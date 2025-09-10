Roma, 10 set. (Adnkronos) - Proseguono gli incontri e i dibattiti della Festa nazionale dell’Unità del Partito Democratico in corso a Reggio Emilia presso l’Iren Green Park. Di seguito il programma di giovedì 11 settembre: alle 18.45 “Pace: la via maestra” con Alfredo D’Attorre, Walter Massa, Raffaella Dispenza, Raffaella Paita. Alle 20.00 “Conversione ecologica: necessità ineludibile” con Chiara Braga, Angelo Bonelli, Michele Fina, Annalisa Corrado. Alle 21.00 “Si può fare” con Michele De Pascale, Stefania Proietti, Matteo Ricci.
Pd: domani a festa Reggio Emilia Bonelli, Ricci e De Pascale tra ospiti
10 settembre, 2025 • 16:15