R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l s o f t p o w e r , i l p o t e r e d e l l a p e r s u a s i o n e , è f u o r i m o d a ? F o r s e p e r a l c u n i . M a i s u o i v a l o r i n o n s o n o s o l t a n t o e t i c i , s o n o e s t r e m a m e n t e c o n c r e t i . L a c a p a c i t à d i u n a n a z i o n e o d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i a f f e r m a r s i i n t e r m i n i d i c r e d i b i l i t à , a u t o r e v o l e z z a e i n f l u e n z a — e s e r c i t a n d o p e r s u a s i o n e a t t r a v e r s o a t t r a t t i v i t à e r e p u t a z i o n e — g e n e r a i n f a t t i u n r i l e v a n t e v a l o r e e c o n o m i c o " . L o h a d e t t o i l f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d e l S o f t P o w e r C l u b F r a n c e s c o R u t e l l i a p r e n d o l a s e t t i m a c o n f e r e n z a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e i n c o r s o a R o m a . " P e r q u e s t o , n e l l a s e t t i m a C o n f e r e n z a d e l S o f t P o w e r C l u b , d i a m o l a p a r o l a a l l ’ a u t o r e d e l l ’ I n d i c e d i S o f t P o w e r r e a l i z z a t o p e r i l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a z i o n a l e , c h e i l l u s t r a l e r a g i o n i d i q u e s t a s c e l t a e i f a t t o r i c h e r e n d o n o l e n a z i o n i p i ù c o m p e t i t i v e n e l l ’ a r e n a i n t e r n a z i o n a l e g r a z i e a l p o t e r e d e l l ’ a t t r a t t i v i t à e d e l l a p e r s u a s i o n e . U n p o t e r e c h e n o n s o s t i t u i s c e , n a t u r a l m e n t e , q u e l l o m i l i t a r e n é l e p o l i t i c h e d i s i c u r e z z a , m a c h e l e i n t e g r a e f a v o r i s c e s v i l u p p o e c r e s c i t a e c o n o m i c a ” .