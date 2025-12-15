R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a l o s c o r s o g i o v e d ì 1 1 d i c e m b r e , a R o m a , n e l l a S a l a V a n v i t e l l i d e l l ’ a v v o c a t u r a g e n e r a l e d e l l o S t a t o , l a v e n t i d u e s i m a e d i z i o n e d e l p r e s t i g i o s o P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a N u o v a P o l i t i c a ' , t r a o s p i t i i l l u s t r i , m o l t i d e i q u a l i g i à i n s i g n i t i i n p a s s a t o , e a u t o r i t à i s t i t u z i o n a l i c o m e i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i . T r a g l i a l t r i : A n t o n e l l o F o l c o B i a g i n i , R e t t o r e U n i t e l m a S a p i e n z a , R r a f f a e l e S q u i t i e r i , e m e r i t o P r e s i d e n t e C o r t e d e i C o n t i , S t e f a n o C r i s c i , a v v o c a t o ; R a f f a e l e T a m i o z z o , e m e r i t o a v v o c a t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o ; E l i s a b e t t a G a b r i e l l i ; m o n s . L u i g i C a s o l i n i ; L a u r a C o m i , g i à E t o i l e d e l l ’ O p e r a d i R o m a , D a n i e l a e S t e f a n o T r a l d i ; i l p r o c u r a t o r e L u i g i D e F i c c h y ; A n g e l o B u s c e m a , G i u d i c e C o r t e C o s t i t u z i o n a l e ; l ’ i m p r e n d i t o r e S t e f a n o C o m m i n i ; F a b i a B a l d i . L a c e l e b r a z i o n e , c o n d o t t a d a l l a g i o r n a l i s t a C a m i l l a N a t a , è s t a t a i n t r o d o t t a d a S a r a I a n n o n e , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e ' L ’ A l b a d e l T e r z o M i l l e n n i o ' , i d e a t r i c e e i s t i t u t r i c e d e l P r e m i o . “ U n p r o g e t t o - h a d e t t o i l p r e s i d e n t e - f o n d a t o s u l l ’ i d e a c h e , a n c h e n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i , l a s o c i e t à a b b i a b i s o g n o d i u n a l u c e c a p a c e d i o r i e n t a r e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e i l p e n s i e r o c i v i l e ” . H a r i c o r d a t o , i n o l t r e , c h e i l p r i m o p r e m i a t o d e l l a s t o r i a d e l p r e m i o f u D o n M a z z i , m e n t r e l a s e c o n d a e d i z i o n e v i d e i n s i g n i t i N i l d e I o t t i e C o r r a d o C a l a b r ò c h e l a p r e s i d e n t e h a r i n g r a z i a t o p e r l a s u a p r e s e n z a i n p l a t e a . A l t r o p r e m i a t o a l q u a l e i l p r e s i d e n t e h a v o l u t o r i v o l g e r e u n r i n g r a z i a m e n t o p a r t i c o l a r e p e r e s s e r e i n t e r v e n u t o , è A n d r e a M o n o r c h i o c h e f u p r e m i a t o n e l 2 0 0 3 , d o p o u n a p i c c o l a p a u s a n e l l e c e l e b r a z i o n i . I n f a t t i , c o m e h a r i c o r d a t o a n c h e G a b r i e l l a P a l m i e r i S a n d u l l i , l ’ a v v o c a t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o , n e l s u o s a l u t o i n i z i a l e , i l P r e m i o L e R a g i o n i d e l l a N u o v a P o l i t i c a è s t a t o i s t i t u i t o n e l 1 9 9 6 , l o s t e s s o a n n o d e l l a c o s t i t u z i o n e d e L ’ A l b a d e l T e r z o M i l l e n n i o , e q u i n d i i l p r o s s i m o a n n o c o m p i r à t r e n t ’ a n n i . A s e g u i r e , i l p r o f e s s o r O r t e n s i o Z e c c h i n o h a t e n u t o u n a s t i m o l a n t e r i f l e s s i o n e s u l t e m a : “ L ’ i m p e g n o d e i c a t t o l i c i n e l l a g e s t i o n e d e l l a R e s P u b l i c a ” . O g g i l ’ i m p e g n o d e i c a t t o l i c i i n p o l i t i c a p u ò e s s e r e u t i l e e p r o d u t t i v o , h a d e t t o Z e c c h i n o , m a “ i o n o n c r e d o c h e s i a t e m p o d i p e n s a r e a u n p a r t i t o d e i c a t t o l i c i , l ’ u n i t à d e i c a t t o l i c i è a n a c r o n i s t i c a i d e a n o n r i p r o p o n i b i l e i n q u e s t o n o s t r o t e m p o ” . E h a r i c o r d a t o c o m e a n c h e i l p e n s i e r o c a t t o l i c o s i a s e m p r e s t a t o d i v e r s o e a n c h e c o n f l i t t u a l e c i t a n d o f i g u r e c h i a v e c o m e D o n R o m o l o M u r r i , D o n L u i g i S t u r z o , G i u s e p p e D o s s e t t i f i n o a G i a n n i B a g e t B o z z o . I n o l t r e , i l p r o f e s s o r Z e c c h i n o h a a m m o n i t o l a s o l a i d e a d i c o s t i t u i r e o g g i u n p a r t i t o c a t t o l i c o p e r c h é l e a p p a r t e n e n z e r e l i g i o s e , s t o r i c a m e n t e , h a n n o p r o d o t t o a n c h e i n t e g r a l i s m i , g u e r r e d i r e l i g i o n e , e i n q u e s t a I t a l i a m u l t i c u l t u r a l e , n o n p i ù m o n o l i t i c a m e n t e c a t t o l i c a , u n p a r t i t o c a t t o l i c o i n c e n t i v e r e b b e a l l a c r e a z i o n e d i a l t r i p a r t i t i d e l l e a l t r e r e l i g i o n i p r e s e n t i s u l n o s t r o t e r r i t o r i o e “ a v v i e r e m m o i l P a e s e v e r s o u n a d e r i v a d i c o n f l i t t u a l i t à p e r i c o l o s a m e n t e i n t e g r a l i s t e ” . “ I l C a t t o l i c e s i m o d e v e s ì a v e r e u n r u o l o , m a i n m o d o m o l t o p i ù i n c l u s i v o , a p e r t o , d i p r o m o z i o n e e d i a l l a r g a m e n t o d i u n f r o n t e p e r f a r f r o n t e a l l e m o l t e d i f f i c o l t à d i q u e s t o n o s t r o t e m p o ” . N o n u l t i m o i l r i f e r i m e n t o d i Z e c c h i n o a l l a m a n i p o l a z i o n e g e n e t i c a c h e a f f i a n c a a l l e g r a n d i c o n q u i s t e a l t r e t t a n t i r i s c h i : “ . . . m a s u q u e s t e s t r a o r d i n a r i e p o s s i b i l i t à a l e g g i a a n c h e l o s p i r i t o d i J o s e f M e n g e l e , i l f a m i g e r a t o m e d i c o d e l l a e u g e n e t i c a n a z i s t a ” . P o i , a n c o r a , l a p e r i c o l o s a i l l u s i o n e d i s c o n f i g g e r e l a m o r t e a l i m e n t a t a d a l l e r i p r o d u z i o n i u m a n o i d i d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . . . e c i t a n d o B e n e d e t t o C r o c e h a c o n c l u s o : “ I l c o m p i t o d e i c a t t o l i c i i n q u e s t o n o s t r o t e m p o c r e d o s i a l a n e c e s s i t à d i i n t r o d u r r e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , n e l l ’ a z i o n e p u b b l i c a , u n d i p i ù d i f e d e m o r a l e , d i s p i r i t o r e l i g i o s o e d i a n i m a ” . I l p r i m o a r i c e v e r e i l t r o f e o “ L a C o l o m b a d e l l a C i v i l t à ” , u n ’ o p e r a d ’ a r t e o r i g i n a l e r e a l i z z a t a i n e s c l u s i v a d a l M a e s t r o R o b a z z a e o f f e r t a d a l l a F o n d a z i o n e D i P a o l o , è s t a t o i l G e n e r a l e C a r m i n e M a s i e l l o , C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l ’ E s e r c i t o I t a l i a n o , c h e l ’ h a r i c e v u t a d a l l e m a n i d e l P r o f . F a b i o V e r n a c h e , e s s e n d o s t a t o p a r t e d e l l a F o l g o r e , h a v o l u t o r i c o r d a r e i l t i t o l o d i n o m i n a “ A q u i l a 1 ” d e l G e n e r a l e , c h e è i l m o d o i n c u i t u t t i i p a r a c a d u t i s t i d ’ I t a l i a c h i a m a n o i l p r o p r i o c o m a n d a n t e . M a s i e l l o , n e l d i r s i o n o r a t o d e l p r e m i o h a v o l u t o d e d i c a r l o a i s u o i s o l d a t i c h e s o n o s t a t i c o n l u i i n t u t t e l e m i s s i o n i d i p a c e , c h e s o n o a n c o r a s o t t o i s u o i o r d i n i e “ d i f e n d o n o l ' I t a l i a g u a r d a n d o s e m p r e d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a ” . “ S o n o o n o r a t a d i c o n s e g n a r e i l p r e m i o a M i n n i t i - h a d e t t o l ’ a v v o c a t o g e n e r a l e d e l l o S t a t o - p e r c h é h o s e m p r e s t i m a t o t u t t o q u e l l o c h e h a f a t t o e c h e a n c o r a o g g i è e s e m p i o d i e q u i l i b r i o t r a l a t u t e l a d e i d i r i t t i u m a n i e l a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a s o p r a t t u t t o n e l l ' i m m i g r a z i o n e ” . M a r c o M i n n i t i , p r e s i d e n t e M e d - O r , h a s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i c r e d e r e i n q u e g l i “ i d e a l i p o l i t i c i c h e t i s p i n g o n o a f a r e u n a s c e l t a d i c a m p o , m a b i s o g n a s a p e r e c h e q u e l l a s c e l t a d i c a m p o h a u n o r i z z o n t e o l t r e i l q u a l e n o n s i d e v e a n d a r e p e r c h é i l r i s c h i o c h e s i p e r d a l a t e r z i e t à ; c h e l o s i v o g l i a o n o s i d i v e n t a u o m i n i e d o n n e d e l l e I s t i t u z i o n i e d o b b i a m o f a r e g l i i n t e r e s s i d e l l o S t a t o d i c u i t u t t i n o i f a c c i a m o p a r t e ” . G a b r i e l l a P a l m i e r i S a n d u l l i è s t a t a l a p r e m i a t r i c e a n c h e d i A n n a l i s a I m p a r a t o , S o s t i t u t o P r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a , c o n l a q u a l e h a d e t t o d i c o n d i v i d e r e l a p a r i t à d i g e n e r e i n t e l l i g e n t e , c i o è q u e l l a c h e s i b a s a s u l l e c a p a c i t à . E , i n f a t t i , I m p a r a t o h a r i n g r a z i a t o p e r i l p r e m i o s o p r a t t u t t o p e r i l r i f e r i m e n t o “ a l l ' i m p e g n o c h e p o r t a a v a n t i q u o t i d i a n a m e n t e i n a m b i t i c h e i n q u e s t o p e r i o d o s o n o p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t i ” . F r a n c e s c o S a v e r i o M a r i n i , G i u d i c e c o s t i t u z i o n a l e , h a r i c e v u t o i l t r o f e o d a F r a n c o M a s s i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a c o r t e d e i C o n t i , c h e p e r p r i m a c o s a h a v o l u t o r i n g r a z i a r e G i a n n i L e t t a p e r a v e r l i p r e s e n t a t i a n n i f a s p i e g a n d o l o r o c o s a r a p p r e s e n t a s s e r o r e c i p r o c a m e n t e l ' u n o p e r l ' a l t r o . “ M a r i n i - h a d e t t o M a s s i - h a s e m p r e d i m o s t r a t o d i c o n o s c e r e l e r a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a p e r c h é è s t a t o c a p a c e d i f a r d i a l o g a r e t r a l o r o p r o f e s s i o n a l i t à p r o v e n i e n t i d a i m o n d i p i ù d i s p a r a t i c h e d i f f i c i l m e n t e s o n o d i s p o s t e a l c o n f r o n t o ” . M a r i n i , n e l p e r r i n g r a z i a r e M a s s i p e r l e p a r o l e “ d i p a r t e , p r o n u n c i a t e i n n o m e d e l l a l o r o a m i c i z i a ” , h a v o l u t o d e d i c a r e i l p r e m i o a s u o p a d r e , i l G i u d i c e A n n i b a l e M a r i n i r e c e n t e m e n t e s c o m p a r s o , c h e c o n i l s u o e s e m p i o g l i h a i n s e g n a t o i l r i g o r e m o r a l e e i l s e n s o d e l l a g i u s t i z i a . I l G e n e r a l e M a u r i z i o F i o r a v a n t i , n e l c o n s e g n a r e i l t r o f e o a V i t t o r i o E m a n u a l e P a r s i , P r o f e s s o r e O r d i n a r i o d i R e l a z i o n i I n t e r n a z i o n a l i a l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , h a v o l u t o e v i d e n z i a r e l a p a c a t e z z a , l a c o m p e t e n z a e l ’ e q u i l i b r i o d a g r a n d e e u r o p e i s t a c o n c u i s a l e g g e r e l a d i f f i c i l i s s i m a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . “ S i a m o i n u n m o m e n t o c o m p l i c a t o i n c u i v e c c h i n e m i c i r i s o r g o n o e a n t i c h i a m i c i s e m b r a n o c a m b i a r e p o s i z i o n a m e n t o - h a d e t t o P a r s i - v o g l i o a u s p i c a r e c h e l e n o s t r e l e a d e r s h i p c i g u i d i n o v e r s o q u e l f u t u r o c h e i p a d r i f o n d a t o r i d e l l ’ E u r o p a a v e v a n o p r e c o n i z z a t o e c o s t r u i t o p e r n o i e c h e n o i d o b b i a m o m a n t e n e r e e m i g l i o r a r e p e r t r a s m e t t e r l o i n t a t t o , n o n c o m e s o g n o m a c o m e p r o s p e t t i v a c o n c r e t a , a l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i ' ' . L a p r e m i a z i o n e d i D a r i a P e r r o t t a , R a g i o n i e r e G e n e r a l e d e l l o S t a t o , è s t a t a o c c a s i o n e d i u n m o m e n t o e m o z i o n a n t e q u a n d o i l p r e s i d e n t e I a n n o n e h a c h i a m a t o s u l p a l c o a n c h e A n d r e a M o n o r c h i o , c o m e i n u n a s o r t a d i p a s s a g g i o d i c o n s e g n e a l l a p r i m a d o n n a n o m i n a t a R a g i o n i e r e g e n e r a l e d e l l o S t a t o . “ I l n o s t r o l a v o r o s e m b r a u n a c o s a f a c i l e - h a d e t t o M o n o r c h i o - m a t e n e r e i c o n t i d e l l o S t a t o è d i f f i c i l e e c o m p l e s s o . U n a s t r a n a c o i n c i d e n z a c h e v o g l i o e v i d e n z i a r e è c h e i l n o s t r o P a e s e a v e v a u n r a t i n g p o s i t i v o c o n m e n e l 2 0 0 2 e l o h a a d e s s o c o n l a P e r r o t t a , m i s e m b r a u n a s o r t a d i a u s p i c i o i m p o r t a n t e p e r i l s u o l a v o r o c h e è i m p o r t a n t e e s i r i v o l g e a l l ’ i n t e r o P a e s e ” . A c o n s e g n a r e i l t r o f e o a l l a R a g i o n i e r a è s t a t o i l P r o f . V i n c e n z o S a n a s i d ' A r p e , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o C o n s a p , c h e s i è d e t t o f e l i c e p e r l a c o m p e t e n z a e l a l u c i d i t à d e l p e n s i e r o d e l l a P e r r o t t a c h e h a a v u t o m o d o d i a p p r e z z a r e g i à n e g l i i n c a r i c h i p r e c e d e n t i . “ R i c e v o q u e s t o p r e m i o c o n i l s e n s o d i u n a f i g u r a r e t o r i c a , l a s i n e d d o c h e - h a d e t t o P e r r o t t a - p e r c h é i o s o n o s o l t a n t o l a p a r t e d i u n t u t t o , d i u n ’ i s t i t u z i o n e f a t t a d i g r a n d i p e r s o n e ” . D a r i a P e r r o t t a , i n o l t r e , h a v o l u t o e s a l t a r e l a q u a l i t à a r t i s t i c a d e l t r o f e o r e a l i z z a t o d a l M a e s t r o R o b a z z a . S t e f a n o P o l l i , V i c e d i r e t t o r e A n s a , è s t a t o p r e m i a t o d a G i o v a n n i C a l a b r ò c h e n e l s o t t o l i n e a r e l ' i m p o r t a n z a p r i m a r i a d e l l e a g e n z i e h a v o l u t o d a r e p a r t i c o l a r e r i l i e v o a l l a n o t e v o l e e s p e r i e n z a d i P o l l i c o m e i n v i a t o n e i t e a t r i d i g u e r r a . “ U n g i o r n a l i s m o l i b e r o , i n d i p e n d e n t e , a u t o n o m o è f o n d a m e n t a l e p e r u n P a e s e c h e v u o l e e s s e r e d e m o c r a t i c o ” , h a d e t t o P o l l i , s o p r a t t u t t o m e n t r e s i s t a p a s s a n d o d a u n v e c c h i o m o d e l l o c h e o g g i n o n f u n z i o n a p i ù a u n o n u o v o a n c o r a d a c o s t r u i r e . “ D o b b i a m o r a c c o n t a r e u n m o n d o c h e s t a c a m b i a n d o : i l v e c c h i o o r d i n e m o n d i a l e n o n c ' è p i ù , a d e s s o a b b i a m o u n b e l d i s o r d i n e m o n d i a l e ! ” . “ P e r i s u o i l i b r i , p e r i s u o i a r t i c o l i , p e r l a s u a a t t i v i t à i o d e f i n i r e i S u o r R u f f i n a t t o u n a m i s s i o n a r i a , n o n i n s e n s o d i t e r r e l o n t a n e , m a i n s e n s o e d u c a t i v o e a n c h e a c c a d e m i c o ” , h a d e t t o i l p r o f e s s o r G i a n f r a n c o L i z z a c o n s e g n a n d o i l P r e m i o a S u o r P i e r a R u f f i n a t t o , P r e s i d e P o n t i f i c i a F a c o l t à d i S c i e n z e d e l l ’ E d u c a z i o n e “ A u x i l i u m ” , c h e n e l l ’ a c c o g l i e r l o h a v o l u t o d e d i c a r l o a l l a s u a I s t i t u z i o n e c h e i n v e s t e n e l l a f o r m a z i o n e e “ d à a t t e n z i o n e a l l a d o n n a c o m e p r o t a g o n i s t a d e l l a t r a s f o r m a z i o n e c u l t u r a l e e s o c i a l e ” . F e d e r i c o S i l v i o T o n i a t o , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S e n a t o , h a r i c e v u t o i l p r e m i o d a l p r o f E u g e n i o G a u d i o c h e h a r a c c o n t a t o c o m e a v e s s e t e r m i n a t o g l i e s a m i u n i v e r s i t a r i i n s o l i d u e a n n i e a b b i a d o v u t o a s p e t t a r e u n a n n o p e r d i s c u t e r e l a L a u r e a . I n o l t r e G a u d i o h a r i c o r d a t o c h e T o n i a t o h a f a t t o i l v o l o n t a r i a t o i n u n a c a s a f a m i g l i a c o n l a s t e s s a d i s p o n i b i l i t à e l o s t e s s o c u o r e c h e o g g i m e t t e a l s e r v i z i o d e l P a e s e . T o n i a t o h a v o l u t o d e d i c a r e i l p r e m i o a “ t u t t i i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i p u b b l i c h e c h e n o n h a n n o p a u r a d i d e f i n i r s i t a l i ” . E p e r r a f f o r z a r e i l c o n c e t t o h a c i t a t o l e p a r o l e d i E n r i c o d e N i c o l a d a v a n t i a l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a : “ P o s s i a m o f i r m a r e c o n s i c u r a c o s c i e n z a ” . L ’ a s s o c i a z i o n e ' L ’ A l b a d e l T e r z o M i l l e n n i o ' , h a a s s e g n a t o a n c h e l a t a r g a “ I m p r e s a E t i c a e I n n o v a t i v a ” a d u e g i o v a n i i m p r e n d i t o r i : D a v i d e C a i a z z o , P r e s i d e n t e D c A c a d e m y , e S a v i n o N o v e l l i , a d N o v e l l i G r o u p G r o u p I n v e s t m e n t , c o n s e g n a t e r i s p e t t i v a m e n t e d a A n d r e a T u r r i n i V i t a , S e n i o r P r i v a t e B a n k e r F i d e u r a m I n t e s a S a n p a o l o , e d a l l ’ A m m i r a g l i o V a l t e r G i r a r d e l l i .