R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M e n t r e l a s i n i s t r a p u g l i e s e s i s p a r t i s c e p o s t i e p o t e r e , i c i t t a d i n i d e v o n o c o n v i v e r e c o n o s p e d a l i c h i u s i , r e p a r t i s m a n t e l l a t i , l i s t e d ' a t t e s a i n t e r m i n a b i l i , p r o n t o s o c c o r s o a l l o s t r e m o . E n o n è c o l p a d e l g o v e r n o , m a d e l l a g e s t i o n e d i c h i h a g o v e r n a t o q u e s t a r e g i o n e c h e è u l t i m a p e r t e m p i d ’ a t t e s a , u l t i m a p e r f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , u l t i m a p e r m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e e s e r v i z i . M i g l i a i a d i p u g l i e s i s o n o c o s t r e t t i a d a n d a r e a l t r o v e p e r c u r a r s i . I l r i s u l t a t o d e l l e s c e l t e p o l i t i c h e s b a g l i a t e i n q u e s t i 2 0 a n n i ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , a B a r i p e r u n e v e n t o e l e t t o r a l e a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a L u i g i L o b u o n o .