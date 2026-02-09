( A d n k r o n o s ) - L ’ O c c i d e n t e è d a v a n t i a u n a s f i d a e s i s t e n z i a l e . N o n e c o n o m i c a , n o n s o l o m i l i t a r e , m a p r o f o n d a m e n t e p o l i t i c a , m o r a l e e c i v i l e . È q u e s t o i l f i l o c o n d u t t o r e d e l l ’ i n t e r v e n t o d i M i k e P o m p e o a l l ’ I s p i , d o v e l ’ e x s e g r e t a r i o d i S t a t o e d i r e t t o r e d e l l a C i a h a p r e s e n t a t o l ’ e d i z i o n e i t a l i a n a d e l s u o l i b r o “ M a i u n p a s s o i n d i e t r o . I n l o t t a p e r l ’ A m e r i c a c h e a m o ” ( L i b e r l i b r i ) , i n u n i n c o n t r o m o d e r a t o d a M a u r i z i o M o l i n a r i , c h e p e r l ’ e d i z i o n e i t a l i a n a d e l l i b r o h a s c r i t t o i l s a g g i o i n t r o d u t t i v o , e a p e r t o d a l l a p r e s i d e n t e d e l l ’ I s p i M a r i a n g e l a Z a p p i a . U n o d e g l i e l e m e n t i p i ù i n t e r e s s a n t i è c h e P o m p e o , l ’ u n i c o c h e è r i u s c i t o a “ s o p r a v v i v e r e ” q u a t t r o a n n i d u r a n t e i l p r i m o m a n d a t o T r u m p , s e n z a d i m e t t e r s i o e s s e r e c a c c i a t o , e d è t u t t o r a u n o d e g l i u o m i n i p i ù a s c o l t a t i d e l p r e s i d e n t e , n o n s i t i r a i n d i e t r o d a l c r i t i c a r e l ’ a t t e g g i a m e n t o “ n e g o z i a l e ” d e l l ’ a t t u a l e a m m i n i s t r a z i o n e c o n I r a n , R u s s i a e C i n a . A q u e s t o p r o p o s i t o , a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o , l ’ A d n k r o n o s h a p o t u t o r i v o l g e r e u n a d o m a n d a a l l ’ e x s e g r e t a r i o d i S t a t o , s u l t e m a s u c u i h a p i ù b a t t u t o d u r a n t e l ’ i n c o n t r o : i l p e r i c o l o c i n e s e . I n q u e s t a f a s e d i t u r b o l e n z e t r a n s a t l a n t i c h e , m o l t i i n E u r o p a s p i n g o n o p e r r i a v v i c i n a r s i a P e c h i n o . C o s a d o v r e b b e f a r e l ’ I t a l i a i n q u e s t o c o n t e s t o ? S e c o n d o P o m p e o , “ n é i n E u r o p a n é n e g l i S t a t i U n i t i s i a m o p i e n a m e n t e c o n s a p e v o l i d i q u e s t a m i n a c c i a , m a d o b b i a m o e s s e r l o . E q u a n d o i l r i s c h i o s a r à c o m p r e s o f i n o i n f o n d o , i l m e r c a t o e g l i i n v e s t i t o r i r e a g i r a n n o i n m o d o r a z i o n a l e e c o e r e n t e . P e r c h é a l l a f i n e s i t r a t t a d i i n v e s t i m e n t i c o m m e r c i a l i . S o n o l e i m p r e s e , l e b a n c h e , i f o n d i p r i v a t i e i l c a p i t a l e i n d u s t r i a l e a d e c i d e r e d o v e c r e s c e r e e i n n o v a r e . I l g o v e r n o i t a l i a n o d e v e c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c h é i n v e s t i r e s i a c o n v e n i e n t e e a t t r a t t i v o : u n c o n t e s t o n o r m a t i v o s t a b i l e , u n s i s t e m a f i n a n z i a r i o c h e s o s t e n g a l ’ i n n o v a z i o n e , u n a f o r z a l a v o r o q u a l i f i c a t a e i s t i t u z i o n i i n g r a d o d i f o r m a r e c o m p e t e n z e a v a n z a t e . S i a m o d a v a n t i a u n c a m b i a m e n t o d i c i v i l t à , g e n e r a z i o n a l e , p r i m a c e n e r e n d i a m o c o n t o e m e g l i o è ” . N e l s u o i n t e r v e n t o i n i z i a l e , P o m p e o m e t t e s u b i t o i n d i s c u s s i o n e l ’ a r c h i t e t t u r a c o s t r u i t a d o p o l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . L e i s t i t u z i o n i m u l t i l a t e r a l i c o m e l e N a z i o n i U n i t e h a n n o f u n z i o n a t o p e r d e c e n n i a b e n e f i c i o d e l l ’ O c c i d e n t e , m a o g g i “ n o n s o n o p i ù a d e g u a t e a i t e m p i ” . I l p r o b l e m a n o n è s o l o i s t i t u z i o n a l e , m a p o l i t i c o e c u l t u r a l e : i l m o n d o è c a m b i a t o , l e p o p o l a z i o n i s o n o c a m b i a t e e s o p r a t t u t t o è c a m b i a t o i l p e s o g l o b a l e d e l P a r t i t o c o m u n i s t a c i n e s e . S e c o n d o P o m p e o , i v a l o r i c h e h a n n o g a r a n t i t o p r o s p e r i t à e s t a b i l i t à – d i g n i t à u m a n a , d i r i t t i d i p r o p r i e t à , s o v r a n i t à n a z i o n a l e – n o n s o n o s c o m p a r s i , m a s o n o s o t t o a t t a c c o d a m o d e l l i a l t e r n a t i v i c h e l i r i f i u t a n o a p e r t a m e n t e . “ L a c i v i l t à o c c i d e n t a l e a l l a f i n e p r e v a r r à ” , a f f e r m a , “ m a n o n è a f f a t t o s c o n t a t o ” . P e c h i n o l a v o r a a t t i v a m e n t e , a n c h e a l l ’ i n t e r n o d e l l e s o c i e t à o c c i d e n t a l i , p e r d e l e g i t t i m a r e i l r u o l o s t o r i c o d e l l ’ O c c i d e n t e e c o n v i n c e r l o d i n o n m e r i t a r e p i ù l a l e a d e r s h i p g l o b a l e . A l l a d o m a n d a d i M a r i a n g e l a Z a p p i a s u l r u o l o d e l l ’ E u r o p a , P o m p e o r i s p o n d e c o n u n a f o r m u l a c h e s i n t e t i z z a l ’ i n t e r o i m p i a n t o d e l s u o d i s c o r s o : “ I o s o n o d e l K a n s a s , p e n s o i n t e r m i n i s e m p l i c i : c i s o n o i b u o n i e i c a t t i v i ” . N e l c a m p o d e i “ g o o d g u y s ” c o l l o c a S t a t i U n i t i e d E u r o p a , i n s i e m e a G i a p p o n e , A u s t r a l i a , C o r e a d e l S u d , I n d i a , S u d - E s t a s i a t i c o e P a e s i d e l G o l f o ( a c o n d i z i o n e c h e c o n t e n g a n o i l r a d i c a l i s m o i s l a m i s t a ) . D a l l ’ a l t r a p a r t e , i “ b a d g u y s ” : R u s s i a , C i n a , I r a n , C o r e a d e l N o r d e V e n e z u e l a . G l i S t a t i U n i t i , i n s i s t e , n o n p o s s o n o r e g g e r e d a s o l i q u e s t o c o n f r o n t o . P e r q u e s t o l ’ E u r o p a è c h i a m a t a a “ f a r e l a s u a p a r t e ” , r a f f o r z a n d o d i f e s a , s i c u r e z z a e a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . M a l a c o o p e r a z i o n e p i ù i m p o r t a n t e n o n è m i l i t a r e n é e c o n o m i c a : è p s i c o l o g i c a e c u l t u r a l e . “ D o b b i a m o c r e d e r e i n n o i s t e s s i . S e p e r d i a m o f i d u c i a , s e a c c e t t i a m o l ’ i d e a d i e s s e r e d e s t i n a t i a d i v e n t a r e v a s s a l l i d i P e c h i n o , a l l o r a t u t t o i l r e s t o d i v e n t a i r r i l e v a n t e ” . È s u l l a C i n a c h e P o m p e o c o s t r u i s c e i l r a g i o n a m e n t o p i ù r a d i c a l e . L ’ O c c i d e n t e , d i c e , s i è r e s o p e r i c o l o s a m e n t e d i p e n d e n t e d a P e c h i n o , d a l l e t e r r e r a r e a i f a r m a c i , p e r c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a e p i g r i z i a p o l i t i c a . N o n p e r c h é m a n c h i n o l e r i s o r s e o l e t e c n o l o g i e , m a p e r c h é s i è s c e l t o d i e s t e r n a l i z z a r e c i ò c h e e r a c o s t o s o o a m b i e n t a l m e n t e s c o m o d o . I l v e r o n o d o , p e r ò , è u m a n o e c u l t u r a l e . “ I l c e r v e l l o c o n t a p i ù d e l l a m a r i n a e d e l l ’ e s e r c i t o ” . P e r d e c e n n i , s o s t i e n e , l a C i n a h a a s s o r b i t o c a p i t a l e u m a n o o c c i d e n t a l e a t t r a v e r s o u n i v e r s i t à e r i c e r c a , r a f f o r z a n d o u n s i s t e m a c h e o g g i n o n h a a l c u n a i n t e n z i o n e d i c o o p e r a r e . “ N o n e s i s t e u n a v e r a a z i e n d a p r i v a t a c i n e s e : q u a n d o p a r l i c o n u n ’ i m p r e s a , p a r l i c o n i l P a r t i t o ” . P o m p e o r e s p i n g e l ’ i d e a d i u n a n e u t r a l i t à p o s s i b i l e : n o n s i t r a t t a d i s c e g l i e r e t r a S t a t i U n i t i e C i n a , m a t r a “ d e c e n z a e b r u t a l i t à ” . L a g e s t i o n e d e l l a p a n d e m i a d a p a r t e d i P e c h i n o v i e n e c i t a t a c o m e p r o v a l a m p a n t e : l a f u g a d e l v i r u s d a l l a b o r a t o r i o d i W u h a n ( c h e l ’ e x s e g r e t a r i o d i S t a t o d à p e r a s s o d a t a ) p o t e v a a n c h e e s s e r e a c c i d e n t a l e , m a l a s c e l t a d i n o n c o n t e n e r l o e d i p e r m e t t e r n e l a d i f f u s i o n e g l o b a l e è s t a t a d e l i b e r a t a , c o n d e c i n e d i m i l i o n i d i m o r t i e c o n s e g u e n z e d e v a s t a n t i p e r i n t e r e g e n e r a z i o n i . “ X i J i n p i n g n o n h a p e r s o u n ’ o r a d i s o n n o d a v a n t i a t u t t o q u e s t o . C i ò v i d à l a m i s u r a d i q u a n t o i l s u o s i a u n r e g i m e p r o n t o a c o o p e r a r e ” . A n c o r a p i ù n e t t o è s t a t o q u a n d o h a p a r l a t o d e l c o i n v o l g i m e n t o d i r e t t o d e l l a C o r e a d e l N o r d n e l c o n f l i t t o i n U c r a i n a . M i g l i a i a d i s o l d a t i d i K i m J o n g - U n c h e c o m b a t t o n o i n E u r o p a , “ i m p e n s a b i l e f i n o a p o c h i a n n i f a ” . M a i l p u n t o c e n t r a l e , p e r P o m p e o , n o n è P y o n g y a n g : K i m n o n a g i r e b b e c o m e l e a d e r a u t o n o m o , b e n s ì “ s o t t o i l p i e n o c o n t r o l l o d i P e c h i n o ” . O g n i i n c o n t r o t r a i n v i a t i a m e r i c a n i e n o r d c o r e a n i , h a r a c c o n t a t o , e r a p r e c e d u t o e s e g u i t o d a v i a g g i d e l “ c a r o l e a d e r ” i n C i n a , p r i m a p e r r i c e v e r e i s t r u z i o n i e p o i r e n d e r e c o n t o . L ’ i n v i o d i t r u p p e n o n s a r e b b e q u i n d i u n a d e c i s i o n e s o v r a n a n é f r u t t o d e l l ’ a c c o r d o d i d i f e s a c o n l a R u s s i a , m a i l r i s u l t a t o d i u n a s c e l t a s t r a t e g i c a c i n e s e . “ L a C o r e a d e l N o r d n o n è u n P a e s e i n d i p e n d e n t e n e l s e n s o p i e n o d e l t e r m i n e ” , h a a f f e r m a t o P o m p e o , “ è u n o s t r u m e n t o n e l l e m a n i d e l P a r t i t o c o m u n i s t a c i n e s e ” . U n e l e m e n t o c h e r a f f o r z a , n e l l a s u a l e t t u r a , l ’ i d e a c h e l a g u e r r a i n U c r a i n a n o n s i a u n c o n f l i t t o r e g i o n a l e , m a u n f r o n t e a v a n z a t o d i u n a s f i d a g l o b a l e i n c u i R u s s i a e C i n a o p e r a n o i n m o d o c o o r d i n a t o c o n t r o l ’ O c c i d e n t e . C o s a s e r v e p e r f a r f i n i r e l a g u e r r a i n U c r a i n a ? I l p r o b l e m a , s e c o n d o P o m p e o , è c h e V l a d i m i r P u t i n n o n p a g a a n c o r a u n p r e z z o a b b a s t a n z a a l t o . A n z i , c o n t i n u a r e a c o m b a t t e r e g l i c o n v i e n e . L ’ E u r o p a d e v e c a p i r e c h e l ’ o b i e t t i v o d e l C r e m l i n o n o n è s o l o K y i v , m a u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o c h e i n c l u d e P a e s i b a l t i c i , M o l d a v i a e G e o r g i a . P o m p e o h a p a r l a t o c o n P u t i n p e r c i r c a d i e c i o r e ( “ n e s s u n o m e l e r i d a r à i n d i e t r o ” , s c h e r z a ) , e h a c a p i t o u n a c o s a : q u e i t e r r i t o r i l i c o n s i d e r a , e l i c o n s i d e r e r à s e m p r e , p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a R u s s i a . L a d e t e r r e n z a o c c i d e n t a l e h a f u n z i o n a t o f i n o r a s o l o p a r z i a l m e n t e . P e r c a m b i a r e i l c a l c o l o d e l C r e m l i n o , s o s t i e n e P o m p e o , è n e c e s s a r i o c o l p i r e i n m o d o p i ù d e c i s o i n f r a s t r u t t u r e m i l i t a r i , e n e r g e t i c h e e i n d u s t r i a l i r u s s e ( n o n c i v i l i ) a u m e n t a n d o i l c o s t o d e l l a g u e r r a . “ N o n c r e d o c h e s e c o l p i a m o l e i n f r a s t r u t t u r e c h i a v e d e l r e g i m e c i s a r à u n a r a p p r e s a g l i a n u c l e a r e . C e r t o , o r a c h e n o n s o n o a l g o v e r n o p o t r e b b e r o a c c u s a r m i d i ‘ f a r l a f a c i l e ’ . M a c r e d o i l c o n t r a r i o : c h e o g g i s t i a m o g i à p a g a n d o u n c o s t o a l t i s s i m o e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i n o n a g i r e ” . S u l c a p i t o l o i r a n i a n o , s o l l e c i t a t o d a M a u r i z i o M o l i n a r i , P o m p e o d e s c r i v e l e p r o t e s t e d e g l i u l t i m i m e s i c o m e r a d i c a l m e n t e d i v e r s e d a l p a s s a t o : n o n s o l o p e r e s t e n s i o n e g e o g r a f i c a , m a p e r c o m p o s i z i o n e s o c i a l e e p r o f o n d i t à e c o n o m i c a . C o m m e r c i a n t i , s t u d e n t i , a n z i a n i : u n a r i b e l l i o n e t r a s v e r s a l e a l i m e n t a t a d a l c o l l a s s o d e l l e c o n d i z i o n i d i v i t a . L a r i s p o s t a d e l r e g i m e è s t a t a , s e c o n d o P o m p e o , d i u n a b r u t a l i t à s e n z a p r e c e d e n t i : d e c i n e d i m i g l i a i a d i m o r t i i n p o c h e d e c i n e d i o r e , i n c l u s i f e r i t i u c c i s i n e g l i o s p e d a l i . “ Q u a n d o i l m o n d o n o n r e a g i s c e c o n l a s t e s s a f o r z a m o s t r a t a i n a l t r e t r a g e d i e , i o m i p r e o c c u p o ” , a f f e r m a . A s u o g i u d i z i o , T e h e r a n e i s u o i p r o x y r e g i o n a l i – H e z b o l l a h , H a m a s , m i l i z i e i n I r a q e Y e m e n – s i t r o v a n o o g g i n e l m o m e n t o d i m a s s i m a d e b o l e z z a d a l l a f i n e d e l l a G u e r r a f r e d d a . “ N i e n t e t o r n e r à c o m e p r i m a d e l 7 o t t o b r e ” , s o s t i e n e . I l r i s u l t a t o f i n a l e a T e h e r a n n o n s a r à u n a d e m o c r a z i a s u l m o d e l l o o c c i d e n t a l e , m a e s i s t e u n a c o n c r e t a p o s s i b i l i t à d i a b b a t t e r e u n r e g i m e c h e d a l 1 9 7 9 r a p p r e s e n t a , a s u o d i r e , “ i l p i ù g r a n d e s p o n s o r s t a t a l e d e l t e r r o r i s m o ” . D a q u i l a b o c c i a t u r a d e i n e g o z i a t i c o n T e h e r a n : “ P e n s a r e d i f a r e u n a c c o r d o c o n q u e s t o r e g i m e è s e m p l i c e m e n t e i n g e n u o . M e n t o n o . N o n r i n u n c e r a n n o m a i v o l o n t a r i a m e n t e a i m i s s i l i b a l i s t i c i o a l p r o g r a m m a n u c l e a r e f i n c h é r e s t a n o a l p o t e r e . U n a c c o r d o è p o s s i b i l e s o l o d o p o u n c a m b i o d i r e g i m e , c h e p u ò a v v e n i r e d o m a n i o t r a u n a n n o , m a a v v e r r à ” . P o m p e o r i v e n d i c a i l s i g n i f i c a t o s t o r i c o d e g l i A c c o r d i d i A b r a m o : i l p r i m o r i c o n o s c i m e n t o , d o p o d e c e n n i , d e l d i r i t t o a l l ’ e s i s t e n z a d i I s r a e l e d a p a r t e d i P a e s i a r a b i . L ’ a s s e n z a d e l l ’ A r a b i a S a u d i t a r e s t a p e r ò i l g r a n d e t a s s e l l o m a n c a n t e . S e c o n d o l ’ e x s e g r e t a r i o d i S t a t o , R i a d h a b i s o g n o d i d u e c o n d i z i o n i p e r c o m p i e r e i l p a s s o : l a c e r t e z z a d e l s o s t e g n o a m e r i c a n o i n c a s o d i t e n s i o n i i n t e r n e e u n i n d e b o l i m e n t o d e c i s i v o d e l l ’ I r a n . F i n c h é T e h e r a n c o n t i n u e r à a m i n a c c i a r e l a r e g i o n e c o n m i s s i l i e a m b i z i o n i n u c l e a r i , p e r i s a u d i t i s a r à d i f f i c i l e e s p o r s i . N e l f r a t t e m p o , o s s e r v a , l e r e l a z i o n i o p e r a t i v e t r a I s r a e l e e i P a e s i d e l G o l f o s o n o g i à m o l t o p i ù p r o f o n d e d i q u a n t o a p p a i a f o r m a l m e n t e . S u l f u t u r o d e l l a N a t o , r a s s i c u r a : l ’ A l l e a n z a n o n è i n p e r i c o l o , m a d e v e e v o l v e r s i . N a t a p e r c o n t e n e r e l ’ U r s s , o g g i d e v e a f f r o n t a r e m i n a c c e i b r i d e , c y b e r e d i i n f l u e n z a s i s t e m i c a c i n e s e . R u s s i a e C i n a , t o r n a a r i p e t e r e , n o n s o n o d o s s i e r s e p a r a t i . A m p i o s p a z i o a n c h e a l S u d g l o b a l e , d a l l ’ A m e r i c a L a t i n a a l l ’ A f r i c a , d o v e P e c h i n o h a a p p r o f i t t a t o d i a n n i d i d i s t r a z i o n e o c c i d e n t a l e p e r c o s t r u i r e i n f r a s t r u t t u r e , p o r t i e l e v e d i c o n d i z i o n a m e n t o p o l i t i c o . U n m o d e l l o b a s a t o , d i c e s e n z a m e z z e m i s u r e , s u c o r r u z i o n e , d u m p i n g e d i p e n d e n z a . I l p u n t o f i n a l e è l a f i d u c i a . N o n s i m i s u r a n e l l e d i c h i a r a z i o n i p o l i t i c h e , m a n e i c o m p o r t a m e n t i r e a l i : d o v e v o g l i o n o a n d a r e a v i v e r e i g i o v a n i ? I n q u a l e v a l u t a s i c u s t o d i s c e l a r i c c h e z z a ? “ N o n i n r e n m i n b i ” , o s s e r v a , “ m a i n d o l l a r i , e u r o e o r o ” . È q u e s t o , p e r P o m p e o , i l s e g n o d i u n a s u p e r i o r i t à c i v i l e c h e l ’ O c c i d e n t e r i s c h i a d i p e r d e r e s o l o s e s m e t t e d i c r e d e r c i . D a v a n t i a l l a c o n t e s t a z i o n e d i u n a s i g n o r a n e l p u b b l i c o , c h e l o h a a c c u s a t o d i o f f r i r e u n a r e t o r i c a v u o t a e g l i h a c h i e s t o s u c h e b a s i v a l o r i a l i p o s s i a m o d e f i n i r c i o g g i ‘ i b u o n i ’ , P o m p e o h a r i s p o s t o : ‘ i n C i n a n o n a v r e b b e p o t u t o f a r l a q u e s t a d o m a n d a ” . “ S e p e n s i a m o d i n o n e s s e r e d i v e r s i ” , c o n c l u d e , “ s i a m o d e s t i n a t i a d i v e n t a r e c o m e l o r o . I o r e s t o “ l o n g ” s u l l a c i v i l t à o c c i d e n t a l e , s c o m m e t t o c h e c e l a f a r e m o . M a c h i n o n l a p e n s a c o s ì , p u ò c o n v e r t i r e t u t t i i s u o i b e n i i n r e n m i n b i . E b u o n a f o r t u n a ” . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )