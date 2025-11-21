R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S i a m o d i f r o n t e a u n o s c e n a r i o a p o c a l i t t i c o e a 5 9 g u e r r e a p e r t e , m a c i ò c h e m a n c a t r a g i c a m e n t e a l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e è u n a v i s i o n e u n i v e r s a l e ” . L o h a d i c h i a r a t o m o n s i g n o r V i n c e n z o P a g l i a i n t e r v e n e n d o a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i L i n k d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s u ' P a c e e r i s o l u z i o n e d e i c o n f l i t t i g l o b a l i ' . R i c h i a m a n d o P a p a F r a n c e s c o e l ’ e n c i c l i c a ‘ L a u d a t o s i ’ , P a g l i a h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l P o n t e f i c e r i c o r d i c h e “ i l p i a n e t a è l a c a s a c o m u n e d i t u t t i ” e c h e “ d i f r o n t e a l l e c r i s i g l o b a l i n o n c i s i s a l v a d a s o l i » . U n a p r o s p e t t i v a c h e , s e c o n d o P a g l i a , l a p o l i t i c a n o n h a a n c o r a f a t t o p r o p r i a : " È q u e s t a l a v i s i o n e c h e m a n c a , l a d i m e n s i o n e d e l n o i u n i v e r s a l e ” . I l p r e s i d e n t e d e l l a P o n t i f i c i a A c c a d e m i a p e r l a V i t a h a r i c o r d a t o c o m e “ d o p o l ’ 8 9 a v r e m m o p o t u t o s o g n a r e l a p a c e u n i v e r s a l e ” c i t a n d o M o z a m b i c o , O s l o e l a f i n e d e l l ’ a p a r t h e i d i n S u d a f r i c a , “ m o m e n t i i n c u i s i c a p ì c h e s i p o t e v a s t a r e i n s i e m e ” . O g g i i n v e c e , h a a f f e r m a t o , " a s s i s t i a m o a l r i t o r n o d e i n a z i o n a l i s m i e t n i c i , a l l a b a l c a n i z z a z i o n e d e l m o n d o ” , u n a d i n a m i c a c h e p a r a g o n a a l c o n f l i t t o n e l l ’ e x J u g o s l a v i a : “ N e g l i a n n i ’ 9 2 - ’ 9 3 c ’ e r a n o u n m i l i o n e e m e z z o d i m a t r i m o n i m i s t i : l a c o n v i v e n z a e r a p o s s i b i l e ” . P e r P a g l i a “ l a g u e r r a g i u s t a n o n h a p i ù s e n s o ” p e r c h é “ i c o n f l i t t i m o d e r n i f a n n o p i ù v i t t i m e c i v i l i c h e m i l i t a r i ” e m a n c a u n ’ a r c h i t e t t u r a g i u r i d i c a i n t e r n a z i o n a l e c a p a c e d i d i c h i a r a r e l a g u e r r a “ f u o r i l e g g e ” . L a p a c e , h a r i b a d i t o , “ n o n è s o l o u n c o m p i t o d e l l a p o l i t i c a , m a d i u n i v e r s i t à , e c o n o m i e , c h i e s e , i n f o r m a z i o n e e s o c i e t à c i v i l e ” .