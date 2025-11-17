M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i : i l t r i b u n a l e d e l R i e s a m e h a s p a z z a t o v i a o g n i m a l e v o l a i l l a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l d o t t o r M a z z a e d h a r i s t a b i l i t o l a v e r i t à c o n r a g i o n e v o l e z z a e d e q u i l i b r i o " . L o a f f e r m a l a d i f e s a d e l p m P i e t r o P a o l o M a z z a , g l i a v v o c a t i M a s s i m o D i n o i a e F a b r i z i o T e s t a , n e l c o m m e n t a r e l e m o t i v a z i o n i c o n c u i i g i u d i c i d i B r e s c i a h a n n o s p i e g a t o l ' a n n u l l a m e n t o ( d e c i s o l o s c o r s o 7 n o v e m b r e ) d e l d e c r e t o d i s e q u e s t r o n e i c o n f r o n t i d e l m a g i s t r a t o , o r a i n f o r z a a l l a p r o c u r a d i M i l a n o , i n d a g a t o i n s i e m e a l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i p e r c o r r u z i o n e e p e c u l a t o n e l l ' i n c h i e s t a s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' .