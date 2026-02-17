R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P r e v e n i r e l ’ i n f e z i o n e d a R s v v u o l d i r e e v i t a r e c h e l ’ e v e n t o a c u t o s i s c a t e n i " . C o s ì A l b e r t o P a p i , p r o f e s s o r e d i M a l a t t i e d e l l ’ A p p a r a t o r e s p i r a t o r i o e d i r e t t o r e d e l l ’ U n i t à R e s p i r a t o r i a d e l D i p a r t i m e n t o C a r d i o ‑ R e s p i r a t o r i o d e l l ’ o s p e d a l e S a n t ’ A n n a d i F e r r a r a , c o m m e n t a n d o i n u o v i d a t i r e a l ‑ l i f e s u l l ’ e f f i c a c i a d e l v a c c i n o c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e n e i p a z i e n t i c o n B p c o e a s m a s e v e r a p r e s e n t a t i a l c o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e ' R e s v i n e t ' i n c o r s o a R o m a p e r c o m m e n t a r e . Q u e l l i p r e s e n t a t i a ' R e s v i n e t ' , s e c o n d o P a p i , s o n o " d a t i s o v r a p p o n i b i l i a q u e l l i c l i n i c i e m o s t r a n o o l t r e i l 7 0 % d i e f f i c a c i a n e l p r e v e n i r e g l i a s p e t t i p i ù g r a v i c o n s e g u e n t i a l l ’ i n f e z i o n e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l e r i a c u t i z z a z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o i l p e g g i o r a m e n t o d e l l a p a t o l o g i a , s p e s s o c o n e s i t i p e s a n t i : o s p e d a l i z z a z i o n e , i n t u b a z i o n e , m o r t e a n c h e , q u a n d o s i t r a t t a d i p a z i e n t i o s p e d a l i z z a t i e i n t u b a t i " , o s s e r v a . I l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e , i n s i e m e a d a l t r i v i r u s r e s p i r a t o r i , r e s t a i n f a t t i " f r a l e c a u s e p r i n c i p a l i d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i n e l l e p a t o l o g i e o s t r u t t i v e " e c h e , c o m e s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t o p u ò a v e r e c o n s e g u e n z e n o n s o l o i m m e d i a t e : " e s i s t e u n r i s c h i o m e d i o t e r m i n e - s p i e g a P a p i - c o m e l ’ a u m e n t o d i m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e n e l p e r i o d o d e l l a r i a c u t i z z a z i o n e e f i n o a u n a n n o d o p o e u n r i s c h i o a l u n g o t e r m i n e p e r c h é o g n i r i a c u t i z z a z i o n e a c c o r c i a l a s o p r a v v i v e n z a d i q u e s t i p a z i e n t i " . D a q u i , s o t t o l i n e a i l p r o f e s s o r e , i l v a l o r e d e l l a v a c c i n a z i o n e : " L a p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e r a p p r e s e n t a u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e , q u e s t o o r m a i l e l i n e e g u i d a l o r i c o n o s c o n o i n d i c a n d o l o c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l m a n a g e m e n t d e l l a p a t o l o g i a . N o n p i ù u n i n t e r v e n t o a g g i u n t i v o m a u n a c o m p o n e n t e s t r u t t u r a l e d e l t r a t t a m e n t o , t a n t o c h e i l v a c c i n o a n t i ‑ R s v , - c o n c l u d e P a p i - è s t a t o i n c l u s o c o n l ’ e v i d e n z a p i ù a l t a , d i t i p o A , p r o p r i o p e r i l s u o r u o l o d i e v i t a r e i l c o n t a g i o c h e f a d a t r i g g e r , c h e s c a t e n a l ’ e v e n t o a c u t o " .