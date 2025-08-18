P a l e r m o , 1 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - C a t a n i a è s o t t o c h o c p e r l a m o r t e d e l g i o v a n e F r a n c e s c o A r o n i c a , i l r a g a z z o d i 2 3 a n n i c h e i e r i h a p e r s o l a v i t a d o p o a v e r e s b a t t u t o l a t e s t a t u f f a n d o s i d a a l m e n o s e i m e t r i d i a l t e z z a a P o l i g n a n o a M a r e , i n P u g l i a . I l g i o v a n e s i è t u f f a t o n e l l ’ i n s e n a t u r a d i L a m a M o n a c h i l e , u n a z o n a m o l t o v i s i t a t a p e r l e s c o g l i e r e a p i c c o s u l m a r e . S u b i t o d o p o l ’ i n c i d e n t e s o n o i n t e r v e n u t i i s o c c o r r i t o r i m e d i c i e i v i g i l i d e l f u o c o , c h e l o h a n n o e s t r a t t o d a l l ’ a c q u a c o n d i f f i c o l t à a c a u s a d e l l a p o s i z i o n e p o c o a c c e s s i b i l e . A r o n i c a è s t a t o t r a s p o r t a t o i n e l i c o t t e r o a l l ’ o s p e d a l e d i M o n o p o l i , e d è m o r t o d o p o n u m e r o s i t e n t a t i v i d i r i a n i m a z i o n e . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a f o n t i m e d i c h e , i l g i o v a n e h a r i p o r t a t o u n g r a v e t r a u m a c r a n i c o c o n u n a v a s t a f e r i t a l a c e r o - c o n t u s a n e l l a r e g i o n e f r o n t o - p a r i e t a l e . A l c u n i t e s t i m o n i h a n n o r i f e r i t o c h e a v r e b b e s b a t t u t o l a t e s t a s u l l e r o c c e p r i m a d i a r r i v a r e i n a c q u a , p e r d e n d o c o n o s c e n z a . F r a n c e s c o ' C i c c i o ' A r o n i c a h a r i p o r t a t o u n g r a v e t r a u m a c r a n i c o c o n u n a v a s t a f e r i t a l a c e r o - c o n t u s a n e l l a r e g i o n e f r o n t o - p a r i e t a l e . I l r e c u p e r o d e l r a g a z z o è s t a t o p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l e s s o : s u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i l ’ e l i c o t t e r o d e l 1 1 8 e u n ’ a m b u l a n z a d e l s e r v i z i o d i e m e r g e n z a t e r r i t o r i a l e . I l g i o v a n e è s t a t o d e f i b r i l l a t o p i ù v o l t e s u l l u o g o d e l l ’ i n c i d e n t e e d u r a n t e i l t r a s p o r t o . A l l ’ a r r i v o a l p r o n t o s o c c o r s o , e r a g i à i n a r r e s t o c a r d i a c o , u n a c o n d i z i o n e i n c u i i l c u o r e p r e s e n t a a t t i v i t à e l e t t r i c a , m a n o n u n a c o n t r a z i o n e e f f i c a c e . I m e d i c i h a n n o t e n t a t o l a r i a n i m a z i o n e p e r o l t r e u n ’ o r a , s e n z a e s i t o . F r a n c e s c o A r o n i c a e r a m o l t o c o n o s c i u t o a C a t a n i a . G i o c a v a c o n g l i E l e p h a n t s , s q u a d r a d ì f o o t b a l l a m e r i c a n o . F i g l i o d i G i a m p a o l o A r o n i c a e I l i a S t r a n o . L a m a m m a è n i p o t e d e l s e n a t o r e N i n o S t r a n o , m o r t o d i r e c e n t e . “ U n r a g a z z o d o r o , s e m p r e d i s p o n i b i l e e g e n t i l e c o n t u t t i e s o p r a t t u t t o c o n i p i ù d e b o l i . E n o n è u n m o d o d i d i r e … ” , r a c c o n t a n o g l i a m i c i c h e n o n r i e s c o n o a n c o r a a c r e d e r e q u a n t o a c c a d u t o . P o c h e o r e p r i m a d e l l a t r a g e d i a , F r a n c e s c o A r o n i c a a v e v a p u b b l i c a t o u n a s t o r i a s u I n s t a g r a m c o n u n a s u g g e s t i v a i m m a g i n e d e l l a b a i a c h e g l i è s t a t a f a t a l e . I l s i n d a c o d i P o l i g n a n o a M a r e V i t o C a r r i e r i h a e s p r e s s o i l s u o c o r d o g l i o s u i s o c i a l : " H o s p e r a t o f i n o a l l ’ u l t i m o d i n o n d o v e r c o n f e r m a r e q u e s t a n o t i z i a , i n v a n o . P o c o f a u n r a g a z z o d i 2 3 a n n i h a p e r s o l a v i t a i n s e g u i t o a u n b r u t t o i n c i d e n t e d o v u t o a d u n t u f f o d a l l a r o c c i a d i L a m a M o n a c h i l e . L ’ i n t e r v e n t o t e m p e s t i v o d e i V i g i l i d e l F u o c o , d e l l a P o l i z i a e d e l p e r s o n a l e d i p r o n t o s o c c o r s o n o n è b a s t a t o a e v i t a r e l a t r a g e d i a . I n q u e s t o m o m e n t o d i p r o f o n d o d o l o r e e t r i s t e z z a , i l m i o u n i c o p e n s i e r o v a a l l a f a m i g l i a d i F r a n c e s c o " .