R o m a , 2 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a a l S a l o n e d ’ O n o r e d e l C o n i d i R o m a l a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a d e i r i c o n o s c i m e n t i d e l l a 2 0 ª e d i z i o n e d e l P r e m i o A s i S p o r t & C u l t u r a , a p p u n t a m e n t o c h e d a v e n t ’ a n n i r a c c o n t a l o s p o r t i t a l i a n o n o n s o l o a t t r a v e r s o i r i s u l t a t i , m a s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o i v a l o r i c h e l o r e n d o n o u n o s t r u m e n t o d i c r e s c i t a s o c i a l e e c u l t u r a l e . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o è i n t e r v e n u t o F e r d i n a n d o D e G i o r g i , c o m m i s s a r i o t e c n i c o d e l l a N a z i o n a l e i t a l i a n a d i p a l l a v o l o m a s c h i l e , c h e h a r i p e r c o r s o i l p e r c o r s o d e l l a s q u a d r a i n q u e s t i u l t i m i a n n i . " È s t a t o u n l u n g o v i a g g i o , p e r c h é s i r i c o m i n c i a v a u n n u o v o c i c l o a n c h e s e n o n d a z e r o : e r a v a m o c a m p i o n i d e l m o n d o i n c a r i c a , m a i l q u a r t o p o s t o a l l e O l i m p i a d i c i h a d a t o s t i m o l i i m p o r t a n t i d i r i f l e s s i o n e p e r m i g l i o r a r e e r i p a r t i r e n e l m o d o m i g l i o r e " . U n c a m m i n o r e s o a n c o r a p i ù c o m p l e s s o d a i c a m b i a m e n t i d e l c a l e n d a r i o i n t e r n a z i o n a l e . " C o n i l M o n d i a l e d i v e n t a t o b i e n n a l e , c i s i a m o t r o v a t i s u b i t o a d a f f r o n t a r e u n a c o m p e t i z i o n e t e c n i c a m e n t e t r a l e p i ù d i f f i c i l i , c o n t u t t e l e s q u a d r e d e l m o n d o , e q u e s t o c i h a p e r m e s s o d i c a p i r e s e a v e v a m o d a v v e r o f a t t o d e i p a s s i i n a v a n t i " , h a s p i e g a t o D e G i o r g i , s o t t o l i n e a n d o c o m e i l p e r c o r s o s i a s t a t o f a t t o d i " m o m e n t i d i r i f l e s s i o n e m a a n c h e d i t a n t o l a v o r o " . F o n d a m e n t a l e , i n q u e s t o p r o c e s s o , l a r i s p o s t a d e l g r u p p o : " i r a g a z z i h a n n o d a t o u n a g r a n d i s s i m a d i s p o n i b i l i t à , s i s o n o m e s s i a c o m p l e t a d i s p o s i z i o n e p e r m i g l i o r a r e q u e g l i a s p e t t i c h e c i h a n n o p o i p e r m e s s o d i c o n f e r m a r c i c a m p i o n i d e l m o n d o " , h a a g g i u n t o i l c t . G u a r d a n d o a v a n t i , D e G i o r g i h a r i b a d i t o c o m e l ’ a s t i c e l l a c o n t i n u i a d a l z a r s i : " q u a n d o s i v i n c e b i s o g n a s a p e r s i c o n f e r m a r e . Q u e s t o g r u p p o d a p i ù d i q u a t t r o a n n i a r r i v a s e m p r e a g i o c a r s i l e m e d a g l i e e d è u n a s p e t t o c e n t r a l e d e l n o s t r o p e r c o r s o " .