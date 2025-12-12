Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Oggi, giovedì 11 dicembre, a Roma, si celebrerà la ventiduesima edizione del prestigioso Premio 'Le ragioni della nuova politica' nella sala Vanvitelli dellAvvocatura generale dello Stato, a Roma. Il Premio, istituito nel 1996 da 'LAlba del Terzo Millennio', per volontà della presidente Sara Iannone, è un riconoscimento per quanti hanno saputo dare un contributo rilevante al Paese attraverso le proprie opere, le proprie parole, il proprio pensiero. La celebrazione, condotta dalla giornalista Camilla Nata, inizierà alle 17 con il saluto dellAvvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, seguito da una riflessione del professor Ortensio Zecchino sul tema: "Limpegno dei cattolici nella gestione della Res Publica". Saranno insigniti: Annalisa Imparato, sostituto procuratore della Repubblica italiana; Francesco Saverio Marini, giudice costituzionale; Carmine Masiello, generale di Corpo darmata, capo di Stato maggiore dellesercito italiano; Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or; Vittorio Emanuale Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali allUniversità Cattolica del Sacro Cuore; Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato; Stefano Polli, vicedirettore Ansa; Suor Piera Ruffinatto, preside Pontificia Facoltà di Scienze delleducazione 'Auxilium'; Federico Silvio Toniato, segretario generale del Senato. I premiati riceveranno il trofeo 'La Colomba della Civiltà', unopera darte originale realizzata in esclusiva dal maestro Robazza e offerta dalla Fondazione Di Paolo, che sarà consegnata dalle autorità presenti e dai premiati delle precedenti edizioni. Lassociazione 'LAlba del Terzo Millennio', inoltre, assegnerà la targa "Impresa Etica e Innovativa" a due giovani imprenditori: Davide Caiazzo, presidente Dc Academy, e Savino Novelli, ad Novelli Group Group Investment. La storia del Premio 'Le Ragioni della Nuova Politica' inizia negli anni Novanta con la premiazione di figure come Nilde Iotti e don Mazzi, da allora conquista il favore sempre crescente delle massime istituzioni che da sempre concedono il proprio patrocinio: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, presidenza del Consiglio dei ministri, Comune di Roma, regione Lazio. La manifestazione si concluderà con un brindisi augurale.