R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a b o c c i a t u r a d e l l a C o r t e d e i C o n t i p e r i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a . C o m e s c r i v e I l F o g l i o o n l i n e , i g i u d i c i c o n t a b i l i e v i d e n z i a n o u n i n s c i n d i b i l e n e s s o t r a i l d e c r e t o i n t e r m i n i s t e r i a l e e l a d e l i b e r a d e l C i p e s s , g i à b o c c i a t a i l 1 7 n o v e m b r e p e r p r o f i l i g i u r i d i c i , t e c n i c i e a m b i e n t a l i : v i s t a l ’ i n e f f i c a c i a d i q u e s t ’ u l t i m a , s i d e v e c o n c l u d e r e p e r l a n o n c o n f o r m i t à a l e g g e a n c h e d e l d e c r e t o m e d e s i m o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a , A n t h o n y B a r b a g a l l o . " U n f a l l i m e n t o s u t u t t a l a l i n e a p e r i l g o v e r n o . Q u e s t a o p e r a c o n t i n u a a d i m o s t r a r s i u n p r o g e t t o d a n n o s o , c o s t o s o e l o n t a n o d a l l e r e a l i e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i e d e l M e z z o g i o r n o . N o n h a s e n s o c o n t i n u a r e a i n s e g u i r e u n ’ o p e r a c h e r i s c h i a d i c o n s u m a r e m i l i a r d i d i d e n a r o p u b b l i c o s e n z a b e n e f i c i c h i a r i p e r l e c o m u n i t à , a l i m e n t a n d o s o l o s p e s e f a r a o n i c h e e p r o p a g a n d a p o l i t i c a . V i s t o c h e i l g o v e r n o s t a d i f a t t o r i s c r i v e n d o p r o p r i o i n q u e s t e o r e l a m a n o v r a , p r o p o n i a m o u n a s c e l t a d i v e r s a e c o n c r e t a : m e t t i a m o d e f i n i t i v a m e n t e u n a p i e t r a s o p r a a q u e s t o p r o g e t t o n e f a s t o e r i d i a m o i 5 m i l i a r d i d e l F s c a l l a S i c i l i a e a l l a C a l a b r i a p e r l e r e a l i u r g e n z e i n f r a s t r u t t u r a l i ” .