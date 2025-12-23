O l b i a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a c o n s e g n a d e g l i a t t e s t a t i 2 0 2 5 d e l P r e m i o G a l l u r a , a s s e g n a t i d a l l a g i u r i a a L o i r i i l 6 a p r i l e , s i è s v o l t a s a b a t o s c o r s o a b o r d o d e l l a n a v e M o b y F a n t a s y , i l t r a g h e t t o p i ù g r a n d e e d e c o l o g i c a m e n t e s o s t e n i b i l e d e l M e d i t e r r a n e o i n s i e m e a l l a g e m e l l a M o b y L e g a c y . L a c o n s e g n a d e i p r e m i è s t a t a p r e c e d u t a d a a l c u n i i n t e r v e n t i s u l P r e m i o G a l l u r a c h e , o l t r e a d a v e r s v o l t o u n r u o l o s o c i a l e i n t u t t i q u e s t i a n n i , h a s t i m o l a t o l a n a s c i t a d i n u m e r o s e a z i e n d e ; u l t i m e d u e i n o r d i n e d i t e m p o l a C a n t i n a G i a n M a r i o U g g i a s d i O l b i a e l a C a n t i n a T o n i n o C o s s e d d u d i B e n e t u t t i , c h e h a f a t t o i l s u o e s o r d i o p r o p r i o i n q u e s t a o c c a s i o n e . H a a p e r t o i l c o n v e g n o G i u l i a n o L e n z i n i e i l s u o i n t e r v e n t o è s t a t o s e g u i t o d a q u e l l i d e l r e s p o n s a b i l e c o m m e r c i a l e d i M o b y A l e s s a n d r o O n o r a t o , d e l s i n d a c o d i L o i r i P o r t o S a n P a o l o F r a n c e s c o L a i , d e l c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e A n g e l o C o c c i u , d e l d i r i g e n t e M o b y P i e r r e C a n u , d e l c o m a n d a n t e d e l l a M o b y F a n t a s y , d i F a b i o F i o r i , p r e s i d e n t e a l b e r g a t o r i O l b i a , e d i N i c o l a P a n d o l f i i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ' A . I . S . r e g i o n a l e e d e l l a s e z i o n e G a l l u r a . P r e s e n t i a n c h e L i F e m i n i d i G a d d u r a e i l c i r c o l o g a l l u r e s e V e i c o l i d ' E p o c a d i O l b i a . U n a t a r g a è s t a t a c o n s e g n a t a a l l a c a n t i n a A l b a d i O s s i , c h e h a i n i z i a t o l ' a t t i v i t à p r o p r i o d o p o a v e r p a r t e c i p a t o a l P r e m i o G a l l u r a , p e r i l s u o C a g n u l a r i c h e q u e s t ' a n n o h a r i c e v u t o n u m e r o s i r i c o n o s c i m e n t i e i n o l t r e p r o d u c e u n f o r m a t o s p e c i a l e “ R o m b o d i T u o n o ” , u n v i n o n a t o d a l l ' i n c o n t r o t r a B a s t i a n o e G i g i R i v a , c h e h a v o l u t o r i c o r d a r e , c o n m o l t a e m o z i o n e . I l P r e m i o G a l l u r a d i c u i è s t a t o i n s i g n i t o V i n c e n z o O n o r a t o , a r m a t o r e d i M o b y , è s t a t o r i t i r a t o d a l f i g l i o A l e s s a n d r o , r e s p o n s a b i l e c o m m e r c i a l e d e l l a c o m p a g n i a . L a m o t i v a z i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o è p a r t e d e i r i c o r d i d i G i u l i a n o L e n z i n i , c h e r a p p r e s e n t a n o u n p e z z o d i s t o r i a d e l l a S a r d e g n a : “ L a p r i m a n a v e s u c u i s o n o s a l i t o n e l 1 9 6 2 s i c h i a m a v a ' C i t t à d i N a p o l i ' e i n s i e m e a l l a g e m e l l a ' C i t t à d i N u o r o ' , c o l l e g a v a O l b i a a C i v i t a v e c c h i a e p o t e v a t r a s p o r t a r e 1 2 0 0 p a s s e g g e r i e 3 2 a u t o e a v e v a 1 8 2 c a b i n e . I n q u e l m o m e n t o s t o r i c o , n o n o s t a n t e l a r i f o r m a a g r a r i a f o r t e m e n t e v o l u t a d a l m i n i s t r o e p o i p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a A n t o n i o S e g n i , c h e m i s e l a p r i m a p i e t r a a l l a c a n t i n a d e l V e r m e n t i n o d i M o n t i , l a S a r d e g n a v i v e v a u n m o m e n t o m o l t o d i f f i c i l e , e s o l o c o n l ' a r r i v o d e l l ' A g a K h a n e l a n a s c i t a d e l l a C o s t a S m e r a l d a è c o m i n c i a t a u n a r i n a s c i t a c h e r i f l e t t e l ' a t t u a l e s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l ' i s o l a l e g a t o a l t u r i s m o ” . C o n t i n u a L e n z i n i : “ D a q u i l ' e s i g e n z a d e g l i a r m a t o r i d i m o d e r n i z z a r e i m e z z i d i t r a s p o r t o d a e p e r l a S a r d e g n a . C o n i l v a r o d e l l e n a v i g e m e l l e M o b y L e g a c y e M o b y F a n t a s y , i d u e p i ù g r a n d i t r a g h e t t i d e l M e d i t e r r a n e o , c o n 4 4 1 c a b i n e e l a p o s s i b i l i t à d i t r a s p o r t a r e 2 3 7 0 p a s s e g g e r i e 1 3 0 0 a u t o , l a M o b y r a g g i u n g e u n p r i m a t o c h e i n s i e m e a l l a m o d e r n i t à d e i s e r v i z i p e r m e t t e d i v i a g g i a r e i n m a n i e r a p i a c e v o l e ” .