R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T r a l e p r i n c i p a l i s f i d e d i s a l u t e p u b b l i c a i n E u r o p a , l ' o b e s i t à r i c h i e d e a p p r o c c i i n t e g r a t i c h e u n i s c a n o p r e v e n z i o n e , p r e s a i n c a r i c o s t r u t t u r a t a e a c c e s s o e q u o a l l ' i n n o v a z i o n e . E ' i l t e m a a l c e n t r o d e l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o o g g i p r e s s o i l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a e p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I n r e t e e c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i L i l l y , d e d i c a t o a l l a c o n d i z i o n e c r o n i c a , r e c i d i v a n t e e m u l t i f a t t o r i a l e c h e r i g u a r d a i n I t a l i a c i r c a 2 3 , 3 m i l i o n i d i p e r s o n e : s e c o n d o i d a t i d e l 7 ° I t a l i a n B a r o m e t e r O b e s i t y F o r u m , 1 c i t t a d i n o s u 3 è o b e s o o i n s o v r a p p e s o . L ' i n i z i a t i v a - i n f o r m a l a F o n d a z i o n e i n u n a n o t a - n a s c e d a l c o n f r o n t o c r o s s - c o u n t r y t r a R e g n o U n i t o e I t a l i a s v o l t o s i l o s c o r s o a p r i l e , c h e h a o f f e r t o u n a p r o s p e t t i v a p r i v i l e g i a t a s u c o m e s i s t e m i s a n i t a r i , c o n m o d e l l i d i g o v e r n a n c e e c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v e d i f f e r e n t i , s t i a n o a f f r o n t a n d o i l c r e s c e n t e b i s o g n o d i c u r a , l ' a r r i v o d i n u o v e t e r a p i e e l a n e c e s s i t à d i p e r c o r s i m u l t i d i s c i p l i n a r i s o s t e n i b i l i . N e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o è s t a t o p r e s e n t a t o i l r e p o r t e l a b o r a t o a p a r t i r e d a l d i a l o g o t r a i d u e P a e s i , p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e e d a l l ' a s s o c i a z i o n e d i p a z i e n t i A m i c i o b e s i . I l d o c u m e n t o a p p r o f o n d i s c e e s p e r i e n z e i s t i t u z i o n a l i , c l i n i c h e e d i s i s t e m a , c o n l ' o b i e t t i v o d i i n d i v i d u a r e m o d e l l i t r a s f e r i b i l i e r a c c o m a n d a z i o n i o p e r a t i v e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l ' o b e s i t à i n I t a l i a . L a c o m p o n e n t e q u a l i t a t i v a s i b a s a s u l l e t e s t i m o n i a n z e r a c c o l t e n e l R e g n o U n i t o d a p e r s o n e c o n s o v r a p p e s o e o b e s i t à , c h e h a n n o e v i d e n z i a t o b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i , b a r r i e r e d i a c c e s s o e l ' e s p e r i e n z a c o n i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , p e r i n t e r p r e t a r e i d a t i e i d e n t i f i c a r e l e p r i n c i p a l i c r i t i c i t à n e i p e r c o r s i d i c u r a . L a s e z i o n e d e d i c a t a a l l ' I t a l i a s i f o n d a s u l l ' a n a l i s i d e l l e m i s u r e n o r m a t i v e a d o t t a t e t r a i l 2 0 2 4 e i l 2 0 2 5 , s u i p i a n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i d i p r e v e n z i o n e e s u i d a t i e p i d e m i o l o g i c i p i ù a g g i o r n a t i ( I s t a t , m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , d o c u m e n t i r e g i o n a l i ) . E ' s t a t a i n o l t r e r e a l i z z a t a u n a r e v i s i o n e c o m p a r a t i v a d e i P e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i a s s i s t e n z i a l i ( P s t a ) r e g i o n a l i a t t u a l m e n t e i n v i g o r e . " L ' o b e s i t à è u n a g r a n d e s f i d a p e r l a s a l u t e p u b b l i c a - a f f e r m a A d e l e P a t r i n i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e - P e r a f f r o n t a r l a c o m e t a l e è n e c e s s a r i o s u p e r a r e a p p r o c c i s e t t o r i a l i e v i s i o n i s e m p l i f i c a t e , a n d a n d o v e r s o u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c h e u n i s c a p r e v e n z i o n e , p r e s a i n c a r i c o e u n a f o r t e r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a . L a p r i o r i t à è c o s t r u i r e u n a r e t e s t a b i l e d i i s t i t u z i o n i , p r o f e s s i o n i s t i e c o m u n i t à , c h e r e n d a p o s s i b i l e i l s u p e r a m e n t o d e l l o s t i g m a , t r a s f o r m a n d o l e s t r a t e g i e i n r i s u l t a t i p e r i p a z i e n t i " . E ' l o s t i g m a , i n f a t t i , a r i m a n e r e u n o s t a c o l o r i l e v a n t e : c o n t i n u a a i n f l u i r e n e g a t i v a m e n t e s i a s u l l a q u a l i t à d e l l e c u r e s i a s u l l a p o s s i b i l i t à p e r i p a z i e n t i d i r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i s a l u t e . " O g n i g i o r n o r a c c o g l i a m o t e s t i m o n i a n z e c h e d i m o s t r a n o c o m e , p e r u n a p e r s o n a c o n o b e s i t à , l a p r i m a d i f f i c o l t a n o n è s o l t a n t o c l i n i c a , m a r e l a z i o n a l e - s o t t o l i n e a I r i s Z a n i , p r e s i d e n t e A m i c i o b e s i - S e n z a a m b i e n t i s a n i t a r i e m p a t i c i e p e r c o r s i c h i a r i , m o l t e p e r s o n e r i n u n c i a n o a c u r a r s i : p e r t a l e r a g i o n e è f o n d a m e n t a l e u n c a m b i o d i p a r a d i g m a c h e g a r a n t i s c a d i g n i t à , d i r i t t i e a c c e s s o e q u o a i s e r v i z i , c h e d e v o n o e s s e r e r e a l m e n t e p r o n t i a d a c c o g l i e r e l a c o m p l e s s i t à d e l l ’ o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a " . L ' a p p r o c c i o c o m p a r a t i v o t r a U k e I t a l i a s i b a s a s u 3 d i m e n s i o n i : g o v e r n a n c e e q u a d r o n o r m a t i v o , o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i e p r e p a r a z i o n e a l l ' i n n o v a z i o n e . I l R e g n o U n i t o - s i l e g g e n e l l a n o t a - p r e s e n t a u n s i s t e m a c o m p l e s s i v a m e n t e p r o n t o a d a c c o g l i e r e l e n u o v e t e r a p i e , m a è s o t t o c r e s c e n t e p r e s s i o n e e a n c o r a p r i v o d i u n p r o g r a m m a n a z i o n a l e c o m p l e t o e p i e n a m e n t e f i n a n z i a t o . L ' I t a l i a , i n v e c e , s t a a t t r a v e r s a n d o u n p a s s a g g i o c r u c i a l e g r a z i e a l r e c e n t e r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a e a l l a s u a i n c l u s i o n e n e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) . L a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 5 e i l d i s e g n o d i l e g g e a p p r o v a t o d a l S e n a t o r a p p r e s e n t a n o t a p p e p o l i t i c h e d e c i s i v e : i n t r o d u c o n o f i n a n z i a m e n t i d e d i c a t i , u n p r o g r a m m a n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e e c u r a e u n O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l l ' o b e s i t à . T u t t a v i a , i l s i s t e m a r i m a n e d i s o m o g e n e o : s o l o a l c u n e R e g i o n i h a n n o a d o t t a t o u n P d t a s t r u t t u r a t o . L a L o m b a r d i a , p e r e s e m p i o , n o n d i s p o n e a n c o r a d i u n P d t a f o r m a l e n é d i u n a r e t e s p e c i f i c a p e r l a c u r a d e l l ' o b e s i t à , e s e n z a u n p e r c o r s o i n t e g r a t o e c e n t r i d e s i g n a t i l ' a t t u a z i o n e d e l l e n u o v e m i s u r e r i s c h i a d i r i s u l t a r e d i s c o n t i n u a . " I l r u o l o d i R e g i o n e L o m b a r d i a - d i c h i a r a E m a n u e l e M o n t i , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e I X , S o s t e n i b i l i t à , C a s a e F a m i g l i a - è s t r a t e g i c o n e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' o b e s i t à c o m e u n a p r i o r i t à p e r l a s a l u t e p u b b l i c a . I n q u e s t i a n n i a b b i a m o c e r c a t o d i d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e , g r a z i e a u n s i s t e m a s a n i t a r i o f o r t e , u n a r e t e t e r r i t o r i a l e i n t r a s f o r m a z i o n e e u n e c o s i s t e m a c l i n i c o e i n d u s t r i a l e a v a n z a t o . I l p r o s s i m o p a s s o s a r à u n P d t a r e g i o n a l e p e r l ' o b e s i t à , p e r g a r a n t i r e u n i f o r m i t à , q u a l i t à e c o o r d i n a m e n t o d e l l a p r e s a i n c a r i c o " . A m p l i a n d o l o s g u a r d o , " e s i s t o n o a n c o r a g r a n d i d i s p a r i t à n e l m o d o i n c u i l ' o b e s i t à v i e n e r i c o n o s c i u t a e t r a t t a t a i n t u t t a E u r o p a " , o s s e r v a D i a n a C a s t i l l o , p r e s i d e n t e E c p o , E u r o p e a n C o a l i t i o n f o r P e o p l e l i v i n g w i t h O b e s i t y . " D o v e m a n c a i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a m a l a t t i a , p r e v a l g o n o l o s t i g m a e l a f r a m m e n t a z i o n e . C o m e E c p o - e v i d e n z i a - s o s t e n i a m o l a c r e a z i o n e d i s i s t e m i s o l i d i c h e c o m b i n i n o g o v e r n a n c e , e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e i n t e g r i n o l a v o c e d e i p a z i e n t i , i n m o d o c h e l ' a c c e s s o a l t r a t t a m e n t o e a l l a g e s t i o n e n o n d i p e n d a d a l P a e s e o d a l l a l o c a l i t à i n c u i s i v i v e " . D a l l ' a n a l i s i c o m p a r a t i v a e m e r g o n o 4 p u n t i c h i a v e : 1 ) L ' o b e s i t à d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a u n a m a l a t t i a s i s t e m i c a , a f f r o n t a b i l e s o l o a t t r a v e r s o p o l i t i c h e i n t e g r a t e ; 2 ) E ' n e c e s s a r i o u n a l l i n e a m e n t o t r a n o r m a t i v a e p r e p a r a z i o n e d e l s i s t e m a : i n n o v a z i o n e s e n z a g o v e r n a n c e g e n e r a d i s u g u a g l i a n z e , g o v e r n a n c e s e n z a i n n o v a z i o n e r i s c h i a d i e s s e r e i n e f f i c a c e ; 3 ) L ' a s s i s t e n z a p r i m a r i a d e v e e s s e r e p o t e n z i a t a p e r f a v o r i r e l a d i a g n o s i p r e c o c e , r i d u r r e l o s t i g m a e g a r a n t i r e a d e g u a t i p e r c o r s i d i r i f e r i m e n t o ; 4 ) L ' e q u i t à d e v e g u i d a r e o g n i d e c i s i o n e : q u a n d o i l s i s t e m a p u b b l i c o n o n a s s i c u r a l ' a c c e s s o , i l s e t t o r e p r i v a t o t e n d e a c o l m a r e i l v u o t o , a u m e n t a n d o l e d i s u g u a g l i a n z e . Q u e s t i e l e m e n t i - c o n c l u d e l a n o t a - d e l i n e a n o u n a s t r a t e g i a e s s e n z i a l e p e r a f f r o n t a r e n o n s o l o u n a s f i d a c l i n i c a , m a u n v e r o b a n c o d i p r o v a p e r i l f u t u r o d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , d o v e i n t e g r a z i o n e , i n n o v a z i o n e , e q u i t à e s o s t e n i b i l i t à d e v o n o p r o c e d e r e i n s i e m e .