R o m a , 2 6 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o p r e s e n t a t o o g g i p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s l ’ O s s e r v a t o r i o p e r m a n e n t e s u l l e f i l i e r e m a n i f a t t u r i e r e i t a l i a n e n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i – M a n i f a t t u r a 3 6 0 ° , p r o m o s s o d a l C e n t r o d i R i c e r c a L u i s s i n S t r a t e g i c C h a n g e “ F r a n c o F o n t a n a ” i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P h i l i p M o r r i s I t a l i a . I l p r o g e t t o , c h e s i a v v a l e d e l c o n t r i b u t o a c c a d e m i c o e m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l l ’ A t e n e o , s i c o n f i g u r a c o m e s t r u m e n t o d i a n a l i s i e a p p r o f o n d i m e n t o p e r l e i m p r e s e , l e i s t i t u z i o n i e i d e c i s o r i p u b b l i c i , n e l l a c o m p l e s s a f a s e d i t r a n s i z i o n e c h e s t a n n o a t t r a v e r s a n d o i l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e e i s i s t e m i p r o d u t t i v i . L ’ e v e n t o s i è a p e r t o c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i E n z o P e r u f f o , P r o r e t t o r e p e r l a D i d a t t i c a L u i s s e D i r e t t o r e d e l C e n t r o d i R i c e r c a i n S t r a t e g i c C h a n g e “ F r a n c o F o n t a n a ” , e d i S t e f a n o M a n z o c c h i , P r o r e t t o r e p e r l a R i c e r c a e l a T e r z a M i s s i o n e L u i s s . H a f a t t o s e g u i t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l w h i t e p a p e r “ I l f u t u r o d e l l e f i l i e r e m a n i f a t t u r i e r e i t a l i a n e n e l c o n t e s t o g l o b a l e : t r a s f i d e e o p p o r t u n i t à ” , c h e h a a n a l i z z a t o l a r e s i l i e n z a e l e v u l n e r a b i l i t à d e l l e f i l i e r e i t a l i a n e s u i m e r c a t i e s t e r i , t r a r i s c h i t a r i f f a r i e s h o c k e s t e r n i , d i s e g n a n d o g l i s c e n a r i f u t u r i e d e l i n e a n d o s t r a t e g i e d i a d a t t a m e n t o e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i p e r s o s t e n e r e l ’ e x p o r t e l a c o m p e t i t i v i t à d e l M a d e i n I t a l y . I l r e p o r t è s t a t o i l l u s t r a t o d a M a r i a E l e n a N e n n i , D o c e n t e d i I n t e r n a t i o n a l O p e r a t i o n s a n d S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t , L u i s s - c h e h a a n c h e g u i d a t o i l t e a m d e l l a r i c e r c a - e c o m m e n t a t o d a S i m o n e T u r c h e t t a , C a p o U n i t à E x p o r t - D G C r e s c i t a e P r o m o z i o n e E s p o r t a z i o n i , M A E C I i n s i e m e a N a t a l i n o L o f f r e d o , C o n s i g l i e r e M i n i s t e r i a l e , M A E C I . I l a v o r i s o n o p r o s e g u i t i c o n u n a t a v o l a r o t o n d a a l l a q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o : V a l e n t i n o V a l e n t i n i , V i c e m i n i s t r o d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , P a s q u a l e F r e g a , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a , M a r c o F e l i s a t i , D i r e t t o r e d e g l i A f f a r i I n t e r n a z i o n a l i d i C o n f i n d u s t r i a e l ’ A m b a s c i a t o r e G i a m p i e r o M a s s o l o , D i r e t t o r e d e l G e o p o l i t i c a l R i s k O b s e r v a t o r y d e l l a L u i s s . C o m e h a s o t t o l i n e a t o V a l e n t i n i " l ' O s s e r v a t o r i o p e r m a n e n t e s u l l e f i l i e r e m a n i f a t t u r i e r e i t a l i a n e n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i c i o f f r e u n i m p o r t a n t e s t r u m e n t o d i a n a l i s i p e r c a p i r e l e t e n d e n z e g l o b a l i i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e s e m p r e p i ù c o m p l e s s o e i n c e r t o . L e f i l i e r e s o n o l a s t r u t t u r a f o n d a m e n t a l e d e l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o , s o n o l ' a m b i e n t e i n c u i l e n o s t r e t a n t e p i c c o l e , m e d i e e m i c r o i m p r e s e - i n s i e m e a l l e g r a n d i - r i e s c o n o a i n t e g r a r s i e a r e s t a r e c o m p e t i t i v e s u i m e r c a t i . S o n o , a l l o s t e s s o t e m p o , u n a m b i e n t e f r a g i l e , d a t u t e l a r e e d a s o s t e n e r e i n u n a c o n t i n u a i n n o v a z i o n e . I n q u e s t o è i m p o r t a n t e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e p e r c h é i n u n s i s t e m a e c o n o m i c o c e n t r a t o s u l p r o c e s s o e n o n p i ù s u l p r o d o t t o l a g e s t i o n e d e l d a t o c o n s e n t e d i i n t e g r a r e c a p a c i t à , c o n o s c e n z e , p o t e n z i a l i t à . L e i n f o r m a z i o n i c h e c i a r r i v a n o d a l l ' O s s e r v a t o r i o s o n o e s a r a n n o u t i l i p e r a v e r e u n a c a p a c i t à d i i n t e r v e n i r e e d i r i s p o n d e r e c o n p r o n t e z z a a l l e n e c e s s i t à d e l l e a z i e n d e . ” P e r P a s q u a l e F r e g a " e s s e r e q u i o g g i , i n s i e m e a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e m o n d o a c c a d e m i c o , c o n f e r m a u n a v e r i t à : l ’ I t a l i a c r e s c e q u a n d o f a s i s t e m a . L ’ e x p o r t è u n o d e i d r i v e r d i c r e s c i t a p i ù i m p o r t a n t i p e r l a n o s t r a e c o n o m i a e , c o m e S i s t e m a P a e s e , d o b b i a m o p r o m u o v e r l o e t u t e l a r l o d a l l e c r i t i c i t à c h e q u o t i d i a n a m e n t e i n s o r g o n o n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e . P r o m u o v e r e i l M a d e i n I t a l y s i g n i f i c a a p r i r e n u o v i m e r c a t i e r i m u o v e r e q u e g l i o s t a c o l i c h e i m p e d i s c o n o a l l e n o s t r e p r o d u z i o n i d ’ e c c e l l e n z a d i e s p r i m e r e t u t t a l a l o r o c o m p e t i t i v i t à : c i ò c h e s e m p r e d i p i ù s t a n n o f a c e n d o i l n o s t r o G o v e r n o e l a n o s t r a d i p l o m a z i a e c o n o m i c a , l a v o r a n d o p e r s o s t e n e r e l ’ a c c e s s o d e l l e f i l i e r e i t a l i a n e a i m e r c a t i p i ù d i n a m i c i . P e r q u e s t o s i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r p r o m o s s o , a s s i e m e a l l a L u i s s , l a n a s c i t a d i q u e s t o O s s e r v a t o r i o , c h e h a g i à r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d i i m p o r t a n t i I s t i t u z i o n i : u n o s t r u m e n t o p e r r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o p r i v a t o , p e r s u p p o r t a r e e x p o r t , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o d e i n o s t r i t a l e n t i , t r a s f o r m a n d o l ’ i n c e r t e z z a i n u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o p e r l ’ I t a l i a . ” C o m e e m e r s o d a l l ’ i n c o n t r o , l e i m p r e s e i t a l i a n e o p e r a n o o g g i i n u n c o n t e s t o m e n o p r e v e d i b i l e r i s p e t t o a l p a s s a t o , i n c u i s h o c k g e o p o l i t i c i e t e n s i o n i c o m m e r c i a l i r i c o n f i g u r a n o l e c a t e n e g l o b a l i d e l v a l o r e , c o n i m p a t t i c h e s i r i f l e t t o n o n e l l e d i v e r s e f a s i d e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i , d a l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d e i f a t t o r i p r o d u t t i v i a l l ’ a c c e s s o a i m e r c a t i f i n a l i . L ’ O s s e r v a t o r i o n a s c e a l l ' i n c r o c i o d i t a l i d r i v e r d i c a m b i a m e n t o e s i p r o p o n e d i a n a l i z z a r e l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p r o c e s s i d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . L ’ a p p r o c c i o a d o t t a t o , i n f a t t i , i n t e g r a a n a l i s i d e i t r e n d g l o b a l i e r a c c o l t a d i d a t i p r i m a r i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e s t r u m e n t i i n t e r p r e t a t i v i e d i s u p p o r t o a l l e d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e d i a z i e n d e e i s t i t u z i o n i . “ P e r l e i m p r e s e , e i n p a r t i c o l a r e p e r l e P M I , d i s p o r r e d i s t r u m e n t i c a p a c i d i l e g g e r e i n m o d o i n t e g r a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l e f i l i e r e è o g g i u n f a t t o r e c o m p e t i t i v o d e t e r m i n a n t e ” h a s o t t o l i n e a t o E n z o P e r u f f o , P r o r e t t o r e p e r l a D i d a t t i c a L u i s s e D i r e t t o r e d e l C e n t r o d i R i c e r c a i n S t r a t e g i c C h a n g e “ F r a n c o F o n t a n a ” , a g g i u n g e n d o : “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n P h i l i p M o r r i s I t a l i a s i i n s e r i s c e i n q u e s t a p r o s p e t t i v a , v a l o r i z z a n d o u n a p p r o c c i o d i f i l i e r a e i l r u o l o d e i g r a n d i a t t o r i i n d u s t r i a l i n e l l a l e t t u r a e n e l l a g e s t i o n e d e i c a m b i a m e n t i i n c o r s o . ”