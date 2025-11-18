R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s a n i t à è l a v e r a s f i d a d e i p r o s s i m i 1 0 - 1 5 a n n i . E n o i s i a m o t a l m e n t e c o n s a p e v o l i d i q u e s t o c h e , a d i f f e r e n z a d e i g o v e r n i p r e c e d e n t i , c h e h a n n o s o l o m e s s o d e l l e p e z z e s u p r o b l e m i d i v e n t a t i s e m p r e p i ù g r a n d i , n o i i n v e c e s t i a m o r a g i o n a n d o p e r p o r t a r e a v a n t i d e l l e r i f o r m e c h e g u a r d a n o a l f u t u r o . S e l a R e g i o n e P u g l i a , d o p o 2 0 a n n i d i g o v e r n o d i c e n t r o s i n i s t r a n o n è s t a t a i n g r a d o d i o t t e n e r e r i s u l t a t i p o s i t i v i p e r q u a n t o r i g u a r d a l a s a n i t à , c o s a p e n s i a m o c h e f a r à i l p r o s s i m o p r e s i d e n t e d i R e g i o n e , s e s a r à a n c o r a u n a v o l t a d i c e n t r o s i n i s t r a ? A s s o l u t a m e n t e n i e n t e . A n z i , l a s i t u a z i o n e p e g g i o r e r à a n c o r a d i p i ù " . C o s ì S t e f a n o B e n i g n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ' L a s a n i t à i n I t a l i a e i n P u g l i a . L e p r o p o s t e d i F o r z a I t a l i a ' a B a r i . " H a n n o m e s s o i n p i e d i u n s i s t e m a d i p o t e r e - p r o s e g u e - d o v e c i s o n o c i t t a d i n i p u g l i e s i d i s e r i e A , a m i c i d i q u a l c h e d i r i g e n t e o d i q u a l c h e m e d i c o , c h e a v r a n n o l a p o s s i b i l i t à , c o m e è s t a t o i n q u e s t i a n n i , d i a c c e d e r e a l i s t e d ’ a t t e s a i n f e r i o r i r i s p e t t o a i c i t t a d i n i d i s e r i e B , c h e p u r t r o p p o d o v r a n n o a s p e t t a r e m e s i , s e n o n a n n i , p e r a c c e d e r e a l l e c u r e e a l l e t e r a p i e d i c u i h a n n o b i s o g n o . Q u e s t a è u n a c o s a a c u i i c i t t a d i n i p u g l i e s i d e v o n o d i r e b a s t a , c a m b i a n d o i l g o v e r n o d e l l a R e g i o n e . L u i g i L o b u o n o è u n c a n d i d a t o p r e s i d e n t e c h e f i n a l m e n t e r a p p r e s e n t a i l g o v e r n o d e l f a r e . A n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e c i s o n o d u e m o d e l l i c h e s i c o n t r a p p o n g o n o : q u e l l o d e l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a , c h e s t a c e r c a n d o d i p o r t a r e a v a n t i r i f o r m e c h e s t a n n o d a n d o u n n u o v o v o l t o a q u e s t o P a e s e c o n l u c i d i t à , r a z i o n a l i t à e p r a g m a t i s m o . D a l l ’ a l t r a p a r t e c ’ è i l m o d e l l o d e l ' c a m p o l a r g o ' , c h e g o v e r n a a n c h e q u e s t a R e g i o n e , e c h e i n v e c e s i o p p o n e a t u t t o q u e s t o . E l l y S c h l e i n a t t a c c a p u n t u a l m e n t e i n P a r l a m e n t o i l g o v e r n o s u l l a s a n i t à , d i c e n d o c h e h a t a g l i a t o i f o n d i , u n a b u g i a , p e r c h é i l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n e g l i u l t i m i a n n i è a u m e n t a t o r a g g i u n g e n d o u n r e c o r d s t o r i c o , m a n o n s i a c c o r g e c h e u n o d e i s u o i g o v e r n a t o r i è l ’ u l t i m o i n c l a s s i f i c a s u l l a s a n i t à . S o n o a t t a c c h i i d e o l o g i c i e s t r u m e n t a l i " . " L ’ o p p o s i z i o n e n o n h a a c u o r e i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i , v u o l e s e m p l i c e m e n t e m a n d a r e a c a s a q u e s t o g o v e r n o p e r t o r n a r e a l p o t e r e , m e t t e n d o i n p i e d i s i s t e m i d i p o t e r e c h e f a v o r i s c o n o i l o r o a m i c i e p e n a l i z z a n o t u t t i g l i a l t r i . S e i p u g l i e s i v o g l i o n o c o n t i n u a r e a d a v e r e q u e s t o s i s t e m a , s o n o l i b e r i d i f a r l o . S e i n v e c e r i t e n g o n o c h e s i a a r r i v a t o i l m o m e n t o d i c a m b i a r e r o t t a , d e v o n o s c e g l i e r e i l c e n t r o d e s t r a . È f o n d a m e n t a l e n o n s o l o v o t a r e , m a a n c h e v o t a r e F o r z a I t a l i a : è l a f o r z a p o l i t i c a p r a g m a t i c a , c o n c r e t a , r e s p o n s a b i l e , c a p a c e d i d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e . M i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e è l a n o s t r a m i s s i o n e , m a p o s s i a m o f a r l o s o l o s e a b b i a m o i l m a n d a t o d e i c i t t a d i n i . D o b b i a m o c r e d e r c i d a v v e r o , p e r c a m b i a r e , f i n a l m e n t e , i l v o l t o d i q u e s t a r e g i o n e " , c o n c l u d e .