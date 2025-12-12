R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O g g i , g i o v e d ì 1 1 d i c e m b r e , a R o m a , s i c e l e b r e r à l a v e n t i d u e s i m a e d i z i o n e d e l p r e s t i g i o s o P r e m i o ' L e r a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a ' n e l l a s a l a V a n v i t e l l i d e l l ’ A v v o c a t u r a g e n e r a l e d e l l o S t a t o , a R o m a . I l P r e m i o , i s t i t u i t o n e l 1 9 9 6 d a ' L ’ A l b a d e l T e r z o M i l l e n n i o ' , p e r v o l o n t à d e l l a p r e s i d e n t e S a r a I a n n o n e , è u n r i c o n o s c i m e n t o p e r q u a n t i h a n n o s a p u t o d a r e u n c o n t r i b u t o r i l e v a n t e a l P a e s e a t t r a v e r s o l e p r o p r i e o p e r e , l e p r o p r i e p a r o l e , i l p r o p r i o p e n s i e r o . L a c e l e b r a z i o n e , c o n d o t t a d a l l a g i o r n a l i s t a C a m i l l a N a t a , i n i z i e r à a l l e 1 7 c o n i l s a l u t o d e l l ’ A v v o c a t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o G a b r i e l l a P a l m i e r i S a n d u l l i , s e g u i t o d a u n a r i f l e s s i o n e d e l p r o f e s s o r O r t e n s i o Z e c c h i n o s u l t e m a : " L ’ i m p e g n o d e i c a t t o l i c i n e l l a g e s t i o n e d e l l a R e s P u b l i c a " . S a r a n n o i n s i g n i t i : A n n a l i s a I m p a r a t o , s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a ; F r a n c e s c o S a v e r i o M a r i n i , g i u d i c e c o s t i t u z i o n a l e ; C a r m i n e M a s i e l l o , g e n e r a l e d i C o r p o d ’ a r m a t a , c a p o d i S t a t o m a g g i o r e d e l l ’ e s e r c i t o i t a l i a n o ; M a r c o M i n n i t i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e M e d - O r ; V i t t o r i o E m a n u a l e P a r s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i R e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i a l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e ; D a r i a P e r r o t t a , r a g i o n i e r e g e n e r a l e d e l l o S t a t o ; S t e f a n o P o l l i , v i c e d i r e t t o r e A n s a ; S u o r P i e r a R u f f i n a t t o , p r e s i d e P o n t i f i c i a F a c o l t à d i S c i e n z e d e l l ’ e d u c a z i o n e ' A u x i l i u m ' ; F e d e r i c o S i l v i o T o n i a t o , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S e n a t o . I p r e m i a t i r i c e v e r a n n o i l t r o f e o ' L a C o l o m b a d e l l a C i v i l t à ' , u n ’ o p e r a d ’ a r t e o r i g i n a l e r e a l i z z a t a i n e s c l u s i v a d a l m a e s t r o R o b a z z a e o f f e r t a d a l l a F o n d a z i o n e D i P a o l o , c h e s a r à c o n s e g n a t a d a l l e a u t o r i t à p r e s e n t i e d a i p r e m i a t i d e l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i . L ’ a s s o c i a z i o n e ' L ’ A l b a d e l T e r z o M i l l e n n i o ' , i n o l t r e , a s s e g n e r à l a t a r g a " I m p r e s a E t i c a e I n n o v a t i v a " a d u e g i o v a n i i m p r e n d i t o r i : D a v i d e C a i a z z o , p r e s i d e n t e D c A c a d e m y , e S a v i n o N o v e l l i , a d N o v e l l i G r o u p G r o u p I n v e s t m e n t . L a s t o r i a d e l P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a N u o v a P o l i t i c a ' i n i z i a n e g l i a n n i N o v a n t a c o n l a p r e m i a z i o n e d i f i g u r e c o m e N i l d e I o t t i e d o n M a z z i , d a a l l o r a c o n q u i s t a i l f a v o r e s e m p r e c r e s c e n t e d e l l e m a s s i m e i s t i t u z i o n i c h e d a s e m p r e c o n c e d o n o i l p r o p r i o p a t r o c i n i o : C a m e r a d e i d e p u t a t i , S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , C o m u n e d i R o m a , r e g i o n e L a z i o . L a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n c l u d e r à c o n u n b r i n d i s i a u g u r a l e .