R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G r a n d e s u c c e s s o p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l P r e m i o I n t e r n a z i o n a l e E c c e l l e n z e d e l M e d i t e r r a n e o , n o t o c o m e “ l ’ O s c a r d e l M e d i t e r r a n e o ” , c h e h a r i u n i t o n e l l a p r e s t i g i o s a s a l a S p a d o l i n i n e l l a s e d e d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a a R o m a n u m e r o s e p e r s o n a l i t à d e l m o n d o d e l l a d i p l o m a z i a , d e l l o s p o r t , d e l l ’ a r t e , d e l l a c u l t u r a , d e l l a m u s i c a , d e l l a s c i e n z a e d e l l e p a r i o p p o r t u n i t à . I d e a t o e p r o m o s s o d a l g i o r n a l i s t a D ü n d a r K e s a p l ı , f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t i d e l M e d i t e r r a n e o , i l P r e m i o n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e i t a l e n t i e i p r o g e t t i c h e p r o m u o v o n o d i a l o g o , p a c e , c o o p e r a z i o n e e s o l i d a r i e t à t r a i p o p o l i c h e s i a f f a c c i a n o s u l M e d i t e r r a n e o . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s i è s v o l t a c o n l ’ a l t o p a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , d e l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i , d e l m i n i s t e r o d e l l o S p o t e d e i G i o v a n i , d e l l ’ U s s i - U n i o n e S t a m p a S p o r t i v a I t a l i a n a c o n l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e G i a n f r a n c o C o p p o l a , d i A i p s E u r o p a c o n l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e C h a r l e s C a m e n z u l i , d e l C u g , d e l C o n i e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e d e i V e n e t i a R o m a , o l t r e a l s o s t e g n o d i n u m e r o s e a m b a s c i a t e e i s t i t u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e i P a e s i m e d i t e r r a n e i . “ I l P r e m i o E c c e l l e n z e d e l M e d i t e r r a n e o è u n s i m b o l o d i u n i t à e d i s p e r a n z a - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e D ü n d a r K e s a p l ı - . I n u n p e r i o d o s t o r i c o c o m p l e s s o , v o g l i a m o r i c o r d a r e c h e i l M e d i t e r r a n e o n o n è s o l o u n a f r o n t i e r a , m a u n a c u l l a d i u m a n i t à . A t t r a v e r s o l a c u l t u r a , l o s p o r t , l ’ a r t e e l a s o l i d a r i e t à , c o s t r u i a m o p o n t i d i c o m p r e n s i o n e e a m i c i z i a t r a i p o p o l i ” . L ’ i n i z i a t i v a , s o s t e n u t a d a d i v e r s e r a p p r e s e n t a n z e d i p l o m a t i c h e , c o n f e r m a l a p r o p r i a m i s s i o n e d i p r o m u o v e r e u n a n u o v a d i p l o m a z i a m e d i t e r r a n e a b a s a t a s u l r i s p e t t o , l a c o o p e r a z i o n e e l a v a l o r i z z a z i o n e d e i g i o v a n i t a l e n t i . U n m o m e n t o d i g r a n d e e m o z i o n e h a s e g n a t o l a c e r i m o n i a c o n i l P r e m i o a l l a M e m o r i a d e d i c a t o a l M a e s t r o L u c i a n o P a v a r o t t i , c h e i l 1 2 o t t o b r e a v r e b b e c o m p i u t o 9 0 a n n i . I l r i c o n o s c i m e n t o , c o n s e g n a t o a N i c o l e t t a M a n t o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e L u c i a n o P a v a r o t t i , h a c e l e b r a t o i l r u o l o u n i v e r s a l e d e l g r a n d e t e n o r e c o m e a m b a s c i a t o r e d i p a c e , a r t e e u m a n i t à n e l m o n d o . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a , è s t a t o i n o l t r e c o n f e r i t o a N i c o l e t t a M a n t o v a n i u n p r e m i o s p e c i a l e p e r i l s u o c o s t a n t e i m p e g n o n e l p o r t a r e a v a n t i i v a l o r i e l ’ e r e d i t à c u l t u r a l e e u m a n a d e l M a e s t r o . D u r a n t e l a c e r i m o n i a , i l p u b b l i c o h a o s s e r v a t o u n m o m e n t o d i s i l e n z i o a c c o m p a g n a t o d a u n v i d e o c o m m e m o r a t i v o s u l l e n o t e d e l l e p i ù c e l e b r i a r i e d e l M a e s t r o . Q u e s t i i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 : S p o r t e d i p l o m a z i a i n t e r n a z i o n a l e : S e r v e t Y a r d ı m c ı – M e m b r o d e l C o m i t a t o E s e c u t i v o U e f a ( T u r c h i a ) ; G i u s e p p e M a n f r e d i - P r e s i d e n t e F e d e r a z i o n e I t a l i a n a P a l l a v o l o ; A n t o n i o F a n t i n , E d o a r d o G i o r d a n e M o n i c a B o g g i o n i – C a m p i o n i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i d e l l e F i a m m e O r o ; V a l e n t i n a G i a c i n t i - C a l c i a t r i c e d e l G a l a t a s a r a y , a m b a s c i a t r i c e d e l l o s p o r t m e d i t e r r a n e o ; L u i s F i g o , J o s é M o u r i n h o e K e n a n Y ı l d ı z – I c o n e d e l c a l c i o e u r o p e o e m o n d i a l e . C u l t u r a , a r t e e r i c e r c a : N i c o l e t t a M a n t o v a n i – P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e L u c i a n o P a v a r o t t i ; I g n a c i o P e y r ó J i m é n e z – D i r e t t o r e I s t i t u t o C e r v a n t e s d i R o m a ( S p a g n a ) ; I l h e m S b a i i C h a a b a n e – A r t i s t a e p r o f e s s o r e s s a ( T u n i s i a ) ; H a n i a H a r r a t i – S t i l i s t a ( M a r o c c o ) ; J e l e n a M e d a k o v i ć – D i r e t t r i c e d e l M u s e o d e l l a C i t t à d i B e l g r a d o ( S e r b i a ) ; O l e n C e s a r i – M u s i c i s t a i n t e r n a z i o n a l e ( A l b a n i a ) ; J o s e p S o l é C o l l – P r i m o o r g a n i s t a d e l l a B a s i l i c a P a p a l e d i S a n P i e t r o ( V a t i c a n o / S p a g n a ) I s t i t u z i o n i , g i u s t i z i a e i m p e g n o s o c i a l e : M a r c e l l o V i o l a – P r o c u r a t o r e C a p o d e l l a R e p u b b l i c a d i M i l a n o ; M a i e l l o T a m m a r o – P r e s i d e n t e d i S e z i o n e , C o r t e d e i C o n t i ; M a r t i n a S e m e n z a t o – O n o r e v o l e , P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ i n c h i e s t a s u l f e m m i n i c i d i o ; I m m a c o l a t a S c o g n a m i g l i o – S o v r i n t e n d e n t e P o l i z i a d i S t a t o , C o m u n i c a z i o n e I s t i t u z i o n a l e ; W a e l F a r o u q – P r o f e s s o r e d i l i n g u a e l e t t e r a t u r a a r a b a , U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i M i l a n o ; G a b r i e l e P a o P e i A n d r e o l i – P r e s i d e n t e I A S C & L i D U E t h i c a l , r a p p r e s e n t a n t e d e l l a P o n t i f i c i a A c c a d e m i a d i T e o l o g i a ( S t a t o V a t i c a n o ) . I m p r e n d i t o r i a e s o l i d a r i e t à : D o m e n i c o S c i a l a b b a e M a r i a P i z z i l l o – I m p r e n d i t o r i s i c i l i a n i n e l t u r i s m o s o l i d a l e ; A m i r o u c h e N o u r e d d i n e – P r e s i d e n t e “ U n B a s t o n e p e r l ’ A f r i c a ” ( A l g e r i a ) ; P e t r o s K a t t o u – M e d i c o s p e c i a l i s t a i n n e u r o m o d u l a z i o n e . I l P r e m i o E c c e l l e n z e d e l M e d i t e r r a n e o 2 0 2 5 s i c o n f e r m a c o m e u n l a b o r a t o r i o d i d i a l o g o e a m i c i z i a t r a i p o p o l i , d o v e s p o r t , c u l t u r a , a r t e e s c i e n z a d i v e n t a n o l i n g u a g g i u n i v e r s a l i d i p a c e . A t t r a v e r s o i s u o i p r o t a g o n i s t i , i l P r e m i o r i a f f e r m a i l r u o l o d e l M e d i t e r r a n e o c o m e s p a z i o d i c i v i l t à , i n c l u s i o n e e i n n o v a z i o n e , i n v i t a n d o a c o s t r u i r e i n s i e m e u n f u t u r o f o n d a t o s u s o l i d a r i e t à , r i s p e t t o e u m a n i t à c o n d i v i s a . “ I l M e d i t e r r a n e o è u n m a r e c h e d i v i d e i c o n t i n e n t i , m a u n i s c e l e p e r s o n e , l e i d e e e l e c u l t u r e . Q u e s t o P r e m i o è u n m e s s a g g i o d i s p e r a n z a e d i p a c e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” , c o n c l u d e D ü n d a r K e s a p l ı .