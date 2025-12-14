S a n P a o l o , 1 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S a v i n o D e l B e n e S c a n d i c c i è c a m p i o n e d e l m o n d o p e r C l u b . L a s q u a d r a i t a l i a n a h a v i n t o a S a n P a o l o i n B r a s i l e i l M o n d i a l e p e r C l u b d i p a l l a v o l o f e m m i n i l e 2 0 2 5 , b a t t e n d o i n f i n a l e , n e l d e r b y a z z u r r o , l a P r o s e c c o D o c I m o c o C o n e g l i a n o , c a m p i o n e i n c a r i c a , p e r 3 - 1 c o n i p a r z i a l i d i 3 0 - 2 8 , 2 5 - 1 9 , 2 1 - 2 5 , 2 5 - 2 3 . L a s q u a d r a a l l e n a t a d a M a r c o G a s p a r i , a l l a p r i m a p a r t e c i p a z i o n e a l t o r n e o i r i d a t o e n t r a n e l l ' a l b o d ' o r o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e e s u c c e d e p r o p r i o a l l e P a n t e r e .