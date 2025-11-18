R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e n s a z i o n e è q u e l l a d i u n ’ i n d i f f e r e n z a s t r i s c i a n t e , u n a n e u t r a l i t à o p e r a t i v a e i d e o l o g i c a r i s p e t t o a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . C i s i a m o c h i e s t i d a c o s a d e r i v a s s e e l a c o n c l u s i o n e è c h e m o l t o p r o b a b i l m e n t e l ’ a v e r s c i s s o l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e d a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a v e r i n f l a z i o n a t o l a p r i m a h a d e p a u p e r a t o l a p o s s i b i l i t à d e l l a m a g g i o r p a r t e d e i r e f e r e n t i d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a d i i d e n t i f i c a r s i c o n t e m i e p r o b l e m i c h e f a n n o p a r t e d e l l a v i t a q u o t i d i a n a e c h e h a n n o a c h e f a r e c o n l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e ” . C o s ì i l C e o d i E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g I t a l i a E n r i c o P o z z i , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n i b i l i t y W e e k i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a , i l l u s t r a n d o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a ‘ S a l u t e , b e n e s s e r e e s o s t e n i b i l i t à ’ , p r e s e n t a t a d a E i k o n i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o . “ L a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e è d i f f i c i l e : p a r l a r e d i u g u a g l i a n z a , d i d i r i t t i , d i p r o c e d u r e , d i n o r m e e d i p o l i c i e s è d i f f i c i l e . S o n o c o s e c o m p l e s s e d a l l e q u a l i l e i s t i t u z i o n i t e n d o n o a s f u g g i r e ” , a g g i u n g e P o z z i . “ L a s o s t e n i b i l i t à s e m b r a c e d e r e i l p a s s o a u n a p r i v a t i z z a z i o n e p s i c o l o g i c a e m i c r o s o c i a l e d e l l a s o s t e n i b i l i t à c h e s i t r a d u c e i n q u e l l ’ u n i v e r s o p s i c o l o g i c o e m i c r o s o c i a l e c h e d e f i n i a m o s a l u t e , e c h e t e n d e n z i a l m e n t e h a a c h e f a r e c o n i l p r o p r i o c o r p o . S a l u t e c o m e p a s s a g g i o d e l l a s o s t e n i b i l i t à a u n u n i v e r s o d o v e g l i a t t o r i s o c i a l i s e m b r a n o s p a r i r e ” , c o n c l u d e P o z z i .