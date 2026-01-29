R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S i s v o l g e r à s a b a t o a N a p o l i ' I d e e p e r l ’ I t a l i a ' , o r g a n i z z a t o d a E n e r g i a P o p o l a r e , l ' a r e a P d c h e f a r i f e r i m e n t o a S t e f a n o B o n a c c i n i . L ’ i n c o n t r o s i t e r r à a l l a S t a z i o n e M a r i t t i m a p a r t i r e d a l l e 1 0 . C i s a r a n n o i c a p i g r u p p o F r a n c e s c o B o c c i a , C h i a r a B r a g a e N i c o l a Z i n g a r e t t i . A d a p r i r e i l a v o r i , o l t r e a l s a l u t o d e l S i n d a c o d i N a p o l i G a e t a n o M a n f r e d i , l a t e s t i m o n i a n z a d i P a r i s s a N a z a r i , c h e p o r t e r à l a v o c e d e l m o v i m e n t o “ D o n n a , V i t a , L i b e r t à ” s u l l ' I r a n e p o i s u G r o e n l a n d i a , U c r a i n a e U e g l i i n t e r v e n t i d e g l i e u r o p a r l a m e n t a r i , a p a r t i r e d a C h r i s t e l S c h a l d e m o s e , r a p p r e s e n t a n t e d a n e s e e v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o . A l c e n t r o d e l l a g i o r n a t a a n c h e l e q u e s t i o n i s o c i a l i e d e c o n o m i c h e : i p a r l a m e n t a r i r a g i o n e r a n n o c o n M a r c o L e o n a r d i e A z z u r r a R i n a l d i s u c o m e g a r a n t i r e s t i p e n d i p i ù a l t i e v i t a n d o d i s c r i m i n a z i o n i , e c o n S t e f a n o L o R u s s o e F r a n c o G a b r i e l l i s u c o m e c o s t r u i r e c o m u n i t à p i ù s i c u r e e s o c i e t à p i ù c o e s e . S u b i t o d o p o i n t e r v e r r à R o b e r t o G u a l t i e r i , m e n t r e n e l l a p a r t e f i n a l e d e l l a m a t t i n a t a s o n o p r e v i s t i g l i i n t e r v e n t i d i S t e f a n o B o n a c c i n i e E l l y S c h l e i n . A s e g u i r e , s i p a r l e r à d e l l e s f i d e l e g a t e a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d e l l a c o s t r u z i o n e d i u n n u o v o w e l f a r e a d i f e s a d i s a n i t à e i s t r u z i o n e p u b b l i c a , c o n g l i i n t e r v e n t i d i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , a p a r t i r e d a i p r o t a g o n i s t i d e l l e u l t i m e s f i d e e l e t t o r a l i : A n t o n i o D e c a r o , M i c h e l e D e P a s c a l e , S a r a F u n a r o , E u g e n i o G i a n i , S t e f a n i a P r o i e t t i , M a r i o C a s i l l o e S i l v i a S a l i s . L a c h i u s u r a é p r e v i s t a p e r l e 1 5 : 3 0 .