R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I r i f o r m i s t i d e l P d s i s o n o s e n t i t i p e r f a r e i l p u n t o p r i m a d e l l a D i r e z i o n e d e m d i d o m a n i . D a s e t t i m a n e v e n i v a s o l l e c i t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o d a p a r t e d e l l a m i n o r a n z a . O r a è a r r i v a t o . E i r i f o r m i s t i f a n n o s a p e r e c h e c i a n d r a n n o s e n z a p o s i z i o n i p r e c o s t i t u i t e . " N e s s u n n o p r e c o n c e t t o . A s c o l t e r e m o l a r e l a z i o n e d e l l a s e g r e t a r i a e p o i , s u l l a b a s e d e l l ' i n t e r v e n t o d i S c h l e i n , i n t e r v e r r e m o " , s i s p i e g a . C e r t o n o n v e r r a n n o t a c i u t i e l e m e n t i d i f r i z i o n e d e l l e u l t i m e s e t t i m a n e : d a g l i s t r a s c i c h i d e l ' c a s o ' D e l r i o s u l d d l a n t i s e m i t i s m o f i n o a l l a p o l e m i c a d e l l e u l t i m e o r e a p r o p o s i t o d e l l ' a c c o s t a m e n t o a C a s a p o u n d d i c h i v o t a S ì a l r e f e r e n d u m e a n c o r a i e r i l e p e r p l e s s i t à d e l l ' a r e a r i f o r m i s t a s u l l ' o p p o r t u n i t à d i u n a m o z i o n e u n i t a r i a d e l c e n t r o s i n i s t r a s u l l a s i c u r e z z a . " I l m a l e s s e r e c ' è , m a a s c o l t e r e m o q u a n t o d i r à l a s e g r e t a r i a e q u i n d i v a l u t e r e m o " . S c h l e i n d a p a r t e s u a è g i à p a r t i t a c o l d o p p i o i m p e g n o s u r e f e r e n d u m e p r o p o s t e v e r s o l e p o l i t i c h e . S u q u e s t ' u l t i m o o b i e t t i v o , d o m e n i c a a M i l a n o c ' è s t a t a l a p r i m a t a p p a d e l ' p e r c o r s o d i a s c o l t o ' d e l P d c h e t o c c h e r à a l t r e 6 c i t t à , t r a c u i N a p o l i e F i r e n z e , p e r c h i u d e r s i a R o m a i l p r o s s i m o 7 m a r z o . M e n t r e i e r i è s t a t a i n a u g u r a t a l a c a m p a g n a d e l P d p e r i l N o a l r e f e r e n d u m c o n u n ' i n i z i a t i v a c o n S c h l e i n a P e s c a r a , d o v e a m a r z o s i t o r n e r à a v o t a r e i n 2 3 d e l l e 1 7 0 s e z i o n i p e r e f f e t t o d i u n a s e n t e n z a d e l c o n s i g l i o d i S t a t o .