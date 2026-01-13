R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' u n p a s s o " i m p o r t a n t e v e r s o u n a s a n i t à p i ù a t t e n t a a i b i s o g n i s o c i a l i " . C o s ì i n u n a n o t a l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) a c c o g l i e c o n f a v o r e i l d i s e g n o d i l e g g e a p p r o v a t o i e r i s e r a d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i p e r i l r i c o n o s c i m e n t o e l a t u t e l a d e i c a r e g i v e r f a m i l i a r i . T u t t a v i a , l a S i n e v i d e n z i a c h e i l p r o v v e d i m e n t o d e v e e s s e r e " s o l o l ' i n i z i o d i u n a s t r a t e g i a p i ù a m p i a , c a p a c e d i a f f r o n t a r e i l p e s o c r e s c e n t e d e l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e " , o g g i p r i m a c a u s a d i d i s a b i l i t à i n I t a l i a . " I l c a r e g i v e r è u n a f i g u r a e s s e n z i a l e , m a s p e s s o i n v i s i b i l e - a f f e r m a M a r i o Z a p p i a , p r e s i d e n t e S i n - C h i a s s i s t e u n p a z i e n t e c o n p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e v i v e u n c a r i c o e n o r m e , c o n r i c a d u t e s u l l a s a l u t e p s i c o f i s i c a , s u l l a v i t a l a v o r a t i v a e s u l l ’ e q u i l i b r i o e c o n o m i c o . B e n e c h e s i s i a r i c o n o s c i u t o f i n a l m e n t e i l r u o l o e u n s o s t e g n o e c o n o m i c o , m a o c c o r r e g a r a n t i r e f o r m a z i o n e , s u p p o r t o p s i c o l o g i c o e m i s u r e p e r c o n c i l i a r e a s s i s t e n z a e l a v o r o " . L e p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e c h e r i c h i e d o n o a s s i s t e n z a - r i f e r i s c e l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - c o i n v o l g o n o m i l i o n i d i p e r s o n e c o l p i t e d a i c t u s , d e m e n z e ( A l z h e i m e r ) , P a r k i n s o n , s c l e r o s i m u l t i p l a . S o l o l ' i c t u s c o l p i s c e o g n i a n n o t r a 1 0 0 m i l a e 1 2 0 m i l a i t a l i a n i , r a p p r e s e n t a n d o l a p r i m a c a u s a d i d i s a b i l i t à n e l l ' a d u l t o . L e d e m e n z e i n t e r e s s a n o o l t r e 1 m i l i o n e d i p e r s o n e , m e n t r e i l P a r k i n s o n s u p e r a l e 3 0 0 m i l a d i a g n o s i . N u m e r i c h e , s e c o n d o S i n , i m p o n g o n o u n a r i s p o s t a c o o r d i n a t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e . U n r e c e n t e s t u d i o d i F o n d a z i o n e L i m p e p e r i l P a r k i n s o n e C o n f e d e r a z i o n e P a r k i n s o n I t a l i a , c o o r d i n a t o d a Z a p p i a , h a i n f a t t i m o s t r a t o c o m e i l t e m p o d e d i c a t o d a i c a r e g i v e r a l l e p e r s o n e a f f e t t e d a q u e s t a p a t o l o g i a p a s s i d a 1 - 2 g i o r n i a s e t t i m a n a , n e l l e f a s i i n i z i a l i , a 7 g i o r n i s u 7 , 3 6 5 g i o r n i l ' a n n o , n e l l e f a s i a v a n z a t e . I l 1 5 % n o n l a v o r a , p u r e s s e n d o i n e t à a t t i v a , m e n t r e c i r c a i l 7 0 % d e v e c h i e d e r e a l m e n o u n g i o r n o d i p e r m e s s o a l m e s e . A q u e s t e r i n u n c e s i a g g i u n g o n o c o s t i p e r r i a b i l i t a z i o n e e a s s i s t e n z a , s p e s s o c o n s u p p o r t o p r o f e s s i o n a l e e s t e r n o . S u l p i a n o d e l l a s a l u t e , i l 6 5 % d e i c a r e g i v e r r i p o r t a u n i m p a t t o i m p o r t a n t e s u e m o t i v i t à e s o n n o . S e c o n d o i n e u r o l o g i , i l D d l c a r e g i v e r è u n s e g n a l e p o s i t i v o , m a p e r t r a s f o r m a r l o i n u n c a m b i a m e n t o d i s i s t e m a o c c o r r e : " A v v i a r e p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e d e d i c a t a , p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a e r i d u r r e s t r e s s e i s o l a m e n t o ; p r e v e d e r e t u t e l e l a v o r a t i v e e s u p p o r t o a l l a s a l u t e p s i c o l o g i c a , p e r s a l v a g u a r d a r e i l b e n e s s e r e d i c h i a s s i s t e e r a f f o r z a r e l a r e t e n e u r o l o g i c a n a z i o n a l e , i n v e s t e n d o i n p r e v e n z i o n e , r i a b i l i t a z i o n e , s e r v i z i t e r r i t o r i a l i e a c c e s s o e q u o a l l e i n n o v a z i o n i d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e " . L a d i s a b i l i t à n e u r o l o g i c a " n o n è u n d e s t i n o i m m u t a b i l e - s o t t o l i n e a Z a p p i a - p u ò e s s e r e p r e v e n u t a o m i t i g a t a c o n d i a g n o s i t e m p e s t i v e , t r a t t a m e n t i e f f i c a c i e a s s i s t e n z a c o n t i n u a . U n a s a n i t à m o d e r n a d e v e p r e n d e r s i c u r a n o n s o l o d e i p a z i e n t i , m a a n c h e d i c h i l i s o s t i e n e o g n i g i o r n o . E ' u n a s f i d a s o c i a l e e s a n i t a r i a c h e n o n p u ò e s s e r e i g n o r a t a " .