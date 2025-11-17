R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a n u o v a b o c c i a t u r a d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o d a p a r t e d e l l a C o r t e C o n t i c o n f e r m a l ' i n c a p a c i t à d i S a l v i n i . I l m i n i s t r o d a t r e a n n i p a r l a d e l p o n t e e a n n u n c i a l ' i m m i n e n t e a p e r t u r a d e i c a n t i e r i , m a n o n è s t a t o i n g r a d o d i s c r i v e r e i n m a n i e r a a d e g u a t a g l i a t t i f o n d a m e n t a l i d i q u e s t a g r a n d e o p e r a . C o m e l a c o n v e n z i o n e t r a i l m i n i s t e r o e l a c o n c e s s i o n a r i a , c h e i n f a t t i l a m a g i s t r a t u r a c o n t a b i l e n o n h a a m m e s s o a l v i s t o " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i I t a l i a V i v a D a f n e M u s o l i n o . " O r a i l m i n i s t r o p r o v a a m i n i m i z z a r e m a s i a m o d a v a n t i a d u n o s t o p p e s a n t e , q u e l l o a l c o n t r a t t o t r a M i t e l a S o c i e t à s t r e t t o d i M e s s i n a . U n ' o p e r a c o m p l e s s a c o m e i l p o n t e s u l l o S t r e t t o n o n s i p o r t a a v a n t i c o n g l i a n n u n c i e e s a s p e r a n d o g l i s c o n t r i c o n i p o t e r i d e l l o S t a t o , m a c o l l a b o r a n d o e c e r c a n d o l e s o l u z i o n i . M a a S a l v i n i i n t e r e s s a s o l o f a r e p r o p a g a n d a e m e t t e r e b a n d i e r i n e " , c o n c l u d e .