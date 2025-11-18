R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o m e s a r a n n o l e p e n s i o n i p e r l e p r o s s i m e g e n e r a z i o n i ? S o p r a t t u t t o , c o m e s i p u ò c o s t r u i r e u n s i s t e m a p i ù g i u s t o g i u s t o , f l e s s i b i l e e c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e t r a s f o r m a z i o n i d e l l a s o c i e t à ? I l P a t r o n a t o A c l i p r o m u o v e i l s e m i n a r i o d i s t u d i o ‘ P r e v i d e n z a N e x t G e n ’ , u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e a p p r o f o n d i m e n t o s u i t e m i d e l l a p r e v i d e n z a e d e l l a v o r o , c h e s i t e r r à a R o m a g i o v e d ì 2 0 n o v e m b r e , d a l l e 1 1 a l l e 1 3 e s a r à t r a s m e s s o i n d i r e t t a s t r e a m i n g s u l s i t o w w w . p a t r o n a t o . a c l i . i t . U n a p r o p o s t a c o n c r e t a s a r à l a n c i a t a d a l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l P a t r o n a t o A c l i , P a o l o R i c o t t i : " O c c o r r e u n ‘ p a c c h e t t o f l e s s i b i l i t à ’ c h e d i a s t a b i l i t à e c e r t e z z a d e l d i r i t t o , c h e c o n s e n t a l ’ a c c e s s o a p e n s i o n e a p a r t i r e d a l l a d e f i n i z i o n e d i u n ’ e t à o p z i o n a b i l e c h e p o t r e b b e r a g i o n e v o l m e n t e c o l l o c a r s i t r a i 6 3 e d i 6 5 a n n i d i e t à c o n a l m e n o 2 0 a n n i d i c o n t r i b u z i o n e , c o n u n r e n d i m e n t o p e n s i o n i s t i c o p r o p o r z i o n a t o a l l ’ e t à d i u s c i t a . Q u e s t o a p p r o c c i o , g i à p r e v i s t o d a l l a r i f o r m a D i n i d e l 1 9 9 5 , g a r a n t i r e b b e e q u i t à , c e r t e z z a d e l d i r i t t o e m a g g i o r e i n c l u s i v i t à " . L ’ e v e n t o s i i n s e r i s c e n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 , a n n o i n c u i i l P a t r o n a t o A c l i c e l e b r a l ’ o t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d a l l a s u a f o n d a z i o n e : “ D a l 1 9 4 5 , p e r i d i r i t t i d i t u t t i ” . G u a r d a r e a l f u t u r o i n q u e s t a o c c a s i o n e n o n s o l o è n a t u r a l e , m a n e c e s s a r i o : s i g n i f i c a a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n t r i b u i r e a c o s t r u i r e , c o n e q u i t à e l u n g i m i r a n z a , u n s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e c a p a c e d i r i s p o n d e r e c o s t a n t e m e n t e a i b i s o g n i d e l l a s o c i e t à . L ’ i n i z i a t i v a v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i a u t o r e v o l i e s p e r t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o , i s t i t u z i o n a l e e s o c i a l e . T r a g l i i n t e r v e n t i c o n f e r m a t i : S t e f a n o G i u b b o n i , o r d i n a r i o d i d i r i t t o d e l l a v o r o – u n i v e r s i t à d i P e r u g i a ; L i s a T a s c h i n i , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i d i r i t t o d e l l a v o r o – u n i v e r s i t à e - C a m p u s ; V a l e r i o M a r t i n e l l i , a s s e g n i s t a d i r i c e r c a – u n i v e r s i t à d i P e r u g i a , s e g r e t a r i o c o m i t a t o s c i e n t i f i c o “ P r e m i o S a t t a ” P a t r o n a t o A c l i ; M a u r i z i o F r a n z i n i , e m e r i t o d i p o l i t i c a e c o n o m i c a – S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a ; P a o l a B o z z a o , p r o f e s s o r e s s a d i d i r i t t o d e l l a v o r o e d e l l a s i c u r e z z a s o c i a l e – S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a ; T i z i a n o T r e u , e m e r i t o d i d i r i t t o d e l l a v o r o – u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i M i l a n o , g i à m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l a P r e v i d e n z a S o c i a l e ; R o b e r t o G h i s e l l i , p r e s i d e n t e c o n s i g l i o d i i n d i r i z z o e v i g i l a n z a I n p s ; G i a n l u i g i P e t t e n i , p r e s i d e n t e p r o - t e m p o r e C e . P a ( C e n t r o P a t r o n a t i ) ; E m i l i a n o M a n f r e d o n i a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A c l i ; P a o l o R i c o t t i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e P a t r o n a t o A c l i . A m o d e r a r e e c o o r d i n a r e i l a v o r i s a r à F a b i o I n s e n g a , g i o r n a l i s t a e v i c e d i r e t t o r e A d n k r o n o s . D u r a n t e i l s e m i n a r i o d i s t u d i o s a r a n n o p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a ' T r a c c i a r e i l f u t u r o . P r o s p e t t i v e p e n s i o n i s t i c h e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i ' , c u r a t o d a l d i p a r t i m e n t o d i s c i e n z e p o l i t i c h e d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i P e r u g i a e l a r i l e v a z i o n e o n l i n e ' U n a p r e v i d e n z a p e r t u t t e l e g e n e r a z i o n i : r a c c o n t a c i l a t u a i d e a ' .