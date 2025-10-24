N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " N o n b i s o g n a m a i d i m e n t i c a r s i d e l p a s s a t o , d a d o v e s i a r r i v a . S e r v e p e r g u a r d a r e a l f u t u r o e p e r r e s t a r e c o n i p i e d i p e r t e r r a , p e r c h è q u a n d o s i s a l e t a n t o i n a l t o e p o i s i c a d e c i s i f a a n c o r a p i ù m a l e . Q u e s t o n o n v u o l t o r n a r e a f a r e s o l o q u e l l o c h e f a c e v a m o i n p a s s a t o , e c i o è g l i a d e m p i m e n t i , m a p i u t t o s t o g u a r d a r e a l l e n u o v e s f i d e " . C o s ì R o s a r i o D e L u c a , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' o r d i n e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , c h e c e l e b r a i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i .