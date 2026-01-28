R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , g i o v e d ì 2 9 g e n n a i o , d a l l e 2 0 : 3 5 s u L a 7 u n n u o v o a p p u n t a m e n t o c o n L i l l i G r u b e r e O t t o e m e z z o , l o s p a z i o d i a p p r o f o n d i m e n t o q u o t i d i a n o d e l l ' a c c e s s p r i m e t i m e . O s p i t e i n s t u d i o l ' i m p r e n d i t o r e e d e d i t o r e L e o n a r d o M a r i a D e l V e c c h i o . A l c e n t r o , c o m e s e m p r e , l ' a n a l i s i d e l l e p i ù i m p o r t a n t i n o t i z i e d i a t t u a l i t à e p o l i t i c a . N e l l a p u n t a t a , a n c h e l ' e d i t o r i a l i s t a d e L a R e p u b b l i c a M a s s i m o G i a n n i n i e i l d i r e t t o r e e d i t o r i a l e d e l S e c o l o d ' I t a l i a I t a l o B o c c h i n o .