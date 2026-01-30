R o m a , 3 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - P e r i l q u a r t o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 l ' I s t a t s t i m a c h e i l p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o ( P i l ) , e s p r e s s o i n v a l o r i c o n c a t e n a t i c o n a n n o d i r i f e r i m e n t o 2 0 2 0 , c o r r e t t o p e r g l i e f f e t t i d i c a l e n d a r i o e d e s t a g i o n a l i z z a t o , s i a a u m e n t a t o d e l l o 0 , 3 % r i s p e t t o a l t r i m e s t r e p r e c e d e n t e e d e l l o 0 , 8 % i n t e r m i n i t e n d e n z i a l i . L a v a r i a z i o n e c o n g i u n t u r a l e - s p i e g a l ' i s t i t u t o - è l a s i n t e s i d i u n a u m e n t o d e l v a l o r e a g g i u n t o i n t u t t i i p r i n c i p a l i c o m p a r t i , p i ù m a r c a t o n e l l ’ a g r i c o l t u r a , s i l v i c o l t u r a e p e s c a e n e l l ’ i n d u s t r i a . D a l l a t o d e l l a d o m a n d a , v i è u n c o n t r i b u t o p o s i t i v o d e l l a c o m p o n e n t e n a z i o n a l e ( a l l o r d o d e l l e s c o r t e ) e u n a p p o r t o n e g a t i v o d e l l a c o m p o n e n t e e s t e r a n e t t a . N e l 2 0 2 5 i l P i l , e s p r e s s o i n v a l o r i c o n c a t e n a t i c o n a n n o d i r i f e r i m e n t o 2 0 2 0 , c o r r e t t o p e r g l i e f f e t t i d i c a l e n d a r i o e d e s t a g i o n a l i z z a t o , è a u m e n t a t o d e l l o 0 , 7 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 . L a v a r i a z i o n e a c q u i s i t a p e r i l 2 0 2 6 è p a r i a l l o 0 , 3 % .