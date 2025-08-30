R o m a , 3 0 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 4 , s u u n t o t a l e d i 5 , 5 m i l i o n i d i n u o v i i n g r e s s i p r e v i s t i n e l m e r c a t o d e l l a v o r o , q u a s i 8 4 0 m i l a ( p a r i a l 1 5 % d e l t o t a l e d e l l e e n t r a t e a t t e s e ) h a n n o r i g u a r d a t o o p e r a i s p e c i a l i z z a t i . L a r i c e r c a d i q u e s t e f i g u r e s i è r i v e l a t a p a r t i c o l a r m e n t e i m p e g n a t i v a : n e l 6 3 , 8 % d e i c a s i , i n f a t t i , g l i i m p r e n d i t o r i h a n n o s e g n a l a t o n o t e v o l i d i f f i c o l t à n e l r e p e r i m e n t o e , q u a n d o l a s e l e z i o n e h a a v u t o e s i t o p o s i t i v o , i l p r o c e s s o h a r i c h i e s t o i n m e d i a q u a s i c i n q u e m e s i . A d i r l o è l ’ U f f i c i o s t u d i d e l l a C g i a c h e h a e s a m i n a t o i r e p o r t d i U n i o n c a m e r e - M i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i , S i s t e m a I n f o r m a t i v o E x c e l s i o r d e l 2 0 2 4 e d e l t r i m e s t r e a g o s t o - o t t o b r e 2 0 2 5 . N e s s u n ’ a l t r a p r o f e s s i o n e r i c h i e s t a d a l l e a z i e n d e h a e v i d e n z i a t o l i v e l l i d i d i f f i c o l t à e t e m p i d i r i c e r c a s u p e r i o r i a q u e l l i r i s c o n t r a t i p e r g l i o p e r a i s p e c i a l i z z a t i . I n o l t r e , i n q u a t t r o c a s i s u d i e c i l ’ i n s u c c e s s o n e l t r o v a r e q u e s t o p r o f i l o è s t a t o d e t e r m i n a t o d a l l ’ a s s e n z a d i c a n d i d a t i p r e s e n t a t i s i a l c o l l o q u i o . I n s i n t e s i , p e r m o l t e r e a l t à p r o d u t t i v e , s o p r a t t u t t o d i p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e d i m e n s i o n i , i n d i v i d u a r e f i g u r e q u a l i c a r p e n t i e r i , g r u i s t i , f r e s a t o r i , s a l d a t o r i o d o p e r a t o r i d i m a c c h i n e a c o n t r o l l o n u m e r i c o c o m p u t e r i z z a t o r a p p r e s e n t a u n a s f i d a e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s a . L e c a u s e d e l l o s c o s t a m e n t o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o - s p i e g a l ' a s s o c i a z i o n e - s o n o m o l t e p l i c i e f r e q u e n t e m e n t e i n t e r c o n n e s s e , d a l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a a l l a c a r e n z a d e l l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e p r o f e s s i o n a l i r i c h i e s t e d a g l i i m p r e n d i t o r i , i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o . P e r a l t r o , s i s o t t o l i n e a , " r i s p e t t o a l p e r i o d o p r e - C o v i d , i g i o v a n i s o n o s e m p r e p i ù a l l a r i c e r c a d i o c c u p a z i o n i c h e o f f r a n o m a g g i o r i l i v e l l i d i f l e s s i b i l i t à , a u t o n o m i a e t e m p o l i b e r o . P a r a l l e l a m e n t e , m o s t r a n o u n a m i n o r e p r o p e n s i o n e a d a c c e t t a r e i n c a r i c h i c o n o r a r i p r o l u n g a t i ( i n p a r t i c o l a r e n e l w e e k e n d ) o c o n d i z i o n i l a v o r a t i v e f i s i c a m e n t e g r a v o s e . T e n d e n z e c h e , p u r t r o p p o , s o n o d e s t i n a t e a c o n s o l i d a r s i n e l t e m p o " . I s e t t o r i d o v e è s e m p r e p i ù d i f f i c i l e r e p e r i r e o p e r a i s p e c i a l i z z a t i r i g u a r d a n o l ’ e d i l i z i a e i l m a n i f a t t u r i e r o ; i n r i f e r i m e n t o a q u e s t ’ u l t i m o , i l l e g n o , i l t e s s i l e - a b b i g l i a m e n t o - c a l z a t u r e e l a m e t a l m e c c a n i c a s o n o l e f i l i e r e d o v e l a r i c e r c a è p i ù i m p e g n a t i v a . T r a t u t t e l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i r i c h i e s t e d a i t i t o l a r i d i a z i e n d a , i l N o r d e s t è l a r i p a r t i z i o n e g e o g r a f i c a d o v e n e l 2 0 2 4 è s t a t o p i ù d i f f i c i l e r e p e r i r e s u l m e r c a t o q u e s t i l a v o r a t o r i . L a s i t u a z i o n e p i ù c r i t i c a h a i n t e r e s s a t o i l T r e n t i n o A l t o A d i g e : l a d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o h a t o c c a t o i l 5 6 , 5 p e r c e n t o . S e g u o n o i l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a c o n i l 5 5 , 3 , l ’ U m b r i a c o n i l 5 5 l a V a l l e d ’ A o s t a c o n i l 5 4 , 5 e i l V e n e t o a l 5 1 , 5 . I l M e z z o g i o r n o , i n v e c e , è l ’ a r e a d e l P a e s e d o v e i l r e p e r i m e n t o è s t a t o p i ù “ f a c i l e ” . I n S i c i l i a l a d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o è s t a t a d e l 4 2 p e r c e n t o , i n P u g l i a d e l 4 1 , 9 e i n C a m p a n i a d e l 4 1 . L a m e d i a i t a l i a n a è s t a t a d e l 4 7 , 8 p e r c e n t o . L a C g i a s e g n a l a , i n f i n e , c h e t r a a g o s t o e o t t o b r e d i q u e s t ’ a n n o l e i m p r e s e p r e v e d o n o 1 , 4 m i l i o n i d i n u o v e e n t r a t e . A c o n t e n d e r s i i l p r i m a t o n a z i o n a l e s o n o l e C i t t à M e t r o p o l i t a n e d i M i l a n o e d i R o m a . S e n e l c a p o l u o g o r e g i o n a l e l o m b a r d o s o n o p r e v i s t e 1 1 5 . 2 8 0 a s s u n z i o n i , n e l l a C a p i t a l e d o v r e b b e r o e s s e r e 1 1 4 . 2 0 0 . S e g u o n o N a p o l i c o n 6 0 . 2 9 0 , T o r i n o c o n 4 2 . 5 3 0 , B a r i c o n 4 2 . 0 6 0 e B r e s c i a c o n 3 1 . 9 3 0 .