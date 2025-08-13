R o m a , 1 3 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - N o n s o l o s p i a g g e , a n c h e i l c a r o h o t e l c o l p i s c e d u r o s u l l a v o g l i a d i v a c a n z e ( e s u l l e t a s c h e ) d e g l i i t a l i a n i . R i s p e t t o a 4 a n n i f a , a f r o n t e d i u n ' i n f l a z i o n e p a r i a l 1 7 , 7 % , i p r e z z i d i a l b e r g h i , m o t e l , p e n s i o n i , b e d a n d b r e a k f a s t , a g r i t u r i s m i , v i l l a g g i v a c a n z e , c a m p e g g i e o s t e l l i d e l l a g i o v e n t ù , i c o s i d d e t t i s e r v i z i d i a l l o g g i o , s o n o i n f a t t i a u m e n t a t i d e l 3 8 , 6 % . L o r i l e v a l o s t u d i o d e l l ' U n i o n e N a z i o n a l e C o n s u m a t o r i s u l l e c i t t à c h e h a n n o a v u t o i m a g g i o r i r i n c a r i p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i a l b e r g h i , r e a l i z z a t o e l a b o r a n d o g l i u l t i m i d a t i I s t a t r e l a t i v i a l m e s e d i l u g l i o e c o n f r o n t a n d o l i a l l a s c o r s a e s t a t e e a i t e m p i p r e - c r i s i , o s s i a a l l ' e s t a t e d e l 2 0 2 1 , p r i m a d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a e d e l d e c o l l o d e i p r e z z i , d a l l a l u c e a l g a s . M e d a g l i a d ' o r o è V e n e z i a , c h e r e g i s t r a r i n c a r i d e l 6 4 , 7 % . A r g e n t o a M i l a n o ( + 6 0 % ) e b r o n z o a F i r e n z e ( + 5 8 , 8 % ) . S e g u o n o G r o s s e t o ( + 5 7 , 5 % ) , L u c c a ( + 5 6 , 5 % ) , T r i e s t e ( + 5 5 , 5 % ) , P a l e r m o ( + 5 3 , 6 % ) , N a p o l i ( + 5 2 , 4 % ) e C o m o ( + 5 1 , 7 % ) . C h i u d o n o l a t o p t e n R o m a e R e g g i o C a l a b r i a , e n t r a m b e c o n u n r a g g u a r d e v o l e + 5 0 , 1 % . N e s s u n a c i t t à è i n d e f l a z i o n e . L a p i ù c o n v e n i e n t e è M a s s a C a r r a r a c o n + 2 , 9 % , a l s e c o n d o p o s t o T r a p a n i ( + 5 , 8 % ) , t e r z a P a r m a ( + 8 , 3 % ) . R i s p e t t o a l u g l i o 2 0 2 4 , r i l e v a l o s t u d i o , a f r o n t e d i u n ' i n f l a z i o n e g e n e r a l e d e l l ' 1 , 7 % , a l b e r g h i , m o t e l , p e n s i o n i , b e d a n d b r e a k f a s t , a g r i t u r i s m i , v i l l a g g i v a c a n z e , c a m p e g g i e o s t e l l i d e l l a g i o v e n t ù , s o n o s a l i t i i n m e d i a n a z i o n a l e i n m o d o p i ù c o n t e n u t o , + 1 , 3 % . I n s o m m a , u n d a t o p o s i t i v o , s e n o n f o s s e c h e i n a l c u n e c i t t à g l i a u m e n t i s i a n o s t a t i d e c i s a m e n t e m a g g i o r i . A v i n c e r e l a c l a s s i f i c a d e l l a c i t t à c o n i r i a l z i t e n d e n z i a l i p i ù a l t i d e l l ' u l t i m o a n n o è L u c c a , c o n u n b a l z o d e l 2 0 , 2 % . A l s e c o n d o p o s t o C a s e r t a , c o n u n i n c r e m e n t o a n n u o d e l 1 3 , 7 % , s e g u i t a d a R i m i n i c o n + 1 0 , 9 % e P e r u g i a c o n + 1 0 , 2 % . D a t i m o l t o p o s i t i v i e i n s o l i t i p e r a l c u n e c i t t à c h e i n p a s s a t o e r a n o i n t e s t a a l l e t o p t e n d e g l i a u m e n t i , c o m e F i r e n z e , s o l o a l 5 4 e s i m o p o s t o c o n + 0 , 3 % e , a d d i r i t t u r a i n d e f l a z i o n e , V e n e z i a ( 6 6 ° , - 1 , 3 % ) , R o m a ( 7 1 ° , - 3 % ) e M i l a n o , a l q u a r t o p o s t o d e l l e v i r t u o s e c o n - 7 , 9 % , d o p o l a v i n c e n t e , c o m e c i t t à r i s p a r m i o s a , S i e n a ( - 1 2 , 6 % ) , M a n t o v a ( - 1 0 , 4 % ) e P i s a , a l t e r z o p o s t o c o n - 9 , 4 % . " N o n s a p p i a m o s e q u e s t ' a n n o g l i a l b e r g a t o r i d e l l e c i t t à p i ù v i s i t a t e d ' I t a l i a , d a V e n e z i a a F i r e n z e , s o n o s t a t i v i r t u o s i , s e i r i n c a r i c o n t e n u t i d i p e n d o n o i n v e c e d a u n c a l o d e l l ' a f f l u s s o t u r i s t i c o r i s p e t t o a l l a s c o r s a e s t a t e o s e , a v e n d o g i à p o r t a t o a l m a s s i m o i p r e z z i n e g l i u l t i m i a n n i n o n p o t e v a n o p e r m e t t e r s i d i i n c r e m e n t a r l i u l t e r i o r m e n t e , p e n a l a p e r d i t a d i c l i e n t i . I n o g n i c a s o e m e r g e c h e d a l 2 0 2 1 a d o g g i i s e r v i z i a l b e r g h i e r i h a n n o s u b i t o r i a l z i b e n s u p e r i o r i a l l ' i n f l a z i o n e d e l P a e s e " , a f f e r m a M a s s i m i l i a n o D o n a , p r e s i d e n t e d e l l ' U n i o n e N a z i o n a l e C o n s u m a t o r i . " I n s o m m a , a g l i a u m e n t i d e g l i s t a b i l i m e n t i b a l n e a r i , s a l i t i a l u g l i o d e l 7 , 3 % s u g i u g n o 2 0 2 5 , d e l 5 , 4 % s u l u g l i o 2 0 2 4 , d e l 1 9 , 9 % s u l l ' e s t a t e d e l 2 0 2 3 e d e l 2 2 % s u l 2 0 2 1 , s i a g g i u n g o n o q u e l l i d e l l e a l t r e v o c i l e g a t e a l t u r i s m o , c h e , m e s s i t u t t i i n s i e m e , v i s t i g l i s t i p e n d i d a a n n i a l p a l o , c o s t r i n g o n o g l i i t a l i a n i a d a c c o r c i a r e s e m p r e p i ù l e f e r i e p e r p o t e r f a r q u a d r a r e i c o n t i o a n o n p a r t i r e a f f a t t o p e r l e v a c a n z e " , c o n c l u d e .