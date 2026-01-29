R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S e P r o d i n o n a v e s s e c a m b i a t o s u b i t o d o p o a r r i v a t o a l G o v e r n o " l a r i f o r m a d e l l e p e n s i o n i v a r a t a d a l m i n i s t r o d e l L a v o r o , R o b e r t o M a r o n i , " f o r s e c i s a r e m m o r i s p a r m i a t i l a F o r n e r o e f o r s e S a l v i n i a v r e b b e a v u t o q u a l c h e m o t i v o d i p o l e m i c a i n m e n o " . L o h a s o t t o l i n e a t o G i a n n i L e t t a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o d e i ' D i s c o r s i p o l i t i c i e p a r l a m e n t a r i ' d i R o b e r t o M a r o n i . " R o b e r t o - h a r i c o r d a t o M a u r i z i o S a c c o n i , c h e c o n M a r o n i e r a s o t t o s e g r e t a r i o a l W e l f a r e - s i d e d i c ò i n p r i m a p e r s o n a a d e f i n i r e q u e l c a m b i a m e n t o g r a d u a l e d e i r e q u i s i t i d i p e n s i o n a m e n t o c h e i n d u s s e q u a l c h e p o l e m i c a a n c h e i n c a s a p r o p r i a e s o p r a t t u t t o l ' a c c u s a d e l l o ' s c a l o n e ' d a l l a p a r t e d e l l ' o p p o s i z i o n e . E p e n s a r e c h e i l s u c c e s s i v o G o v e r n o , s m o n t a n d o i l s u o c o r a g g i o s o i n t e r v e n t o p e r r a g i o n i d i f a c i l e c o n s e n s o , p r e p a r ò i l t e r r e n o a q u e l l a r i f o r m a F o r n e r o c h e d e t e r m i n ò p o i p e r l e d o n n e l o s p o s t a m e n t o v e r t i c a l e d a l l a m a t t i n a a l l a s e r a d e l l ' e t à d i p e n s i o n e d i n o m e e d i f a t t o d i b e n s e i a n n i " .