R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t o m o m e n t o s e r v e u n a s t r a t e g i a d e l l ’ e m e r g e n z a e N i s c e m i . C o m e o p p o s i z i o n e s i a m o p r o n t i a c o l l a b o r a r e c o n l e n o s t r e p r o p o s t e , m a f i n o a d o g g i i l G o v e r n o M e l o n i n o n m o s t r a a l c u n a s c o l t o " . L o d i c o n o i s e n a t o r i d e m A n t o n i o N i c i t a e d E n z a R a n d o . " B i s o g n a r i o r g a n i z z a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e , s i a d e g l i s f o l l a t i c h e d i t u t t i i c i t t a d i n i , c o n u n a s t r a t e g i a s i a d i b r e v e p e r i o d o c h e d i p r o s p e t t i v a . P e r t u t t i i c i t t a d i n i e l e c i t t a d i n e c o l p i t e d a l l a f r a n a e d a g l i e v e n t i m e t e o - m e r i n i e s t r e m i c h i e d i a m o , a p a r t i r e d a i n o s t r i e m e n d a m e n t i n e l M i l l e p r o r o g h e , l ’ i m m e d i a t a s o s p e n s i o n e d e g l i o n e r i f i s c a l i e d e g l i o n e r i f i n a n z i a r i c o n n e s s i a m u t u i e p r e s t i t i d i f a m i g l i e e i m p r e s e . A p p r e z z i a m o i n t a l s e n s o l a d i s p o n i b i l i t à d i c h i a r a t a d a A b i e c h i e d i a m o a l G o v e r n o a d a g i r e s u b i t o s u q u e s t a s t r a d a . M i s u r e m a n c e t t a c o m e q u e l l e a n n u n c i a t e d a l P r e s i d e n t e S c h i f a n i , c i o è 5 0 0 0 e u r o p e r l e i m p r e s e c o l p i t e , n o n s e r v o n o a n u l l a , s e n o n a d e p a u p e r a r e a n c o r a i s i c i l i a n i d i r i s o r s e d a d e s t i n a r e a l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o " . " S e i l G o v e r n o n o n t r o v a r i s o r s e l e r e c u p e r i d a i f i n a n z i a m e n t i n o n s p e s i s u l P o n t e . G i à n e l 2 0 2 5 , 8 0 0 m i l i o n i n o n s p e s i s u l P o n t e , e x F S C S i c i l i a e C a l a b r i a , s o n o s t a t i m e s s i s u a l t r o n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o . S a p p i a m o g i à c h e i l G o v e r n o n o n r i u s c i r à a s p e n d e r e p e r i l P o n t e , i n 1 0 m e s i , i 2 m i l i a r d i b l o c c a t i p e r i l 2 0 2 6 , m a p o i c h é l a p r o p a g a n d a è p i ù f o r t e d e l l ’ e m e r g e n z a , i l G o v e r n o n o n i n t e n d e r e s t i t u i r e q u e l l e r i s o r s e o g g i a l l e r e g i o n i c o l p i t e , n o n o s t a n t e p o s s a r i p r o g r a m m a r l e d o p o i l 2 0 3 2 . S e r v e u n a p p r o c c i o s e r i o , s t r a t e g i c o , l u n g i m i r a n t e e c r e d i b i l e ” .