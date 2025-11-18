I s l a m a b a d , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - L ' e s e r c i t o p a k i s t a n o h a a n n u n c i a t o d i a v e r u c c i s o q u a s i 4 0 p r e s u n t i t e r r o r i s t i i n d i v e r s e o p e r a z i o n i c o n d o t t e n e g l i u l t i m i g i o r n i n e l l a p r o v i n c i a d i K h y b e r P a k h t u n k h w a , n e l l ' o v e s t d e l p a e s e , v i c i n o a l c o n f i n e c o n l ' A f g h a n i s t a n . I l S e r v i z i o I n f o r m a z i o n i d e l l ' e s e r c i t o p a k i s t a n o h a r i f e r i t o d i a v e r u c c i s o 1 5 t e r r o r i s t i , t r a c u i u n l e a d e r i d e n t i f i c a t o c o m e A l a m M e h s u d , i n d u e o p e r a z i o n i d i i n t e l l i g e n c e n e l l a r e g i o n e t r a s a b a t o s e r a e d o m e n i c a m a t t i n a , m e n t r e a l t r i 2 3 t e r r o r i s t i , t r a c u i i l l e a d e r S a j i d A b u z a r , s o n o s t a t i u c c i s i t r a d o m e n i c a s e r a e i e r i m a t t i n a . I n o l t r e , o g g i , u n a l t r o p r e s u n t o t e r r o r i s t a è s t a t o u c c i s o m e n t r e t e n t a v a d i p i a z z a r e u n o r d i g n o e s p l o s i v o i m p r o v v i s a t o n e l d i s t r e t t o d i B a n n u , i n q u e l l o c h e I s l a m a b a d h a d e f i n i t o " u n a t t a c c o s v e n t a t o c o n t r o c i v i l i i n n o c e n t i " . S e c o n d o I s l a m a b a d , q u e s t o i n c i d e n t e " e v i d e n z i a l a c r e s c e n t e d i s p e r a z i o n e " d e g l i a g g r e s s o r i , c h e , a c a u s a d e l l a p r e s s i o n e " c o s t a n t e e d e f f i c a c e " d e l l e f o r z e d i s i c u r e z z a , " s t a n n o r i c o r r e n d o s e m p r e p i ù a d a t t a c c h i c o d a r d i c o n t r o o b i e t t i v i v u l n e r a b i l i " .