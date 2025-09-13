P y o n g y a n g , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s / a f p ) - L a C o r e a d e l N o r d p r e s e n t e r à p r e s t o u n a s t r a t e g i a p e r s v i l u p p a r e p a r a l l e l a m e n t e i l p r o p r i o a r s e n a l e n u c l e a r e e l e f o r z e a r m a t e c o n v e n z i o n a l i . L o h a d i c h i a r a t o i l l e a d e r K i m J o n g U n , c i t a t o d a i m e d i a d i S t a t o , d u r a n t e u n a v i s i t a a s t r u t t u r e d i r i c e r c a m i l i t a r e . K i m h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i " m o d e r n i z z a r e " l ’ e s e r c i t o , a n t i c i p a n d o c h e l a n u o v a l i n e a s a r à f o r m a l i z z a t a i n u n a p r o s s i m a r i u n i o n e d e l P a r t i t o d e i L a v o r a t o r i . D a l f a l l i m e n t o d e l v e r t i c e c o n g l i S t a t i U n i t i n e l 2 0 1 9 , P y o n g y a n g h a r i b a d i t o p i ù v o l t e c h e n o n r i n u n c e r à m a i a l p r o p r i o p r o g r a m m a n u c l e a r e , p r o c l a m a n d o s i " S t a t o n u c l e a r e i r r e v e r s i b i l e " . A n a l i s t i o s s e r v a n o c h e K i m i n t e n d e r a f f o r z a r e a n c h e l e c a p a c i t à c o n v e n z i o n a l i , s o s t e n u t o d a l l a c r e s c e n t e c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e c o n l a R u s s i a , f o r m a l i z z a t a l o s c o r s o a n n o c o n u n p a t t o d i m u t u a d i f e s a s i g l a t o c o n V l a d i m i r P u t i n . S e c o n d o g l i e s p e r t i , l a n u o v a a g e n d a m i l i t a r e s a r à c a l i b r a t a s u u n a " g u e r r a m o d e r n a " e p o t r e b b e e s s e r e p r e s e n t a t a a l l ’ i n i z i o d e l p r o s s i m o a n n o .