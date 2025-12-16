R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o c e r t a c h e A l e s s a n d r a M o r e t t i d i m o s t r e r à l a s u a t o t a l e e s t r a n e i t à a i f a t t i c h e l e v e n g o n o c o n t e s t a t i , c o s ì c o m e l ’ a s s o l u t a c o r r e t t e z z a d e l l a s u a c o n d o t t a , g i à a m p i a m e n t e c h i a r i t a n e l c o r s o d e l l e a u d i z i o n i i n C o m m i s s i o n e J U R I . U n a c h i a r e z z a c h e a v r e b b e d o v u t o t r a d u r s i i n u n a p i ù r i g o r o s a t u t e l a d e l l e p r e r o g a t i v e p a r l a m e n t a r i , t r o p p o s p e s s o r e v o c a t e c o n e c c e s s i v a f a c i l i t à e s u p e r f i c i a l i t à ” . L o a f f e r m a i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .