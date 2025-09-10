R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P r o s e g u o n o g l i i n c o n t r i e i d i b a t t i t i d e l l a F e s t a n a z i o n a l e d e l l ’ U n i t à d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n c o r s o a R e g g i o E m i l i a p r e s s o l ’ I r e n G r e e n P a r k . D i s e g u i t o i l p r o g r a m m a d i g i o v e d ì 1 1 s e t t e m b r e : a l l e 1 8 . 4 5 “ P a c e : l a v i a m a e s t r a ” c o n A l f r e d o D ’ A t t o r r e , W a l t e r M a s s a , R a f f a e l l a D i s p e n z a , R a f f a e l l a P a i t a . A l l e 2 0 . 0 0 “ C o n v e r s i o n e e c o l o g i c a : n e c e s s i t à i n e l u d i b i l e ” c o n C h i a r a B r a g a , A n g e l o B o n e l l i , M i c h e l e F i n a , A n n a l i s a C o r r a d o . A l l e 2 1 . 0 0 “ S i p u ò f a r e ” c o n M i c h e l e D e P a s c a l e , S t e f a n i a P r o i e t t i , M a t t e o R i c c i .