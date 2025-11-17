R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n m e r i t o a l l a e n n e s i m a l e v a t a d i s c u d i d a p a r t e d e l c o l l e g a B o n e l l i , c h e s i c o m p i a c e p e r l a m a n c a t a a p p o s i z i o n e d e l v i s t o d i l e g i t t i m i t à , d a p a r t e d e l l a C o r t e d e i c o n t i , a l l ’ a t t o a g g i u n t i v o t r a m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e S o c i e t à S t r e t t o d i M e s s i n a , v a r i c o r d a t o c h e l a C o r t e s i o c c u p a d e l c o n t r o l l o p r e v e n t i v o d i l e g i t t i m i t à s u g l i a t t i d e l G o v e r n o . L a m a n c a t a a p p o s i z i o n e d e l v i s t o a l l a c o n v e n z i o n e , s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t a a l l a d e l i b e r a C i p e s s , e r a u n a t t o f o r m a l e , d o v u t o e a s s o l u t a m e n t e a t t e s o . P e r a l t r o v a r i c o r d a t o c h e n o n ‘ v i e n e m e n o l ' i n t e r o i m p i a n t o g i u r i d i c o - a m m i n i s t r a t i v o c h e r e g o l a i l r a p p o r t o t r a l o S t a t o e l a c o n c e s s i o n a r i a ’ , p o i c h é a d o g g i è v i g e n t e l a c o n v e n z i o n e t r a S t r e t t o d i M e s s i n a e m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e " . C o s ì i l s e n a t o r e N i n o G e r m a n à , c o m m i s s a r i o d e l l a L e g a i n S i c i l i a . " M a l ’ o n o r e v o l e B o n e l l i v a o l t r e - p r o s e g u e - a t t r i b u e n d o a l l a C o r t e d e i c o n t i p o t e r i c h e n o n l e s o n o p r o p r i . L a f a t t i b i l i t à t e c n i c a d e l l ’ o p e r a è a c c l a r a t a , i l p r o g e t t o d e f i n i t i v o è s t a t o r e d a t t o e v e r i f i c a t o d a l l e m i g l i o r i a z i e n d e a l m o n d o n e l l ’ a m b i t o d e i p o n t i s o s p e s i d i g r a n d e l u c e , c o n i m p e g n o d i c e n t i n a i a t r a i p i ù a c c r e d i t a t i t e c n i c i a l i v e l l o m o n d i a l e . Q u a n d o B o n e l l i p a r l a d i i n c e r t e z z a t e c n i c a , m e n t e s a p e n d o d i m e n t i r e . C o s ì c o m e m e n t e q u a n d o , u t i l i z z a n d o l a c l a v a d i q u e l l o c h e c h i a m o b e n a l t r i s m o , a f f e r m a n d o c h e ‘ i l P o n t e s o t t r a g g a r i s o r s e a d a l t r e o p e r e ’ . M a i , i n n e s s u n a e p o c a s t o r i c a , u n G o v e r n o a v e v a d e s t i n a t o l a c i f r a d i 7 0 m i l i a r d i d i e u r o , c i n q u e v o l t e p i ù d e l p r o g e t t o P o n t e , a d i n f r a s t r u t t u r e s t r a d a l i e f e r r o v i a r i e i n S i c i l i a e i n C a l a b r i a , i n p a r t e g i à c a n t i e r a t e , i n p a r t e d i p r o s s i m o a v v i o e c o m u n q u e c o n u l t i m a z i o n e p r e v i s t a e n t r o l ’ e n t r a t a i n e s e r c i z i o d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a " . " P e n s o a i c a n t i e r i f e r r o v i a r i d i p o t e n z i a m e n t o d e l l a l i n e a t r a P a l e r m o , C a t a n i a e M e s s i n a , a t t u a l m e n t e i n c o r s o e c h e h a n n o v i s t o l a c o n s e g n a d e l p r i m o t r a t t o u l t i m a t o a l c u n i g i o r n i f a , p e n s o a l p i a n o d i m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a , p e r o l t r e u n m i l i a r d o d i e u r o , i n c o r s o s u l l ’ a u t o s t r a d a P a l e r m o - C a t a n i a , p e n s o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a R a g u s a - C a t a n i a p e r q u a s i d u e m i l i a r d i , p e n s o a g l i i n t e r v e n t i s u l l a s t a t a l e 1 0 6 ' J o n i c a ' , a n c h ’ e s s i i n c o r s o , o a l n u o v o t r a c c i a t o d i a l t a v e l o c i t à f e r r o v i a r i a t r a S a l e r n o , R e g g i o C a l a b r i a e l a S i c i l i a c h e , i n s i e m e a l P o n t e , a c c o r c e r à l a p a r t e m e r i d i o n a l e d e l P a e s e . A l c u n e d i q u e s t e o p e r e , s o p r a t t u t t o q u e l l e f e r r o v i a r i e , n o n a v r e b b e r o a l c u n s e n s o d i e s i s t e r e , s e n z a l ’ a t t r a v e r s a m e n t o s t a b i l e d e l l o S t r e t t o . B o n e l l i s i s c a l d i p u r e m a s i m e t t a l ’ a n i m o i n p a c e e p r e p a r i t u t t i i r i c o r s i e g l i e s p o s t i c h e v u o l e : n o n c ’ è n e s s u n a i n c e r t e z z a t e c n i c a " , c o n c l u d e .