L i s b o n a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n t ó n i o J o s é S e g u r o è i l n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e l P o r t o g a l l o . L ' e x S e g r e t a r i o G e n e r a l e S o c i a l i s t a è d i v e n t a t o i l p o l i t i c o p i ù v o t a t o n e l l a s t o r i a d e l P a e s e , b a t t e n d o i l r e c o r d a s s o l u t o d i v o t i o t t e n u t o d a M á r i o S o a r e s n e l l a s u a r i e l e z i o n e n e l 1 9 9 1 . C o n 3 . 4 8 2 . 4 8 1 v o t i o t t e n u t i i e r i , i l p r e s i d e n t e e l e t t o h a v i n t o i n t u t t i i d i s t r e t t i e l e r e g i o n i a u t o n o m e . C o n i l 9 9 , 2 % d e l l e s c h e d e s c r u t i n a t e , i l c a n d i d a t o s o s t e n u t o d a l l a s i n i s t r a h a v i n t o c o n i l 6 6 , 8 2 % d e i v o t i , c o n t r o i l 3 3 , 1 8 % o t t e n u t o d a A n d r é V e n t u r a , c a n d i d a t o e l e a d e r d e l p a r t i t o d i e s t r e m a d e s t r a C h e g a . “ Q u e s t a v i t t o r i a h a u n s a p o r e m o l t o s p e c i a l e p e r c h é s i t r a t t a d e l l ' e l e z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a ” , h a d i c h i a r a t o S e g u r o a l l a s t a m p a d a l C e n t r o C u l t u r a l e e C o n g r e s s u a l e d i C a l d a s d a R a i n h a , a n o r d d i L i s b o n a . “ I l p o p o l o p o r t o g h e s e è i l m i g l i o r p o p o l o d e l m o n d o ” , h a a g g i u n t o p r i m a d i d i c h i a r a r e i l s u o o b i e t t i v o : “ A i u t a r e a s e r v i r e ” . I l r i v a l e d i S e g u r o , V e n t u r a , h a d i c h i a r a t o c h e d u r a n t e l a c a m p a g n a “ h o c e r c a t o u n a l i n e a a l t e r n a t i v a , d i r e c i ò c h e e r a n e c e s s a r i o c a m b i a r e i n q u e s t o P a e s e ” , m a “ n o n o s t a n t e u n a u m e n t o m o l t o s i g n i f i c a t i v o r i s p e t t o s i a a l l e e l e z i o n i l e g i s l a t i v e c h e a l p r i m o t u r n o , n o n s o n o r i u s c i t o a f a r e c i ò c h e s o s t e n e v o , o v v e r o v i n c e r e q u e s t e e l e z i o n i ” . I l p r e s i d e n t e u s c e n t e , M a r c e l o R e b e l o d e S o u s a , s i è c o n g r a t u l a t o c o n S e g u r o e h a a n n u n c i a t o c h e l o r i c e v e r à o g g i p o m e r i g g i o . I l p r e s i d e n t e “ h a t e l e f o n a t o a d A n t ó n i o J o s é S e g u r o p e r c o n g r a t u l a r s i c o n l u i p e r l a v i t t o r i a a l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i e a u g u r a r g l i o g n i f e l i c i t à e s u c c e s s o p e r i l m a n d a t o c h e g l i è s t a t o a f f i d a t o d a i p o r t o g h e s i ” , h a i n f o r m a t o l a P r e s i d e n z a . D a p a r t e s u a , i l p r i m o m i n i s t r o p o r t o g h e s e , i l c o n s e r v a t o r e L u í s M o n t e n e g r o , s i è c o n g r a t u l a t o c o n S e g u r o c o m e g a r a n t e d e l l o “ s p i r i t o d i c o n v e r g e n z a ” e h a a s s i c u r a t o c h e i l g o v e r n o d i m o s t r e r à a l n u o v o c a p o d e l l o S t a t o “ t u t t a l a s u a d i s p o n i b i l i t à ” e “ c o o p e r a z i o n e ” p e r s e r v i r e i p o r t o g h e s i .