R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P r i m o c a s o d i s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o i n P i e m o n t e . S i t r a t t a d i u n 4 0 e n n e a f f e t t o d a u n a g r a v e p a t o l o g i a i r r e v e r s i b i l e . ' A l b e r t o ' ( n o m e d i f a n t a s i a ) , r e s i d e n t e n e l T o r i n e s e , s e n ' è a n d a t o n e l l a s u a a b i t a z i o n e " i n p r e s e n z a d e i s a n i t a r i l i b e r a m e n t e s c e l t i d a l p a z i e n t e e c o n i l s u p p o r t o t e c n i c o - l o g i s t i c o d e l l a A s l " , c o m e s i l e g g e n e l c o m u n i c a t o d i f f u s o d a l l a A s l T o 4 . L ' u o m o , c h e s i e r a r i v o l t o d i r e t t a m e n t e a l l ' a z i e n d a s a n i t a r i a , h a a t t e s o c i r c a 9 m e s i p r i m a d e l v i a l i b e r a a l l a p r o c e d u r a . " ' A l b e r t o ' a v e v a c h i e s t o a l l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i i n f o r m a z i o n i s u l l a p r o c e d u r a p e r c h i e d e r e l e v e r i f i c h e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o p e r a c c e d e r e a l l ' a i u t o a l l a m o r t e v o l o n t a r i a . L a s u a s t o r i a è r e a l e , c o s ì c o m e l o s o n o s t a t i l a s u a s o f f e r e n z a e i l p e r c o r s o c o n d i v i s o c o n l a s u a f a m i g l i a ” , h a d i c h i a r a t o F i l o m e n a G a l l o , a v v o c a t a e s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i . “ L a s t o r i a d i ' A l b e r t o ' c o n f e r m a u n p u n t o o r m a i c h i a r i t o d a l l e s e n t e n z e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e : n e i c a s i p r e v i s t i , i l d i r i t t o a l l ’ a i u t o a l s u i c i d i o d e v e t r o v a r e p i e n a a t t u a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . M a q u e s t o r i s u l t a t o a n c o r a t r o p p o s p e s s o n o n è i m m e d i a t o " . " A l m o m e n t o s t i a m o s e g u e n d o 9 p e r s o n e i n t u t t a I t a l i a p e r l a p r o c e d u r a d i a c c e s s o a l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o - s o t t o l i n e a G a l l o - I n o d i c e n t r a l i r e s t a n o d i f f e r e n z e t r a r e g i o n i , i l t e m p o , c h e p e r c h i s o f f r e è a t t e s a e i n c e r t e z z a e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a s u s s i s t e n z a d e l r e q u i s i t o d e l ' t r a t t a m e n t o d i s o s t e g n o v i t a l e ' c h e i n a l c u n e r e g i o n i n o n v i e n e i d e n t i f i c a t o c o m e i n d i c a t o d a i g i u d i c i d e l l a C o n s u l t a e s e m p r e p i ù s p e s s o v i s o n o p a r e r i d i s c o r d a n t i t r a c o m m i s s i o n e m e d i c a e c o m i t a t o e t i c o c h e i n v e c e r i c o n o s c e i l r e q u i s i t o . S u q u e s t o s i i n t e r v e r r à n u o v a m e n t e l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s i a m o i n a t t e s a d e l l a d a t a p e r l a n u o v a u d i e n z a . G a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e n e l f i n e v i t a s i g n i f i c a f a r e i n m o d o c h e n e s s u n o d e b b a l o t t a r e c o n t r o l o S t a t o p e r v e d e r e r i c o n o s c i u t o u n d i r i t t o c h e l a C o s t i t u z i o n e g i à g a r a n t i s c e ” . “ ' A l b e r t o ' h a d o v u t o s u b i r e 8 m e s i d i c o n d i z i o n i d i s o f f e r e n z a i n s o p p o r t a b i l i e d i a g o n i a p r i m a d i o t t e n e r e c i ò c h e a v r e b b e d o v u t o o t t e n e r e d a s u b i t o : l ’ a i u t o m e d i c o a l l a m o r t e v o l o n t a r i a d a p a r t e d e l l a A s l e d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e - e v i d e n z i a M a r c o C a p p a t o , t e s o r i e r e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i - Q u e s t o è u n d i r i t t o i n t u t t a I t a l i a , a n c h e s e i l G o v e r n o v o r r e b b e c a n c e l l a r l o c o n u n a l e g g e e a n c h e s e t r o p p e R e g i o n i c o n t i n u a n o a o s t a c o l a r l o e b o i c o t t a r l o ” .