s i d e r i a n c h e l e r e n d i t e d a a u t o m a z i o n e , p o i c h é i l w e l f a r e a v r à b i s o g n o d i r i s o r s e c r e s c e n t i p e r f r o n t e g g i a r e u n n u m e r o m a g g i o r e d i p e n s i o n a t i e s p e s e s a n i t a r i e ” , h a d i c h i a r a t o Q u e r c i o l i . S e c o n d o F e d e r m a n a g e r , l a s o l u z i o n e a l l a c r i s i d e m o g r a f i c a e a l l a r i d u z i o n e d e l l a f o r z a l a v o r o r i c h i e d e u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o , c h e u n i s c a s t a f f e t t e g e n e r a z i o n a l i , m a n a g e r i a l i z z a z i o n e d i f f u s a d e l l e i m p r e s e e u n u s o s t r a t e g i c o d e l l a t e c n o l o g i a , p o n e n d o l e b a s i p e r u n m e r c a t o d e l l a v o r o p i ù p r o d u t t i v o e s o s t e n i b i l e .