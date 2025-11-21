R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n a l c u n i c a s i l a m i a s t e n i a g r a v i s è d i f f i c i l e d a d i a g n o s t i c a r e e p u r t r o p p o m o l t o s p e s s o è d i a g n o s t i c a t a i n r i t a r d o . Q u e s t o a c c a d e n o n p e r l a d i f f i c o l t à , m a p e r c h é è u n a m a l a t t i a r a r a e i m e d i c i c h e p e r p r i m i v i s i t a n o i l p a z i e n t e n o n c i p e n s a n o . M e d i a m e n t e p a s s a p i ù d i u n a n n o t r a l ' e s o r d i o d e i s i n t o m i e l a d i a g n o s i c o r r e t t a " . C o s ì F r a n c e s c o H a b e t s w a l l n e r , d i r e t t o r e U o c N e u r o f i s i o p a t o l o g i a A o r n C a r d a r e l l i d i N a p o l i , d u r a n t e l ' e v e n t o ' T u t e l a d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e r a r e : l a m i a s t e n i a g r a v i s c o m e p a r a d i g m a ' , o r g a n i z z a t o a R o m a e p r o m o s s o d a O m a r - O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i U c b P h a r m a . " A l t r i o s t a c o l i c h e s i p o s s o n o i n c o n t r a r e - p r o s e g u e H a b e t s w a l l n e r - r i g u a r d a n o i l n o n t r o v a r e g l i a n t i c o r p i , l e f o r m e s i e r o n e g a t i v e o i t e s t e f f e t t u a t i c h e n o n s o n o d i l i v e l l o a d e g u a t o . T u t t i q u e s t i p r o b l e m i s i r i f l e t t o n o s u l l a s a l u t e e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e , p e r c h é u n a d i a g n o s i r i t a r d a t a s i g n i f i c a n e g a r e a l p a z i e n t e l e t e r a p i e d i c u i h a n e c e s s i t à e , i n a l c u n i c a s i , e s p o r l o a t e r a p i e c h e s o n o n o c i v e p e r l a s u a s a l u t e " . I r i s c h i s o n o q u i n d i m o l t e p l i c i : " L e c o n s e g u e n z e d i u n a m a n c a t a d i a g n o s i s o n o i m p o r t a n t i . T r a q u e s t e - p r e c i s a l o s p e c i a l i s t a - l ' a s s e n z a d i u n a p r e s a i n c a r i c o , i l r i t a r d o d e l l e c u r e , l ' a c c u m u l a r s i d i d i s a b i l i t à . E ' i m p o r t a n t e s e n s i b i l i z z a r e t u t t i g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i p e r f a c i l i t a r e l a d i a g n o s i e a n t i c i p a r l a " .