R o m a , 2 4 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L ' o p p o s i z i o n e a l g o v e r n o M e l o n i c ' è , m a a d o g g i n o n è p e r c e p i t a c o m e u n a c r e d i b i l e a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o , c o n s e n t e n d o c o s ì a l l a d e s t r a d i p r o s e g u i r e i n u n a a z i o n e d i g a l l e g g i a m e n t o c h e c o n d a n n a l ' I t a l i a a l l a s t a g n a z i o n e e a l l ' i m m o b i l i s m o " . L o d i c e P i e r o F a s s i n o c o m m e n t a n d o i l a v o r i d e l l a a s s e m b l e a d e i r i f o r m i s t i a M i l a n o . " L ' i m p e g n o d e i r i f o r m i s t i v u o l e c o n c o r r e r e a c o l m a r e q u e l l a l a c u n a c o n p r o p o s t e c h e p a r l i n o a d u n a l a r g a p a r t e d e l l a s o c i e t à i t a l i a n a c h e c h i e d e c r e s c i t a , e q u i t à s o c i a l e , l a v o r o d i q u a l i t à , i n n o v a z i o n e e o p p o r t u n i t a d i v i t a e d i f u t u r o " , a g g i u n g e F a s s i n o .