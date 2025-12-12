R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a ' h a m o l t e e d i z i o n i a l l e s u e s p a l l e , p e r ò h a u n a l i n e a d i c o n t i n u i t à , o s s i a q u e l l a d i i n d i v i d u a r e d e l l e e c c e l l e n z e i n v a r i c a m p i , p r e m i a n d o l e , s o p r a t t u t t o p e r l ' i m p e g n o n e l l a s o c i e t à c i v i l e " . C o s ì G a b r i e l l a P a l m i e r i S a n d u l l i , A v v o c a t o G e n e r a l e d e l l o S t a t o , d u r a n t e l a X X I I e d i z i o n e d e l P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a ' , c e l e b r a t a a R o m a n e l l a s a l a V a n v i t e l l i d e l l ’ A v v o c a t u r a g e n e r a l e d e l l o S t a t o . “ V o g l i a m o v a l o r i z z a r e c h i s i d i s t i n g u e n e l l e p r o p r i e c a t e g o r i e d i a p p a r t e n e n z a c o n u n i m p e g n o a t u t t o c a m p o ” , d a q u i i l s i g n i f i c a t o d e l l a C o l o m b a d e l l a C i v i l t à , i l t r o f e o c o n s e g n a t o a i p r e m i a t i e “ s i m b o l o d e l l ’ i m p e g n o d e i s i n g o l i n e l c o n t r i b u i r e a l l a c r e s c i t a c u l t u r a l e e c i v i l e d e l P a e s e ” . L ’ A v v o c a t o G e n e r a l e h a a n c h e r i m a r c a t o i l r u o l o d e l l ’ A v v o c a t u r a d e l l o S t a t o n e l l ’ a c c o g l i e r e l ’ i n i z i a t i v a : “ S i a m o s e m p r e l i e t i d i o s p i t a r l o e d i e s s e r e c o - p r o t a g o n i s t i d i q u e s t a i m p o r t a n t e g i o r n a t a ” . I n c h i u s u r a , P a l m i e r i S a n d u l l i h a e s p r e s s o f i d u c i a n e l l a l o n g e v i t à d e l l ’ i n i z i a t i v a : “ V i s t o i l s u c c e s s o e l a f o r z a d e l l a s u a o r g a n i z z a z i o n e , c i a u g u r i a m o c h e l e e d i z i o n i f u t u r e s i a n o n u m e r o s e a l m e n o q u a n t o q u e l l e p a s s a t e ” .