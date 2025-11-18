R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o a s s i s t i t o a l l e p r e s e n t a z i o n i d i n o t i s c i e n z i a t i e p r o g e t t i s t i c h e h a n n o t e s t i m o n i a t o l ' a s s o l u t a f a t t i b i l i t à t e c n i c a d i q u e s t o p r o g e t t o . I l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a r a p p r e s e n t a i l m a s s i m o d e g l i s t a n d a r d p r o g e t t u a l i a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . È i l r i s u l t a t o d i u n l a v o r o c o n d o t t o d a u n g r a n d e t e a m i n t e r n a z i o n a l e , a g u i d a i t a l i a n a , c o m p o s t o d a a u t o r e v o l i s t u d i o s i e i s t i t u z i o n i s c i e n t i f i c h e d e l m o n d o , e a n n o v e r a t r a i p a r t e c i p a n t i l e a d e r m o n d i a l i n e l l a p r o g e t t a z i o n e d i p o n t i s o s p e s i e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i g r a n d i o p e r e " . C o s ì i s e n a t o r i d e l l a L e g a T i l d e M i n a s i e M a n f r e d i P o t e n t i . " ​ I c o m p o r t a m e n t i s i s m i c i e l e a n a l i s i d i s c e n a r i o s o n o s t a t i s t u d i a t i e p r e s i i n c o n s i d e r a z i o n e , a t t e s t a n d o l a s o l i d i t à e i m a r g i n i d i p r u d e n z a d e l l e s c e l t e p r o g e t t u a l i . R i n g r a z i a m o l a s e n a t r i c e a v i t a E l e n a C a t t a n e o , p r o m o t r i c e d i q u e s t o e v e n t o s v o l t o s i o g g i a l S e n a t o , d i v e n u t o u n a l t o m o m e n t o d i c o n f r o n t o t e c n i c o - s c i e n t i f i c o s u l P o n t e s u l l o S t r e t t o " , c o n c l u d o n o . ​