Roma, 10 set. (Adnkronos) - Proseguono gli incontri e i dibattiti della Festa nazionale dellUnità del Partito Democratico in corso a Reggio Emilia presso lIren Green Park. Di seguito il programma di giovedì 11 settembre: alle 18.45 Pace: la via maestra con Alfredo DAttorre, Walter Massa, Raffaella Dispenza, Raffaella Paita. Alle 20.00 Conversione ecologica: necessità ineludibile con Chiara Braga, Angelo Bonelli, Michele Fina, Annalisa Corrado. Alle 21.00 Si può fare con Michele De Pascale, Stefania Proietti, Matteo Ricci.