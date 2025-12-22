R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e l l ' a m b i t o d e l l o s t u d i o d e l l a p o l i c i s t o s i o v a r i c a u n o d e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i è q u e l l o d i a g n o s t i c o , s p e c i a l m e n t e i n e t à m o l t o g i o v a n i l e , i n a d o l e s c e n z a . I n f a t t i , i n q u e s t o m o m e n t o d e l l a v i t a d e l l a d o n n a , m o l t e m a n i f e s t a z i o n i c l i n i c h e t i p i c h e d e l l a p o l i c i t o s i o v a r i c a s i r i t r o v a n o c o m e m a n i f e s t a z i o n i d e l t u t t o f i s i o l o g i c h e . B a s t a p e n s a r e a l l ' a c n e , c h e i n o s t r i n o n n i c h i a m a v a n o l ' a c n e g i o v a n i l e , o p e n s a r e a q u e l l ' a u m e n t o d e l l a p e l u r i a t r a n s i t o r i a m a a n c h e d e l l ' i n s u l i n o r e s i s t e n z a . I n q u e s t o p e r i o d o è d i f f i c i l e f a r e u n a d i a g n o s i m a p o s s i a m o p o r r e a t t e n z i o n e a d a l c u n e m a n i f e s t a z i o n i c l i n i c h e c o m e l ' o l i g o m e n o r r e a , s p e c i a l m e n t e q u a n d o q u e s t a s i m a n i f e s t a o l t r e i 2 a n n i d e l l ' e t à g i n e c o l o g i c a , c i o è 2 a n n i d o p o i l m e n a r c a , p e r c h é q u e s t a " è " u n ' a l t e r a z i o n e d e l c i c l o c h e p u ò p e r s i s t e r e e p o r t a r c i v e r s o q u e l l a c h e s a r à l a s i n d r o m e d e l l ’ o v a i o p o l i c i s t i c o " . C o s ì V i t t o r i o U n f e r , p r e s i d e n t e E g o i - P c o s , s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e , s p e c i a l i z z a t a n e l l a r i c e r c a s u g l i i n o s i t o l i e n e l l a s i n d r o m e d e l l ' o v a i o p o l i c i s t i c o , i n t e r v e n e n d o a l C o n g r e s s o n u m e r o 1 0 0 d e l l a S i g o - S o c i e t à i t a l i a n a d i g i n e c o l o g i a e o s t e t r i c i a . D i a g n o s t i c a r e l a s i n d r o m e d e l l ' o v a i o p o l i c i s t i c o ( P c o s ) è i m p o r t a n t e p e r c h é u n i n t e r v e n t o , " b a s a t o s u l l o s t i l e d i v i t a , s p e c i a l m e n t e s u u n a b u o n a i g i e n e a l i m e n t a r e - s p i e g a U n f e r - c o n s e n t e d i e v i t a r e l ' e v o l u z i o n e v e r s o l a p o l i c i s t o s i o v a r i c a c o n t u t t i i p r o b l e m i c h e a d e s s a s i l e g a n o . O g g i a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e a n c h e a l c u n i i n t e g r a t o r i a l i m e n t a r i c h e p o s s o n o a i u t a r e a r e g o l a r i z z a r e i l c i c l o e c o n t r o l l a r e l a s i n d r o m e m e t a b o l i c a c h e è t i p i c a d i q u e s t e p a z i e n t i " .